Генерал-лейтенант армии США: Америка — уже сторона конфликта на Украине, хотя продолжает это отрицать

США поставляют Украине 75 процентов гуманитарной, экономической и военной помощи, но продолжают говорить, что не хотят ввязываться в конфликт. Бывший советник по национальной безопасности американский генерал-лейтенант Кит Келлог в интервью телеканалу Fox News назвал это сумасшествием. Владимир Путин продолжит наращивать количество сил на местах, но до использования ядерного оружия пока ещё очень далеко, считает военный.

Владимир Путин стремится создать «ось автократов». Он провёл встречу с председателем КПК Си Цзиньпином, а теперь сообщается, что Москва приглашает Иран присоединиться к организации по безопасности, которую возглавляют Россия и Китай. У нас в студии генерал-лейтенант Кит Келлог, бывший советник по национальной безопасности вице-президента Пенса и регулярный гость телеканала Fox News. Это Шанхайская организация сотрудничества, она существует уже пару десятков лет и охватывает огромные пространства: территории России, Китая, Индии, Пакистан и все прочие «станы», расположенные между ними. Теперь к ним хочет присоединиться Иран. Я подозреваю, что Тегеран стремится найти поддержку со стороны России и Китая, чтобы обойти европейские и американские санкции.

КИТ КЕЛЛОГ, генерал-лейтенант армии США: Верно. Джон, спасибо, что пригласили меня. Смотрите, я несколько раздражён, поскольку мы постоянно лишь реагируем на то, что происходит сейчас, вместо того, чтобы действовать на упреждение. При администрации Трампа мы по крайней мере пытались принимать упреждающие меры. Реагируя на эти события, мы воспринимаем их как единичные случаи. Сейчас существует эта организация, в рядах которой две ядерные державы, русские и китайцы, к которым теперь присоединяются и иранцы. Вероятно, они планируют «вытянуть» некие ядерные технологии — я бы на их месте так и сделал — у России и Китая. Это полностью дестабилизирует ситуацию на Ближнем Востоке, я абсолютно уверен, что Иран движется к ядерному прорыву. Второй аспект проблемы состоит в том, что иранский ракетный арсенал — самый крупный на Ближнем Востоке. Это то, что нужно России: у Тегерана есть более 20 видов БПЛА, и я уверен, что он будет поставлять их русским, потому что сейчас у них проблемы с украинцами. А китайцы, наверное, сидят и с интересом наблюдают за всем этим, поскольку Пекин — ведущий партнёр в этой организации.

Вы упомянули Украину, давайте поговорим об этом. Хочу продемонстрировать эту карту, опубликованную Институтом изучения войны. На ней показано, что в Харьковской области украинские силы в ходе наступления отбросили российские войска до границы двух стран. Это весьма важно. Как вы думаете, продолжится ли наступление, смогут ли они вытеснить Россию из регионов Донбасса?

КИТ КЕЛЛОГ: На деле русские уменьшили количество сил на фронте в районах Харькова и Изюма, поскольку хотели передислоцировать имеющиеся соединения на юг. Они видели (даже мы с вами обсуждали месяца полтора назад), что реальная угроза для них находится на южном направлении, — это битва за Херсон. Украинцы тоже это знают: если они преодолеют линию обороны в Херсонской области, то могут двинуться в сторону Крыма, ведь они по-прежнему хотят отвоевать Крым! Буквально в прошлом месяце президент Зеленский сказал: «Война началась в 2014 году, война началась в Крыму, и она закончится в Крыму». Он намерен вернуть его.

Итак, позвольте мне задать вам такой вопрос: что нам ожидать от Владимира Путина? Я набросал тут несколько вариантов: он ответит, он заключит мир, он резко усилит противостояние на местах, увеличив число сил, или пойдёт на обострение конфликта и, возможно, прибегнет к ядерному сценарию, о котором мы с вами столь обеспокоенно говорили, когда это всё началось.

КИТ КЕЛЛОГ: Он начинает наращивать силы на местах, он также создаёт возможности для увеличения их числа внутри России. Он столкнётся с нехваткой военнослужащих, поскольку войска устали, они несколько истощены. Но мы тоже не выходим за пределы возможного, и он видит это. Даже сегодня были сообщения о том, что мы не используем в полной мере наши возможности. С тех пор как мы стали отправлять им (Украине. — ИноТВ) хорошее вооружение по типу HIMARS и MLRS, мы сказали, что не хотим становиться стороной, расширяющей рамки конфликта. Я постоянно думаю: это сумасшествие! Мы уже предоставляем (Украине. — ИноТВ) 75 процентов гуманитарной, экономической и военной помощи! Мы — уже сторона этого конфликта!

Быстрый вопрос, какой из вариантов он (Путин. — ИноТВ) может выбрать или же ничего из вышеперечисленного?

КИТ КЕЛЛОГ: Я думаю, ему придётся наращивать число военнослужащих, фактически чаще использовать призывников, увеличивать количество сил. Я думаю, до использования ядерного оружия ещё далеко. Но я скажу так: они как мангуст и кобра. Украинцы, как мангусты, очень проворные, и, видя это, они будут действовать так быстро, как могут.