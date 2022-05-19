Le Figaro: посредники и сделки в местной валюте — индийским компаниям удаётся вести бизнес с Россией, несмотря на санкции

Несмотря на введённые в отношении России международные санкции, индийские компании продолжают импортировать товары в Россию, используя для этого услуги посредников и платежи в рупиях или рублях, сообщает Le Figaro. Как передаёт издание, многие предприятия в Индии ухватились за возможность захватить долю российского рынка после ухода западных компаний. Кроме того, страна отныне может покупать российскую нефть по выгодной цене и избежать инфляции стоимости топлива, отмечает газета.

Однажды в мае с руководителем индийской компании связался агент, предложивший свои услуги, чтобы бизнесмен, имеющий интересы в США, мог продолжать экспортировать свои товары в Россию, не рискуя нажить проблемы с американским законодательством, рассказывает Le Figaro. По словам предпринимателя, агент предложил две схемы для сотрудничества. Первая предполагала, что посредник покупает товар в Индии за рупии.

Для этого клиент переводит деньги на счёт российского Сбербанка в Нью-Дели в рублях, банк конвертирует средства в рупии и отправляет их на счёт индийского агента, который и оплачивает груз. Этот же агент отвечает за прибытие товара в порт недалеко от Бомбея, после чего в дело вступает другой посредник, ответственный за связи с крупной судоходной компанией, которая доставит груз до Стамбула. Здесь товар будет погружен на российское судно. Согласно второй схеме, гонконгская компания оплачивает заказ в евро, а покупатель отправляет товар в иранский порт, откуда он будет переправлен в Россию через Каспийское море.

Эти схемы свидетельствуют об усилиях России по обходу западных санкций и предотвращению дефицита товаров, отмечает газета. Как передаёт издание, в последние недели некоторые российские предприятия обратились к индийским властям и торговым палатам с просьбой об импорте множества товаров, среди которых фармацевтические препараты, чай, рис, кофе, запасные части для промышленности, строительные материалы и многое другое.

Некоторые индийские предприятия ухватились за эту возможность, чтобы завоевать долю рынка. «Поставки возобновились, и россияне платят в евро», — рассказывает генеральный директор Индийской федерации экспортных организаций Аджай Сахай. Проблема, однако, в том, что санкции усложняют торговлю. «Большинство индийских банков больше не хотят сотрудничать со своими российскими аналогами, потому что присутствуют в Соединённых Штатах», — поясняет Аджай Сахай.

Здесь в игру вступают посредники. Их роль в том, чтобы организовать оплату услуг поставщиков и транспортировку товаров без нарушения индийского законодательства, несмотря на западные санкции. Таким образом, решающую роль играют банки, ведущие основную деятельность в Индии и России. «Многие сделки между российскими и индийскими компаниями оплачиваются в евро. Но для России это не долгосрочное решение, потому что все зависит от валютных резервов российской финансовой системы», — подчёркивает Аджай Сахай.

В поддержании торговли с Индией Россия также полагается на Китай. Турция и Иран не единственные страны, служащие транзитным маршрутом. «Некоторые грузы проходят через китайский порт Циндао в Жёлтом море», — рассказывает Аджай Сахай.

Индия, объём двусторонней торговли с которой в 2021 году составил всего $8 млрд, долгое время оставалась второстепенным партнёром для России, пишет издание. Тем не менее Нью-Дели сильно зависит от российской военной промышленности, поскольку закупает у Москвы оружие и боеприпасы, так же как от импорта российских растительных масел. Кроме того, южноазиатский гигант почувствовала вкус к российской нефти.

Сокращение поставок в Европу и эмбарго США заставляют Москву снижать цены — к большому счастью индийского правительства, которое может сдержать инфляцию стоимости топлива. «Нет никаких санкций в отношении российской нефти», — напоминает аналитик компании Kpler Хомаюн Фалакшахи.

Изестно, что Россия продаёт нефть индийским компаниям по цене от $60 до $70 за баррель, что на 30—40% меньше, чем стоимость нефти марки Brent. Cделка осуществляется в долларах через индийские и российские банки, которые не были исключены из системы Swift. По данным Kpler, в марте и апреле Россия экспортировала в Индию более 36 млн баррелей нефти, то есть около 12% всех потребностей Индии за два месяца, притом что в прошлом году на закупки из Росии пришлось всего 2% импорта.

Даже несмотря на отказ крупных международных трейдеров транспортировать российскую нефть, Москва может последовать иранской модели, прибегнув к помощи иранских, китайских и эмиратских трейдеров, чьи суда способны отключать свои транспондеры в море, чтобы не быть замеченными.

Как напоминает газета, с момента обострения конфликта на Украине Нью-Дели отказывается вводить санкции против Москвы и призывает к прекращению огня, сохраняя при этом хорошие отношения с Западом. Индия следует только санкциям ООН и ведёт переговоры с Россией, чтобы облегчить двустороннюю торговлю. Рассматривается механизм оплаты товаров, который позволит российским импортёрам оплачивать покупки в рупиях, а индийским — в рублях. Эта система потребует, чтобы индийские банки покупали в России рубли для своих филиалов. Однако пока эта схема не была реализована, сообщает издание.