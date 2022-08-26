Депутат Европарламента: конфликт на Украине идёт с 2014 года — но до недавних пор Западу было плевать

Боевые действия на Украине начались ещё в 2014 году, когда после проспонсированного Европой и США госпереворота часть украинцев сначала подверглась дискриминации, а позже — обстрелам, но на Западе про конфликт вспомнили лишь после того, как он «разморозился», заявил в интервью LCI депутат Европарламента Тьерри Мариани. По мнению депутата, фактически на украинской территории столкнулись Россия и НАТО, а Франции следует не вмешиваться в этот конфликт на одной из сторон, а подталкивать их к переговорам.

Господин Мариани, до 26 февраля 2022 года Вы никогда не скрывали, что поддерживаете Россию и её лидера, господина Путина: Вы сделали множество заявлений в том ключе, что Россия — демократическая страна и у неё замечательный президент. Но сегодня...

ТЬЕРРИ МАРИАНИ, депутат Европарламента, избран по списку партии «Национальное объединение»: Ну я не совсем такое говорил, но что же...

Не дословно, нет, но всё-таки говорили Вы в таком духе. А сегодня Вы о России что думаете?

ТЬЕРРИ МАРИАНИ: Думаю то же, что и раньше — я выступаю не за Россию, я выступаю за интересы Франции. А интересы Франции заключаются не в том, чтобы, извините за выражение, прилаживаться к политике Эстонии или Литвы, а в том, чтобы идти собственным курсом. Франция — это вам не шутки: из всех 28 стран Европейского союза только у нас одних есть ядерное оружие и только мы являемся постоянным членом Совбеза ООН. У нас есть свои собственные интересы.

Знаете ли, последний царский солдат ушёл из Парижа где-то в 1815 году — больше двух веков назад. А вот из Варшавы, Таллина и Вильнюса последние советские танки уехали лет тридцать назад. Поэтому я понимаю, что у поляков, эстонцев и литовцев смотрят на Россию с другой точки зрения — не такой, как у нас. А к тому же, давайте начистоту: географическое положение у нас такое, что Россия не представляет для нас никакой военной угрозы просто за счёт расстояний.

И мнение моё на деле заключается в том, что нам нужно поддерживать хорошие отношения с Россией. И я сожалею о том, что начался этот конфликт, правда сожалею — я считаю, что он стал ошибкой. На мой взгляд, сегодня...

А это конфликт или вторжение?

ТЬЕРРИ МАРИАНИ: Что-что?

Это конфликт или вторжение?

ТЬЕРРИ МАРИАНИ: Конфликт, конечно. Давайте всё-таки не будем играть со словами.

Но это всё-таки не одно и то же, не одно и то же, потому что есть одна сторона, которая начала агрессию против другой...

ТЬЕРРИ МАРИАНИ: Это конфликт, и начался он в 2014 году, так-то. А у нас только теперь все это для себя открывают. Ещё с 2014 года...

То есть Вы считаете, что это не агрессия со стороны России...

ТЬЕРРИ МАРИАНИ: Ещё с 2014 года часть украинцев, которые живут в Донбассе, подвергается обстрелам со стороны других украинцев — но на Западе на это было всем плевать. А урок здесь вот в чём: так называемые замороженные конфликты однажды «размораживаются». Кстати, мы могли наблюдать то же самое на Кавказе между Арменией и Азербайджаном, а теперь наблюдаем здесь.

Выходит, что украинцы несут как минимум ту же долю ответственности за этот конфликт, что и россияне — так, по-Вашему?

ТЬЕРРИ МАРИАНИ: Именно так.

И, следовательно, никакой агрессии нет?..

ТЬЕРРИ МАРИАНИ: Я считаю, что если бы соблюдались Минские соглашения — и, кстати говоря, если бы Франция... Я снимаю шляпу перед Франсуа Олландом — а такое со мной случается нечасто — за то, что он смог вместе с госпожой Меркель добиться подписания этих соглашений, но если бы господин Макрон добился того, чтобы они соблюдались, у нас сейчас был бы мир. Я Вам напомню, что там предусматривалось — предусматривалось предоставить Донецкой и Луганской областям относительную автономию.

Получается, что россияне — тоже жертвы агрессии?

ТЬЕРРИ МАРИАНИ: Нет, такого я не говорил. Я сказал, что часть украинского народа стала жертвой настоящей дискриминации, которая появилась в 2014 году. И давайте, кроме шуток: знаменитая «революция» на Майдане 2014 года — это что было? Это был переворот, организованный европейцами и американцами. Теперь это уже очень хорошо известно — даже госпожа Нуланд об этом заявила прямо.

Так что на деле с 2014 года идёт своего рода тайная война между странами НАТО и Россией. И именно по поводу этой войны я выражаю сожаления, ведь она Франции совсем не нужна. Заявляю предельно ясно: у нас нет никакого интереса во всё это ввязываться. То, что происходит в Донбассе или в Луганске, к Франции никакого отношения не имеет. А сожалею я потому, что в первую очередь сейчас страдают именно украинцы.

Господин Мариани, Вы в своё время говорили, что считаете Россию настоящей демократической страной. Вы до сих пор так думаете?

ТЬЕРРИ МАРИАНИ: Я думаю, что Россия на сегодняшний день — уж точно более демократическая страна, чем, к примеру, Саудовская Аравия, представителей которой совсем недавно принимал у себя господин Макрон, и чем Алжир, где сегодня, я извиняюсь, просто замалчивается тема движения «Хирак» (стартовавшие в 2019 году масштабные протесты, которые привели к отставке алжирского президента Абделя Азиза Бутефлики, но продолжились и после его ухода. — ИноТВ) и куда теперь отправился господин Макрон, дабы подмаслить руководство.

Что до демократии — речь о стране, которая имеет собственные традиции, не имеющие, скажем прямо, никакого отношения к французской демократии. Как мы с Вами прекрасно знаем, это огромная страна с очень жёсткими условиями и собственной историей, не похожей на нашу. Является ли она таким же демократическим государством, как Франция? Разумеется нет. У них авторитарная демократия — нравится ли нам это или нет. Но раз мы читаем нотации, их надо читать всем. А если мы лижем тапки Катару, обнимаемся с алжирцами и привечаем господина Мухаммеда бен Сальмана в Саудовской Аравии, после этого мы уже не можем говорить: «А вот этот вот — не демократ». Нужно понимать, что, когда имеешь принципы, их применяют ко всем одинаково, а не по желанию.

А экономические санкции, которые сильно давят на Россию и, по некоторым данным, даже отчасти тормозят её военные операции на Украине — если бы бразды правления были у Вас, Вы бы их сняли, так?

ТЬЕРРИ МАРИАНИ: Я всегда об этом говорил, и я один из немногих политиков, которые ни разу их не поддерживали. Я Вам задам каверзный вопрос — ну, можем же мы поменяться ролями хоть раз: кто-нибудь из вас двоих мне сможет привести хоть один пример в истории, когда страна изменила бы свой курс после введения экономических санкций?

Нет, в голову ничего не приходит. Иран, к примеру, ни разу не менял.

ТЬЕРРИ МАРИАНИ: Что и требовалось доказать, спасибо. Вот мы наконец и квиты. Я Вам подскажу ответ: Иран под санкциями тридцать лет — но так курс и не сменил. А Куба — вообще с 1962 года, а ведь против крохотной Кубы выступает не абы кто, а целая Америка, но там тоже ничего не изменилось. Примеров можно привести множество. Санкции ни разу не заставили ни одну страну покориться.

Так что же Вы хотите сказать, господин Мариани?..

ТЬЕРРИ МАРИАНИ: Позвольте я закончу. Так почему же санкции применять никакого смысла больше нет? Потому что это оружие из прошлого века. Сколько государств применяют и соблюдают санкции? Чуть менее сорока — это англоязычные страны и Запад в целом, так ведь? А на планете ведь две сотни стран. То есть, выходит, что 40 стран санкции применяют и соблюдают, а ещё 160 — не соблюдают. Так что же, Россия больше не будет продавать газ — и мы теперь будем от него отказываться...

То есть Вы хотите сказать простую вещь: в итоге получается, что Россия вторглась на Украину — хоть Вы это и называете другими словами, — но это нас не касается, никаких санкций вводить не будем, никаких военных мер не принимаем, вообще не реагируем. Но если бы мы так поступали, Украина сейчас уже была бы целиком российской!

ТЬЕРРИ МАРИАНИ: Нет, я такого не говорил. Я сказал, что нужно продвигать переговоры — как Франция когда-то и делала при госпоже Меркель и господине Олланде. Ну вот, уже второй раз их поминаю добрым словом...

А ещё я говорю — и Вы уж меня извините, — что происходящее на Украине нас слишком сильно заботить не должно. Я постоянно слышу заявления о том, что у нас с Украиной общие ценности. Но давайте честно: Вы меня напрямую в этом не обвиняли, но я предполагаю, что Вы считаете, что я проявляю определённую симпатию к России, — но ведь я её и к Украине проявлял. Напомню, я пять лет был председателем группы франко-украинской дружбы в Национальном собрании, и я эту страну хорошо знаю.

И давайте прямо сейчас Украину опишем. А то я же ведь слышу, как некоторые евродепутаты из окружения господина Макрона заявляют: «У нас общие ценности». Ну вот я вам всё и распишу за три минуты, а то и за минуту, если не меньше: оппозиция — вся либо в тюрьме, либо в изгнании за границей; коррупция — это на сегодняшний день одна из самых коррумпированных стран во всей Европе; возрождается вся символика организации Бандеры, которая сотрудничала с нацистами; а господин Зеленский, живи он во Франции, после публикации «архива Пандоры» уже сам был бы чуть ли не за решёткой.

И вот из такой страны делается какая-то икона. А на самом деле же, повторюсь, речь идёт о войне — хоть её так и не называют — между НАТО и Россией.

Дата выхода в эфир 26 августа 2022 года.