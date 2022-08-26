FAZ: в Москве всё как всегда — россияне практически не заметили влияния западных санкций

Последствия спецоперации на Украине, кажется, не дошли до многих россиян, пишет Frankfurter Allgemeine. В ГУМе москвичи продолжают есть мороженое, а на Красной площади туристы всё так же фотографируются на фоне разноцветных куполов храма Василия Блаженного. На полках супермаркетов осталось большинство привычных товаров, а ушедшие западные компании быстро заменили российские аналоги. По данным опросов, западные санкции не вызывают беспокойства у большинства россиян.

На первый взгляд, на Красной площади «всё как всегда». В жаркие августовские дни толпы туристов «прогуливаются по булыжной мостовой между Кремлёвской стеной и роскошным торговым комплексом ГУМ, фотографируются друг с другом на фоне разноцветных куполов храма Василия Блаженного, едят мороженое и пребывают в хорошем настроении», пишет Frankfurter Allgemeine.

Сам ГУМ, «богато украшенное величественное здание с витиеватой стеклянной крышей», будто бы не изменился: витрины открывают окно в мир высокой моды и западных люксовых брендов, перед ними находятся пышные ухоженные клумбы.

Но если присмотреться, последствия украинского кризиса заметны и здесь, вокруг «важнейших достопримечательностей столицы, которые являются гордостью всей страны». В Россию, как утверждает издание, «перестали приезжать туристы даже из Азии», в руках у экскурсоводов развеваются только небольшие российские флаги. И в некоторых витринах ГУМа виднеются лишь отражения людей, потому что за ними — пустота.

Инна сидит на лавочке в ГУМе и ест мороженое. Инне около пятидесяти, она из Хабаровска, промышленного города на Дальнем Востоке России. Она всегда хотела увидеть ГУМ, и теперь, когда она наконец это сделала, почти все бутики вокруг неё оказались закрыты. «По техническим причинам», «Инвентаризация» — написано на маленьких табличках. Оба утверждения неверны: к началу марта многие западные премиальные бренды уже закрыли свои магазины в России. Вскоре после этого ЕС и США запретили экспорт предметов роскоши в Россию. Бутики в ГУМе хоть и закрыты, но освещены и украшены — в некоторых можно увидеть даже сотрудников. «Никто не должен с первого взгляда понять, что что-то не так», — утверждает автор статьи.

Но так не везде. В более простом торговом центре на юго-западе Москвы некоторые павильоны, например популярный магазин нижнего белья Victoria's Secret на первом этаже, завесили витрины шторами, что сделало атмосферу «несколько угнетающей». На других же этажах закрытые магазины почти не бросаются в глаза: на дверях написано, что за ними вскоре появится что-то новое.

«Иллюзия нормальности» в ГУМе «практически идеальна», пишет издание. Инна подумала, что бутики откроются позже. Никаких санкций в родном городе Инна не замечает. Она не знает, правильно ли было начинать спецоперацию. «Я не в армии», — почти обиженно отвечает она.

Нина, которая в обычное время играет в ГУМе более важную роль, чем консультанты Hermès и Prada — продаёт мороженое, — разделяет эту точку зрения. По её словам, люди намного чаще приходят в ГУМ, чтобы осмотреться и полакомиться мороженым, чем пройтись по бутикам, поэтому мало кого волнует, что многие магазины закрыты. Нина живёт на окраине Москвы, и даже там, по её словам, санкций практически не заметили. Только цены немного подросли. Она также не хочет занимать чёткую позицию по спецоперации. Это «сложная политическая ситуация», она не знает, кто прав, уклончиво отвечает она. Но ей жаль всех, кто умирает, «своих и чужих», но лучше бы «всё это прекратилось поскорее».

В ГУМе можно услышать и другие мнения. Отец семейства, остановившегося в Москве на один день по пути из Ростова-на-Дону в Калининград, отмечает, что уход H&M и IKEA из страны их не беспокоит: «Мы всё равно туда не заходили». Спецоперация, по его словам, была «единственно правильным решением», говорит он, и «Владимир Владимирович», то есть Путин, «имел смелость его принять». На вопрос о том, почему это решение было правильным, он отвечает: «Надо спросить у американцев, которые втянули нас в эту ситуацию. Санкциями в любом случае нас не запугать».

Последствия спецоперации, кажется, не дошли до многих россиян. В супермаркетах почти не заметно, что чего-то не хватает: печенья Bahlsen, например, или мармеладных мишек Haribo. Большинство привычных товаров всё ещё на полках: шоколадная паста Nutella, печенье Oreo, кофе Jacobs и Tchibo, стиральные порошки Persil и Ariel, шоколад Milka, Lindt и Ritter Sport, Snickers, Mars и Milky Way, косметика Nivea и L'Oreal, немецкий рислинг и йогурты Danone. «Но кто может позволить себе всё это в России?» — задаётся вопросом автор.

Большинство россиян уже давно покупает более дешёвые отечественные аналоги. В большом супермаркете на окраине Москвы двое пожилых мужчин упаковывают свои покупки в большие пакеты — западных продуктов среди них нет. «Когда уходит одна компания, приходит другая, — говорит один из них. — На полке даже есть новая кола российского производства, так в чём проблема?»

Опросы также показывают, что многие россияне не очень серьёзно относятся к санкциям. По последним данным независимых центров изучения общественного мнения, санкции «не беспокоят совсем» или «беспокоят не слишком сильно» 61% жителей России. Половина считает, что санкции «укрепят страну и подстегнут её развитие».

Однако, как утверждает автор статьи, пока этот «оптимизм мало заметен в повседневной жизни Москвы». То, что McDonald's теперь стал называться «Вкусно и точка», понятно лишь по тому, что с филиалов убрали золотую букву «М». Новый логотип — круг и две наклонные линии, призванные символизировать бургеры и картошку фри, — «можно разглядеть внутри ресторанов быстрого питания лишь с трудом», как будто владельцы сети не хотят, чтобы клиенты заметили, что что-то изменилось. Новый логотип Stars Coffee, российского преемника Starbucks, тоже удивительно похож на оригинал.

В российской столице редко можно заметить букву Z, ставшую символом сторонников спецоперации: зачастую она красуется на корпусах многоэтажек или общественных учреждений в Подмосковье, иногда мимо проезжают автомобили с наклейками в виде буквы Z. Но это скорее исключения. И даже на официальных плакатах, восхваляющих солдат за самоотверженность, не написано, где именно они служили, передаёт Frankfurter Allgemeine.