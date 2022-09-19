Le Monde: Индия взяла на вооружение стратегию многосоюзности

Власти Индии решили по максимуму использовать мировые разногласия в своих национальных интересах, не отказываться ни от каких союзов, со всеми выстраивать отношения, пишет Le Monde. Поэтому они участвуют в военных учениях и России, и США, не принимают санкции против Москвы и не поддерживают антироссийские резолюции в ООН.

Хотя премьер-министр Индии Нарендра Моди и высказал Владимиру Путину своё недовольство тем, что Россия проводит спецоперацию на Украине, «эта фраза прозвучала слишком поздно и её недостаточно, чтобы отметить смену стратегии», пишет Le Monde. Издание отмечает, что, несмотря на многочисленные увещевания Запада, Индия по-прежнему отказывается осуждать российскую спецоперацию и довольствуется лишь тем, что призывает стороны вернуться за стол переговоров.



И такая ситуация даже усугубляется, пишет автор статьи. Так, Нарендра Моди отправился на саммит Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Самарканд — организации, в которую Индия вступила в 2017 году. А незадолго до этой поездки он принимал в Нью-Дели министра иностранных дел Франции Катрин Колонна, с которой они обсуждали идею о создании сил сотрудничества и обороны, целью которых будет противостоять Китаю в Индо-Тихоокеанском регионе.



Как отмечает автор статьи, эти две встречи показывают «парадоксальную игру» Индии, которая одной ногой стоит в западном лагере, а другой — в русском, при этом ничем не связывает себя. «Западу не удалось привести Индию в своё логово, а также заставить её присоединиться к международным санкциям против Москвы».



Запад рассчитывал, что после российской спецоперации на Украине Моди отдалится от России, но этого не произошло. Наоборот, Индия постоянно воздерживается от голосования по резолюциям ООН с осуждением России. Она продолжает покупать у Москвы оружие и нефть по низкой цене. Несмотря на европейское эмбарго на российскую нефть, Россия теперь заменила Саудовскую Аравию в качестве главного поставщика нефти в Индию. А поставки российских удобрений выросли в восемь раз.



Российская спецоперация высветлила новую стратегию Индии — многосоюзность. Теоретическую основу для этой стратегии вывел министр иностранных дел Индии Субраманьям Джайшанкар в своей книге «Индийский путь» 2020 года. Как отмечает автор статьи, эта стратегия не имеет ничего общего со стратегией неприсоединения Неру, которая основывалась на ценностях ненасилия.



В своей книге глава МИД Индии утверждает, что внешняя политика Индии должна быть полностью построена на национальных интересах, не обращать внимания на соображения морали. Индии, по его мнению, нужно избегать союзов и использовать возможности, которые создаются мировыми противоречиями. Так что отношения нужно выстраивать и с США, и с Китаем, и с Европой, и с Россией, и с Японией, и со всеми соседями, расширяя традиционные группы союзников.



Такую стратегию раскритиковал министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, который обвинил Индию в том, что её нейтралитет — это попытка «воспользоваться жертвами» Украины и Запада. Но Запад долгое время закрывал глаза на действия Индии, считая её необходимой для выстраивания противовеса Китаю в Азии.



В военном плане Моди проводит ту же политику. В начале сентября индийская армия принимала участие в военных учениях «Восток-2022» вместе с Россией и Китаем, несмотря на неодобрение США. А в октябре Индия проведёт совместные оборонные учения с США в Гималаях, неподалёку от места, где два года назад были столкновения между индийскими и китайскими военными.



«Индийские националисты доводят цинизм своей дипломатии до крайностей, и на Западе начинают понимать, что они были обольщены иллюзиями, ослеплены индийским мифом. Учения «Восток-2022» — это практически унижение для Запада. Индия — это не союзник, в лучшем случае — партнёр», — приводит автор статьи оценку политолога Кристофа Жаффрело. По его мнению, главный урок, который нужно вынести из этого, что Запад для Индии — гегемон прошлого и Азия должна его заменить.



Хотя Моди и показывал близость с прежним президентом Дональдом Трампом, а также с Эммануэлем Макроном, он явно больше не следует стратегии сближения с США, которая была заложена его предшественником.



Однако, несмотря на все эти противоречия, Индия в ближайшие месяцы будет находиться в центре мировой дипломатии, отмечает автор статьи в Le Monde. Она будет председательствовать в «Большой двадцатке» с 1 декабря и примет саммит, назначенный на сентябрь 2023 года.