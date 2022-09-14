GT: предстоящая зима станет тяжким испытанием для европейских лидеров, не проявляющих политическую мудрость

Столкнувшись с энергетическим кризисом, европейские лидеры отдают предпочтение политике и идеологии, но не жизни людей и не экономике, считают китайские эксперты. Как пишет Global Times, Европа проводит жёсткий курс в отношении России и следуют указаниям США, однако предстоящая зима станет суровым испытанием для европейских руководителей, которые пока не проявляют политическую мудрость.

Столкнувшись с энергетическим кризисом, какие случаются раз в несколько десятилетий, европейские лидеры отдают предпочтение политике и идеологии, но не жизни людей и не экономике. Они проводят жёсткий курс в отношении России и следуют указаниям США. Но, как пишет Global Times, эксперты предупреждают, что предстоящая зима станет суровым испытанием для европейских руководителей, которые пока не проявляют политическую мудрость.

Как отмечает издание, Евросоюзу почти невозможно достичь консенсуса в вопросе о том, как преодолеть текущий энергетический кризис, поскольку его восточноевропейские члены в большей степени зависят от поставок российского газа и энергии. Об этом сообщил директор Института иностранных дел при Китайском народном университете Ван Ивэй. Он также сказал, что предложения европейских министров энергетики просто «скребут по поверхности», не устраняя первопричины. Дело в том, что ограничения на прибыли производителей электроэнергии, работающих не на газе, а также субсидии домохозяйствам на оплату электроэнергии и отопления, предлагаемые европейскими политиками, не открывают новые источники энергии, не стимулируют научные исследования и разработки в области альтернативной энергетики.

«Принятые ЕС меры — это просто применение нерыночных методов для кратковременного решения проблем. Но со временем они дезорганизуют рынок», — сказал Ван.

Эксперты предупреждали, что энергетический кризис негативно отражается на экономике Европы и на жизни людей, однако руки у европейских правительств связаны.

«Сейчас европейцы кое-как выкарабкиваются, однако предстоящая зима бросит мощный вызов странам Европы», — рассказал Global Times Линь Боцян, директор Китайского центра исследований в области энергетики при Сямэньском университете.

Он отметил, что в конфликте между Россией и Европой есть только один победитель, и это США.

«Дело в том, что Соединённые Штаты подталкивают Европу к агрессивным действиям против России, а ЕС в результате страдает от дефицита энергоресурсов. А США между тем изо всех сил продают нефть и газ в Европу, хорошо на этом зарабатывая», — сказал Линь.

Европа пострадает от российско-украинского кризиса, но, судя по реакции европейских лидеров, они по-прежнему полны решимости ещё больше отдалиться от России, отдавая предпочтение политике и идеологии, но не жизни людей и не экономике, сказал Линь. Он считает, что нынешний энергетический кризис является серьёзной проверкой для европейских политиков на наличие у них здравого смысла и что им пора продемонстрировать хоть какую-то независимость от США.

Китайские эксперты предупреждают, что энергетический кризис не только сеет хаос в европейской экономике, но и создаёт политические последствия, такие как рост популизма. Дипломат из одной прибалтийской страны предсказал Европе новый всплеск популизма, если её лидеры не сумеют обуздать цены, о чём на прошлой неделе сообщило издание Politico.

«Это будет третья волна популизма за последнее время», — цитирует издание этого дипломата, называя первой волной финансовый кризис 2008 года, в второй — миграционный кризис 2014 года. Politico пишет, что новая волна может стать самой мощной и будет иметь непредсказуемые последствия.

В это воскресенье в Швеции состоялись выборы, которые стали первой проверкой политической температуры в Европе. Чиновники из ЕС пристально за ними наблюдали. Поскольку в предвыборной кампании главное место занимают вопросы преступности и стоимости жизни, левоцентристское правительство премьер-министра Магдалены Андерссон может оказаться в беде. Крайне правая партия «Шведские демократы» имеет реальные шансы войти в состав правого правительства, что в Швеции случится впервые.

В этом месяце всеобщие выборы пройдут и в Италии. По данным опросов, впереди идёт крайне правая партия Джорджи Мелони «Братья Италии». Таким образом, у власти в Риме может оказаться правительство правого толка.

По словам Вана, рост популизма в Европе будет ещё больше подрывать единство ЕС и связи между Брюсселем и Вашингтоном. Он отмечает, что ЕС пострадал от локдауна во время пандемии, которая длилась два года, а сейчас столкнулся с самым серьёзным за несколько десятилетий энергетическим кризисом. Поэтому ему может не хватить сил, чтобы выстоять под ударами усиливающегося популизма, который со временем приведёт к большой рецессии.