Guardian: Индия незаметно отвоёвывает статус экономической сверхдержавы

Индия недавно обогнала Великобританию и вышла на пятое место в мире по масштабам своей экономики. Причём эксперты прогнозируют, что уже к 2030 году она способна стать третьей в мире, сообщает The Guardian. В течение многих лет Индию считали «бедной родственницей Китая», однако ситуация теперь очень быстро меняется, отмечается в статье.

Экономический подъём Китая стал одним из самых значительных событий в мировой экономике за последние десятилетия. Однако на фоне роста обеспокоенности из-за шаткой ситуации на рынке недвижимости и серьёзных опасений в отношении инфляции складывается ситуация, когда Индия как потенциальная новая «экономическая сверхдержава» может долгое время оставаться незамеченной, пишет The Guardian.



Между тем цифры свидетельствуют, что Индия потихоньку действительно претендует на такой статус — учитывая, что она недавно смогла обогнать Великобританию и вышла на пятое место по масштабам своей экономики, отмечается в статье. А к 2030 году, по оченкам экспертов, эта страна с населением 1,4 млрд человек выйдет на третье место после США и Китая.



Однако вы практически не найдёте упоминаний об этом в новом плане Лиз Трасс для «современной блестящей Британии», отмечается в статье. И в то время как миру известны такие китайские корифеи бизнеса, как основатель компании Alibaba Джек Ма, однако ошеломляющие богатства, накопленные за последние годы индийскими миллиардерами Гаутамом Адани и Мукешем Амбани, не получили практически никакой широкой огласки.



Адани, в частности, стал олицетворением растущей экономической мощи Индии благодаря быстрому расширению его конгломерата Adani Group, который охватывает теперь практически всё: от портов до аэропортов, от солнечной энергетики до телевидения. Адани вошёл в глобальную десятку самых богатых людей Азии в феврале, сейчас он занимает третье место с состоянием в $143 млрд и быстро приближается к занявшему второе место боссу Amazon Джеффу Безосу, говорится в статье.



И если в течение многих лет Индию считали «бедной родственницей» Китая, которая страдает от «склеротического, разросшегося государственного сектора и запутанной бюрократии», то сейчас, хотя у неё всё ещё есть огромные проблемы (в частности, бедность и плохая инфраструктура), однако она всё чаще начинает соперничать с Пекином и достигать таких показателей экономического роста, которые для Китая когда-то были гордостью, говорится в статье.



Валовой внутренний продукт Индии вырос на 13,8% во втором квартале этого года, поскольку меры по борьбе с пандемией были сняты, а производство и услуги процветали. Хотя такой двузначный рост вряд ли повторится в последующие кварталы, Индия всё ещё находится на пути к росту примерно на 7% в этом году, поскольку она получает выгоду от экономической либерализации в частном секторе, быстрого роста численности работающего населения и реорганизации глобальных цепочек поставок подальше от Китая.



«Индия обогнала Великобританию и стала пятой по величине экономикой мира», — отметил в интервью Шилан Шах, старший экономист по Индии в консалтинговой компании Capital Economics, ссылаясь на последние обновлённые данные Международного валютного фонда. По его мнению, Индия и дальше продолжит своё восхождение в мировых рейтингах. «В целом мы считаем, что Индия обгонит Германию и Японию и станет третьей по величине экономикой в ​​мире в течение следующего десятилетия», — считает Шах.



Ключевой частью дальнейшего роста для Индии станет её способность развивать свой производственный сектор, чтобы бросить вызов Китаю, который является экспортёром №1 в мире. Индия уже извлекла выгоду из большого, хорошо образованного и зачастую хорошо говорящего по-английски среднего класса, который помогает стране развивать ИТ- и фармацевтический секторы мирового уровня. Он также имеет сильный потребительский спрос, на долю которого приходится около 55% экономики, по сравнению с менее чем 40% в Китае.



По мнению автора, теперь хитрость будет заключаться в том, чтобы извлечь выгоду из молодого работающего населения, чтобы позиционировать себя в качестве производственной державы, способной конкурировать с Китаем, где стареющая рабочая сила и повышение уровня оплаты труда снижают конкурентоспособность. С появлением геополитического клина между Китаем и Западом у Индии также есть возможность расти в изменённых международных цепочках поставок.



Нгуен Трин, экономист по развивающимся рынкам в банке Natixis в Гонконге, говорит, что перспективы для Индии вырисовываются довольно многообещающие, если она сможет продолжать инвестировать. «Ожидается, что спрос в Индии будет высоким из-за её демографии. Что довольно благоприятно с ростом населения трудоспособного возраста, это будет стимулировать спрос на предметы первой необходимости, такие как продукты питания и энергия, а также инвестиции в инфраструктуру. Нормализация деятельности после пандемии, а также увеличение государственных расходов, особенно инвестиций в инфраструктуру, способствуют росту. Показатели потребления выросли на двузначные числа, в то время как инвестиции растут», отмечает эксперт.



Как и многие аспекты экономического подъёма Индии, история Адани очень поучительна, говорится в статье. Сейчас 60-летний миллиардер бросил Гуджаратский университет, переехал в Мумбаи и начал торговать алмазами, а затем занялся портами, строительством, а также осваивает прибыльный бизнес с применением возобновляемых источников энергии.



Эти широко распространённые промышленные интересы идеально совпали со стремлением страны к росту и привели к тому, что активы его компании Adani Group на индийском фондовом рынке взлетели в цене. Стоимость его основной компании Adani Enterprises за последние пять лет выросла в 50 раз, а стоимость Adani Green Energy, занимающейся развитием солнечной энергетики, за последний год удвоилась. К 2030 году эта группа вложит $70 млрд в проекты по зелёной энергетике с целью стать крупнейшим в мире производителем возобновляемой энергии.

Кроме того, Адани родом из западного штата Гуджарат, который также является опорой власти индийского премьер-министра Нарендры Моди. Рыночные реформы Моди, которые включали снижение корпоративного налога с 35% до 25% и открытие Индии для большего количества иностранных инвестиций, высвободили таких предпринимателей, как Адани и Мукеша Амбани, главы Reliance Industries. Адани также довольно близок к Моди, который, как стало известно, использовал частный самолёт магната для предвыборных поездок, говорится в статье.



При этом местные и глобальные амбиции Адани проявляются более чётко в Мундре — порту на Аравийском море, который он хочет сделать к концу десятилетия крупнейшим в мире. Правительство Моди развернуло инфраструктурную программу на 100 трлн рупий (около $1,35 млрд), а также направлена на строительство 25 тыс. км новых дорог только в текущем финансовом году. Адани имеет хорошие возможности для получения прибыли на каждом этапе, поскольку необходимое сырьё превращается в товары и услуги, а затем отправляется обратно по всему миру через Мундру, пишет The Guardian.