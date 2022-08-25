Le Figaro: Total оказалась в западне — уйти или остаться в России

Журналисты обвинили французскую компанию TotalEnergies в причастности к производству керосина, которым заправляются российские бомбардировщики. Французы настаивают, что не нарушают санкции, пишет Le Figaro. При этом эксперты отмечают, что, даже если компания решит уйти из России, это сыграет на руку Москве.
«Жестокое обвинение» поступило в адрес французской компании TotalEnergies, пишет Le Figaro. Опираясь на расследование неправительственной организации, газета Le Monde заявила, что французы участвуют в освоении российского месторождения, продукция которого в виде керосина поступает в баки российских бомбардировщиков, участвующих в спецоперации на Украине.
«Нет, TotalEnergies не производит керосин для российской армии», — ответили в компании. По данным исследования, впрочем, керосин, которым заправляют бомбардировщики, производится на НПЗ в Омске, которым владеет «Новатэк». А 19,4% акций «Новатэка» находятся в руках Total.
Также французская компания владеет 49% акций «Транснефтегаза», а это предприятие отвечает за первый этап создания керосина. Однако в Total настаивают, что всеми процессами там заведуют сотрудники «Новатэка», а французы не имеют отношения к оценке и принятию решений. Кроме того, они заявляют, что и сами с 2015 года не вливали туда денег и с февраля 2022 года дивидендов не получали.
В TotalEnergies настаивают, что действуют в полном соответствии с европейскими санкциями и будут их соблюдать, какими бы ни были для них последствия. К тому же французская компания отмечает, что постепенно будет сокращать свою деятельность в России. Однако, как пишет автор статьи, для президента Украины Зеленского этого мало: он уже давно призывает все иностранные компании покинуть Россию. И другие крупные нефтяные игроки, такие как BP и ExxonMobil, объявили об уходе из России и передаче активов.
«TotalEnergies оказалась в большой западне», — приводит издание слова эксперта. Если компания решит уйти из России, то ей придётся передавать активы на условиях, продиктованных Москвой. То есть российской стороне отойдут миллиарды, что, в свою очередь, противоречит санкциям.
Впрочем, официальный Париж пока не видит причин считать, что TotalEnergies не соблюдала европейские санкции против России. Группа заявила, что прекратит закупать нефть у России до конца 2022 года. Но при этом она продолжает поставлять в Европу сжиженный газ через СПГ «Ямал», где у них 20% акций. Однако это не нарушает западные санкции, отмечает Le Figaro.
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