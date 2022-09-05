Hill: в украинском кризисе США не хотят идти на компромисс с Россией, но альтернативные варианты не сулят ничего хорошего

Популярное
-
Die Welt: массовые протесты в Чехии показывают, чего стоит ждать Германии Die Welt
-
Wall Street Journal: зима в Европе наступит раньше срока Wall Street Journal
-
DM: британцы «на грани» — двум из пяти семей не хватает средств на продукты Daily Mail
-
Spiegel: доверие женщин к военной юстиции подорвано — армия США ставит антирекорды по сексуальному насилию Der Spiegel
-
Полковник Макгрегор: украинцы никогда не смогут вернуть подконтрольные России территории Judging Freedom
-
WP: «Америка измельчала» — США стремительно теряют репутацию в глазах остального мира Washington Post
-
N-TV: немецкие политики поддержали призыв к «заморозке» украинского конфликта через переговоры N-TV
-
Politico: обстановка в Запорожье угрожает ядерным переговорам России и США Politico
INFOX.SG
-
Рублёв — о победе над Норри: я выходил на корт с настроем, что нужно показывать максимум
Российский теннисист Андрей Рублёв поделился эмоциями от выхода в четвертьфинал Открытого чемпионата США 2022 года.
-
РИА Новости: под Авдеевкой уничтожена колонна украинской техники с боекомплектами для ВСУ
На трассе под Авдеевкой в ДНР уничтожена колонна украинской техники, состоявшая из как минимум десяти машин, перевозивших боекомплекты для украинской артиллерии. Об этом сообщил РИА Новости один из командиров Народной милиции.
-
Аналитик Ковалёв назвал возобновляемую энергетику одним из главных трендов в мировой экономике
Александр Ковалёв, аналитик ФГ «Финам», назвал возобновляемую энергетику одним из главных трендов в мировой экономике.
-
Политолог Охошин прокомментировал ситуацию с энергобезопасностью Британии
Старший научный сотрудник Центра британских исследований Института Европы РАН Олег Охошин прокомментировал ситуацию с энергобезопасностью Великобритании.
-
Тарпищев считает, что на US Open нет явных фаворитов
Президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев поделился ожиданиями от выступления Андрея Рублёва на US Open — 2022.
-
Невролог Шахнович рассказал о причинах боли в спине
Доктор медицинских наук, врач-невролог Виктор Шахнович рассказал о причинах боли в спине.
-
Аналитик Быков не исключил снижения курса биткоина до $17,5 тысячи
Старший аналитик компании Esperio Антон Быков прокомментировал ситуацию с курсом биткоина.
-
Обучение в кадровом центре Депздрава Москвы прошли 3000 сотрудников поликлиник с начала года
Обучение на базе кадрового центра Департамента здравоохранения Москвы прошли около 3 тыс. сотрудников поликлиник, где завершается капремонт по новому городскому стандарту.
-
Селюк — о возможной замене Цорна: Ротенберг точно не будет забирать деньги клуба в карман
Футбольный агент Дмитрий Селюк отреагировал на информацию о возможном назначении Бориса Ротенберга на пост спортивного директора «Локомотива».
-
Мишустин подписал распоряжение о создании двух автобронетанковых ремонтных заводов
Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение о создании в стране двух автобронетанковых ремонтных заводов Минобороны.
-
Гомельский прокомментировал нападение грузинских баскетболистов на игрока сборной Турции
Известный баскетбольный комментатор Владимир Гомельский высказался о скандальной ситуации с нападением грузинских баскетболистов на игроков сборной Турции.
-
Мбаппе высказался о взаимоотношениях с Неймаром в преддверии матча с «Ювентусом»
Нападающий ПСЖ и сборной Франции Килиан Мбаппе рассказал о взаимоотношениях со своим одноклубником Неймаром.
-
Фьюри бросил вызов Джошуа
Чемпион мира по версии WBC в супертяжёлом весе британец Тайсон Фьюри неожиданно бросил вызов соотечественнику Энтони Джошуа.
-
Рублёв обыграл Норри и вышел в четвертьфинал US Open 2022
Российский теннисист Андрей Рублёв оформил выход в четвертьфинал Открытого чемпионата США 2022 года.
-
Россия прекращает действие соглашения с Японией об облегчённом посещении японцами Курил
Россия прекращает действие соглашения с Японией об облегчённом посещении Курил японскими гражданами — бывшими жителями этих островов.
-
«РБ Спорт»: Борис Ротенберг сменит Цорна в «Локомотиве»
Руководство «Локомотива» отправит спортивного директора клуба Томаса Цорна в отставку.
-
В Италии сообщили, что Погба перенесёт операцию из-за травмы мениска
Полузащитник «Ювентуса» Поль Погба будет прооперирован из-за травмы мениска.
-
Агент полузащитника «Наполи» Кварацхелии рассказал, что футболист мог перейти в «Ювентус»
Агент Дженнаро Ди Нардо рассказал, что хавбек «Наполи» Хвича Кварацхелия мог оказаться в «Ювентусе».
-
Глава МИД Афганистана пообещал расследовать теракт у посольства России в Кабуле
Исполняющий обязанности главы МИД Афганистана Амир Хан Муттаки в ходе разговора с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым заявил, что все необходимые меры по расследованию теракта у российского посольства в Кабуле будут приняты.
-
Инфекционист Тимаков назвал коллективный иммунитет в России высоким
Врач-инфекционист кандидат медицинских наук Евгений Тимаков прокомментировал ситуацию с пандемией в России.
-
Защитник «Динамо» Фернандес: все рассказывали только положительные вещи о России
Защитник «Динамо» Роберто Фернандес рассказал, с кем из футболистов советовался перед переездом в Россию.
-
Экипажи Су-25СМ3 приняли участие в учениях «Восток-2022»
Оперативно-тактическая авиация Восточного военного округа приняла участие в учениях «Восток-2022».
-
Агент Щенникова рассказал, когда футболист вернётся в общую группу
Футбольный агент Сергей Пушкин рассказал, когда защитник ЦСКА Георгий Щенников возобновит полноценные тренировки.
-
Синоптики предупредили о заморозках до -3 °С в Челябинской области
Синоптики предупредили о минусовых температурах в Челябинской области в ближайшие дни.
-
Метеоролог Шувалов пообещал жару до +33 °С в ряде регионов России
Метеоролог, руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов пообещал жару до +33 °С в ряде регионов России.
-
Автоэксперт Холодов дал советы по безопасной покупке машины за рубежом
Вице-председатель Комитета по защите прав автовладельцев Александр Холодов дал советы по безопасной покупке машины за рубежом.
-
Хрюнов: поединок между Загитовой и Бузовой планируется на декабрь
Промоутер Владимир Хрюнов сообщил о том, что поединок между певицей Ольгой Бузовой и фигуристкой Алиной Загитовой планируется на декабрь.
-
Meta-ratings.kz: «Урал» может подписать нападающего «Астаны» Влута
27-летний нападающий «Астаны» Рай Влут продолжит карьеру в «Урале».
-
«Газпром»: эксплуатация агрегата на «Портовой» без устранения дефектов создаёт риск взрыва
Использование газоперекачивающего агрегата Trent 60 на КС «Портовая» без устранения выявленных дефектов создаёт риск пожара или взрыва, сообщил «Газпром».
-
Путин поручит обеспечить трудовые гарантии гражданам, добровольно участвующим в СВО
Президент России Владимир Путин поручит правительству обеспечить трудовые гарантии гражданам, желающим в качестве добровольцев принять участие в спецоперации на Украине, сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.
-
Продвижение русского языка является ключевой составляющей гумполитики России за рубежом
Продвижение русского языка является ключевым элементом гуманитарной политики России за рубежом, говорится в президентском указе.
-
Мбаппе прокомментировал слухи о том, что его проклял Погба
Нападающий «ПСЖ» и сборной Франции Килиан Мбаппе высказался о новостях, согласно которым его партнёр по национальной команде Поль Погба обращался к шаманам, чтобы наложить на него проклятие.
-
Кунченко считает Рахмонова более интересным соперником для Чимаева, чем Диас
Бывший чемпион M-1, российский боец полусреднего веса Алексей Кунченко высказался о предстоящем поединке между чеченцем Хамзатом Чимаевым и американцем Нейтом Диасом.
-
Глава МВД Британии Пател уходит в отставку
Министр внутренних дел Великобритании Прити Пател подала в отставку, она не планирует работать в правительстве нового премьер-министра Лиз Трасс.
-
Кержаков считает, что «Спартак» на данный момент не конкурент «Зениту»
Бывший главный тренер «Пари НН» Александр Кержаков высказал мнение, что «Спартак» на данный момент не может конкурировать с «Зенитом».
-
Макрон поздравил Трасс с победой на выборах
Президент Франции Эммануэль Макрон поздравил Лиз Трасс с победой на выборах премьер-министра Великобритании.
-
РЕН ТВ: пьяного экс-бойца MMA задержали за прогулку с оружием по Москве
Бывший боец смешанного стиля Илья Ойкин задержан в Москве после прогулки с оружием в нетрезвом виде.
-
Геркус заявил, что «Торпедо» будет бороться за очки в матче с «Ростовом»
Президент «Торпедо» Илья Геркус поделился ожиданиями от матча восьмого тура чемпионата России с «Ростовом».
-
Антонов: объявление России «спонсором терроризма» в США вызовет жёсткий ответ
Если американские власти решатся на объявление России «государством — спонсором терроризма», то на это придётся отвечать самым жёстким образом, сообщил «Российской газете» российский посол в США Анатолий Антонов.
-
Третьяк сообщил, что сборная России по хоккею сохранит место в высшем дивизионе ЧМ
Президент Федерации хоккея России (ФХР) Владислав Третьяк подтвердил информацию, что национальная команда сразу вернётся в высший дивизион чемпионата мира после окончания отстранения от международных соревнований.
-
Президент «Оренбурга» подтвердил переход колумбийского защитника Гарцеса
Президент «Оренбурга» Василий Еремякин подтвердил информацию, что центральный защитник «Депортиво Перейра» Карлос Эмилио Гарцес перейдёт в клуб.
-
Концепция гуманитарной политики учитывает попытки принизить российскую культуру
Концепция гуманитарной политики России за рубежом учитывает рост числа попыток «принизить значимость российской культуры».
-
Невилл — о Холанде: есть ожидания, что он выиграет «Золотой мяч»
Бывший защитник «Манчестер Юнайтед» Гари Невилл высказался о будущем нападающего Эрлинга Холанда в английском клубе.
-
Участниками Московской международной книжной ярмарки стали более 300 издательств
Участниками Московской международной книжной ярмарки стали свыше 300 издательств. За три дня они провели более 350 мероприятий.
-
Источник: экс-форвард «Локомотива» Зе Луиш может продолжить карьеру в Азербайджане
Бывший нападающий московских «Спартака» и «Локомотива» Зе Луиш может продолжить карьеру в «Карабахе».
-
Путин утвердил концепцию гуманитарной политики России за рубежом
Президент России Владимир Путин утвердил указ о концепции гуманитарной политики страны за рубежом.
-
Football Insider: МЮ заплатит Эриксену по контракту около €50 млн
«Манчестер Юнайтед» заключил крупный контракт с датским полузащитником Кристианом Эриксеном.
-
Тарасова сообщила о возвращении в Россию
Заслуженный тренер по фигурному катанию Татьяна Тарасова рассказала о своей поездке в США и возвращении в Россию.
-
Глава МИД талибов выразил соболезнования Лаврову из-за теракта у посольства России в Кабуле
Глава МИД в сформированном радикальным движением «Талибан»* временном правительстве Афганистана Амир Хан Муттаки выразил соболезнования российскому министру иностранных дел Сергею Лаврову в связи с терактом около посольства России в Кабуле.
-
С 26 сентября S7 запустит рейсы Москва — Анталья
Авиакомпания S7 с 26 сентября начнёт выполнять рейсы из Москвы в турецкую Анталью.