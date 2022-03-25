Le Figaro: мир не будет единым — Западу нужно это принять и перестроиться

Публицист Мишель Геннер в своей статье для Le Figaro отмечает, что Запад не заметил движения России на восток, потому что был ослеплён идеей «конца истории». Но в это время Россия и её союзники поняли, что предлагаемые им универсальные ценности — это инструменты Запада. Поэтому они стали выстраивать собственные отношения.

Если на протяжении первых двух президентских сроков Владимир Путин старался смотреть в сторону Запада, то уже во время «мюнхенской речи» 2007 года он критиковал Запад и американский односторонний подход, пишет в своей статье для Le Figaro публицист Мишель Генер. А запущенное в 2009 году Восточное партнёрство ЕС, по его словам, и вовсе поставило крест на «западной мечте» и вернуло России восточный уклон.

Союзные отношения между лидерами Китая, России, Казахстана, Таджикистана, Киргизии были заложены ещё в 1996 году, а в 2001 году к ним присоединился Узбекистан, и весь союз стал называться ШОС. Россия старается контролировать своё «ближнее зарубежье», «буферную зону», которая была частью Советского Союза, а прежде — Российской империи.

И это движение шло параллельно глобализации. Как отмечает автор статьи, восток восстанавливал свои империи в пику расширению глобального мира. «Запад не заметил этих изменений, ослеплённый уверенностью в своей модели после разрушения коммунистического мира», — пишет публицист.

Он отмечает, что истоки этого неверия были в обещании «конца истории», которые озвучил Фрэнсис Фукуяма в 1989 году. Эта концепция заключалась в том, что после падения Берлинской стены либеральная демократия, сроднённая с рыночной экономикой, станет универсальной моделью развития. И Запад взял себе право свергать режимы и содействовать продвижению единых политических стандартов через политические и экономические многосторонние институты.

Однако страны ШОС продолжали собираться, и в 2012 году Владимир Путин даже предпочёл отправиться на их саммит, а не на «Большую восьмёрку». Как пишет автор статьи, Россия, Китай и их союзники, к которым вскоре присоединились Индия и Иран, а также Турция, поняли, что идеи смены режима и реформ — это инструменты влияния Запада, а не обещания мира во всём мире. «Путина часто представляют одиночкой. Но это сущая ложь».

Запад, по словам автора статьи, продвигал свои ценности, не принимая во внимание историю народов. Однако автор статьи настаивает: единого мира не будет. Зато в будущем установится мировое равновесие, система сдержек и противовесов. Он приводит слова политолога Раймона Арона, который писал о межгосударственной системе, склонной к войнам даже в мирные времена.



При этом слабым не место в геополитических спорах, считает автор статьи. Он призывает Запад, в первую очередь Европу, к интеллектуальной и моральной реформе. «Нужно смотреть на такой мир, какой он есть, а не на то, каким он должен быть», — пишет публицист. По его словам, реформировать нужно всё: цель диалога между нациями, правила дипломатии, региональные организации, включая НАТО и ЕС. «Конечно, универсальность останется прекрасной мечтой людей. Но вселенная строится на контрастах. Не обязательно быть одинаковыми, если мы хотим быть вместе», — пишет автор статьи в Le Figaro.