Le Figaro: Total оказалась в западне — уйти или остаться в России

«Жестокое обвинение» поступило в адрес французской компании TotalEnergies, пишет Le Figaro. Опираясь на расследование неправительственной организации, газета Le Monde заявила, что французы участвуют в освоении российского месторождения, продукция которого в виде керосина поступает в баки российских бомбардировщиков, участвующих в спецоперации на Украине.

«Нет, TotalEnergies не производит керосин для российской армии», — ответили в компании. По данным исследования, впрочем, керосин, которым заправляют бомбардировщики, производится на НПЗ в Омске, которым владеет «Новатэк». А 19,4% акций «Новатэка» находятся в руках Total.

Также французская компания владеет 49% акций «Транснефтегаза», а это предприятие отвечает за первый этап создания керосина. Однако в Total настаивают, что всеми процессами там заведуют сотрудники «Новатэка», а французы не имеют отношения к оценке и принятию решений. Кроме того, они заявляют, что и сами с 2015 года не вливали туда денег и с февраля 2022 года дивидендов не получали.

В TotalEnergies настаивают, что действуют в полном соответствии с европейскими санкциями и будут их соблюдать, какими бы ни были для них последствия. К тому же французская компания отмечает, что постепенно будет сокращать свою деятельность в России. Однако, как пишет автор статьи, для президента Украины Зеленского этого мало: он уже давно призывает все иностранные компании покинуть Россию. И другие крупные нефтяные игроки, такие как BP и ExxonMobil, объявили об уходе из России и передаче активов.

«TotalEnergies оказалась в большой западне», — приводит издание слова эксперта. Если компания решит уйти из России, то ей придётся передавать активы на условиях, продиктованных Москвой. То есть российской стороне отойдут миллиарды, что, в свою очередь, противоречит санкциям.

Впрочем, официальный Париж пока не видит причин считать, что TotalEnergies не соблюдала европейские санкции против России. Группа заявила, что прекратит закупать нефть у России до конца 2022 года. Но при этом она продолжает поставлять в Европу сжиженный газ через СПГ «Ямал», где у них 20% акций. Однако это не нарушает западные санкции, отмечает Le Figaro.