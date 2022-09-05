Hill: в украинском кризисе США не хотят идти на компромисс с Россией, но альтернативные варианты не сулят ничего хорошего

Хороших вариантов завершения конфликта на Украине у США нет, а идти на компромисс с Россией они пока не хотят, отмечает бывший глава отдела анализа России в ЦРУ и бывший штатный советник по России вице-президента США Джордж Биб в статье для издания The Hill. В то же время, по мнению эксперта, время играет на стороне Москвы, и у России больше шансов победить в испытании на выносливость. Более того, автор считает, что на решения руководства страны невозможно влиять путём экономического или военного давления.

Сспустя полгода после начала специальной военной операции России на Украине выделяются три основные реалии, которые вынуждают Вашингтон сделать трудный выбор, пишет бывший глава отдела анализа России в ЦРУ и бывший штатный советник по России вице-президента США Джордж Биб в статье для издания The Hill..

Во-первых, сочетание украинского мужества и американских технологий оказалось весьма эффективным в блокировании попыток России занять большую часть Украины. Поддержка американской ПВО лишила Россию превосходства в воздухе, необходимого для быстрого продвижения её сухопутных войск. Американское противотанковое оружие и разведданные не позволили российской бронетехнике проникнуть в Киев, и Россия понесла значительные потери в личном составе, особенно в офицерском корпусе. Владимир Путин был вынужден усмирить свои боевые амбиции и положиться на шквал артиллерийских и ракетных ударов, чтобы медленно перемалывать оборону Украины в Донбассе, пишет The Hill.

Во-вторых, несмотря на успехи в ведении оборонительных боевых действий, Украина не смогла развить наступательную динамику и вытеснить российские войска. Поставки передовой американской артиллерии, ракет и ракетных систем, безусловно, помогли Украине нанести удар по российским линиям снабжения и орудийным платформам. С другой стороны, украинская пехота не смогла отмобилизовать необходимое количество военнослужащих, чтобы захватить подконтрольные российским войскам территории. Президент Украины Владимир Зеленский настаивает на том, что его давно обещанное контрнаступление на позиции российских войск под Херсоном изменит эту картину. Однако скорую украинскую победу в конфликте представить сложно, отмечает издание.

В-третьих, попытки Америки силой заставить Владимира Путина отступить, нанося ущерб российской экономике или пытаясь изолировать его на мировой арене, ни к чему не привели. Западные санкции, несомненно, вредят России; Международный валютный фонд прогнозирует снижение ВВП страны на 6% в этом году, а её технологический сектор ждёт мрачное будущее. В то же время Украине пророчат экономический спад более чем на 40%. Российская валюта сегодня сильнее, чем до начала спецоперации, несмотря на обещание президента Байдена «превратить рубль в щебень». Доходы России от экспорта энергоносителей выросли благодаря подскочившим ценам на нефть и нежеланию незападных стран присоединяться к санкциям. Президент России — персона нон грата на Западе, но его вряд ли считают изгоем в остальном мире, о чём свидетельствует его запланированное участие в ноябрьском саммите G-20 в Индонезии, сообщает The Hill.

Тем временем экономические последствия спецоперации ложатся на Запад так же, как и на Россию. Американцы борются с подскочившими ценами на бензин и продукты питания. Европа сталкивается не только с перспективой холодной зимы, но и со значительными перебоями в работе ключевых отраслей; связанный с санкциями дефицит природного газа и другого российского сырья сказывается на строительной отрасли, металлургии и автомобилестроении. Германия, которая сильно зависит от поставок энергоносителей из России, в ближайшие месяцы столкнётся с серьёзными экономическими потрясениями, если нынешние тенденции сохранятся, отмечает автор статьи издания The Hill.

Эти реалии изменили стратегию президента России. Признавая преимущества Америки в военных технологиях, Владимир Путин превратил конфликт в соревнование на выносливость, которое играет на руку России. Он всё больше полагается на Китай и глобальный Юг, чтобы обойти западные санкции, и рассчитывает на то, что готовность российского народа к лишениям сломит политическую решимость Запада. И он, по-видимому, рассчитывает, что даже при постоянной поддержке со стороны Запада Украина не сможет тягаться с Россией по количеству живой силы, боеприпасов и экономической устойчивости в войне на истощение. Возможно, Владимир Путин не в состоянии полностью захватить Украину, но он может превратить её в кровоточащую рану на долгие годы, неспособную залечить себя и не в состоянии вступить в НАТО, пишет The Hill.

По мнению Джорджа Биба, если США не изменят условия взаимодействия, время вполне может стать союзником Владимира Путина на Украине. Что могут предпринять американцы в ответ на действия России? — задаётся вопросом автор материала.

Затягивать экономическую петлю вокруг России будет неэффективно. Любые слабые надежды, которые США когда-то лелеяли, заручиться поддержкой Китая против России, были разрушены недавним визитом спикера палаты представителей Нэнси Пелоси на Тайвань. Западные санкции в отношении России оказались экономическим благом для Индии, которая охотно покупает российскую нефть по сниженным ценам и перепродаёт её в Европу. В целом глобальный Юг гораздо больше встревожен американским экономическим и культурным империализмом, чем действиями России на Украине, пишет The Hill.

Военная эскалация в погоне за победой Украины была бы огромной авантюрой. Большая группа ястребов в Вашингтоне настаивает на том, что США должны «сделать всё возможное в предоставлении Украине средств, необходимых ей для победы». Но для этого почти наверняка потребуется гораздо больше, чем просто отправка артиллерийских и ракетных систем большей дальности. Украина нуждается в огромной помощи в эксплуатации и обслуживании этих систем, оснащении и укомплектовании своих военно-воздушных сил, а также в обучении и расширении своих сухопутных войск — всё это трудоёмкие задачи, которые могут ещё больше втянуть Соединённые Штаты в боевые действия. Те, кто выступает за всестороннюю военную поддержку Украины, предполагают, что Путин скорее смирится с поражением, чем рискнёт прямым — и, возможно, ядерным — столкновением с НАТО. Если это предположение окажется неверным, последствия могут быть катастрофическими, сообщает The Hill.

Содействие политическим изменениям внутри России — в лучшем случае долгосрочная задача. Но если Вашингтон намеревается поощрять оппозиционные Путину силы, его нынешний подход имеет неприятные последствия. Даже россияне, не питающие любви к Путину и сожалеющие о разрыве отношений с Западом, были шокированы степенью враждебности Запада к русскому народу и культуре в последние годы. США мало что делают для того, чтобы апеллировать к российским гражданам или показать, что американская сторона открыта для улучшения отношений в обмен на изменение поведения России. Недавнее заявление Вашингтона о создании отдельного военного командования для надзора за миссией по оказанию помощи на Украине, похоже, подтверждает посыл Владимира Путина своим согражданам о том, что их борьба ведётся с Соединёнными Штатами, которые намерены уничтожить Россию, отмечает эксперт.

Пока США не хочет идти к компромиссному урегулированию, которое, как предлагал сам Киев в начале спецоперации, должно было бы предполагать некую форму вооружённого нейтралитета Украины, Америка стоит перед выбором между дальнейшим вовлечением в конфликт и состязанием на выносливость, в котором президент России победит. Ни то, ни другое не сулит ничего хорошего — ни для Украины, ни для Соединённых Штатов, заключает Джордж Биб.