Эксперт France 24: опять рекорд — всё больше мигрантов переплывают Ла-Манш ради лучшей жизни в Великобритании

На днях был установлен рекорд: 1295 мигрантам на 27 самодельных лодках удалось нелегально добраться до берегов Туманного Альбиона, сообщает France 24. По словам эксперта, на такой шаг людей толкают проблемы с жильём, едой и жестокое обращение французских полицейских.

Эта цифра растёт очень быстро: за сутки 1295 человек незаконно пересекли Ла-Манш — и все они достигли побережья Соединённого Королевства. Добрый день, Лэсли Карретеро.

ЛЭСЛИ КАРРЕТЕРО, журналистка: Здравствуйте!

Вы журналист портала Infomigrants. Мигранты, стоит напомнить, совершили этот путь на самодельных лодках, что крайне опасно.

ЛЭСЛИ КАРРЕТЕРО: Крайне опасно, крайне сложно и может печально закончиться. Мы говорили об этом несколько месяцев назад, когда в Ла-Манше утонули более 20 мигрантов. Как Вы отметили, вчера был установлен рекорд: 1295 людям удалось на 27 лодках доплыть до британского берега. Мы никогда не видели таких показателей за сутки, хотя эту цифру нужно ещё уточнить. Действительно, почти 1300 мигрантов, прибывших в Великобританию, — это рекордное число, но мы регистрировали большее количество людей на французском побережье, когда они пытались выйти в море. 3 ноября 2021 года порядка 2 тысяч человек пытались добраться до английской стороны. Но отличие по сравнению с вчерашней ситуацией состоит в том, что не все эти мигранты смогли достичь противоположного берега. В тот день до Британии доплыли 1085 человек, ещё 779 были обнаружены и спасены французской береговой охраной.

И всё же стоит отметить, что британское правительство делает всё, чтобы убедить этих людей не переплывать пролив. Эта стратегия на настоящий момент кажется неэффективной?

ЛЭСЛИ КАРРЕТЕРО: Верно. Лондон предпринял попытки преумножить количество ограничений и ужесточить свою миграционную политику, в частности ограничив возможность воспользоваться правом на предоставление убежища. В числе недавно принятых мер, о которых у нас, в частности, много говорят, — это подписанное в апреле соглашение с Руандой, касающееся высылки просителей убежища, нелегально прибывших в Великобританию. Первый рейс был запланирован на 14 июня, но его пришлось отменить за несколько минут до вылета. Люди сидели в самолёте, но их сняли с борта в соответствии с решением правоохранителей и постановлением Европейского суда по правам человека, который попросту отменил эту меру. Но проект не закрыт, он по-прежнему актуален, правительство его поддерживает. Несмотря на все эти шаги, всё больше и больше мигрантов отправляются в плавание, а потому эти меры кажутся совершенно неэффективными. Назову Вам несколько цифр: с начала года в Соединённое Королевство прибыло 22 670 мигрантов, тогда как за тот же период 2021 года их было «всего» 12 500.

Так как всё же объяснить эту очень быстро растущую, как мы уже отметили, цифру?

ЛЭСЛИ КАРРЕТЕРО: Есть ряд факторов, которые могут объяснить рост этого показателя. В первую очередь — процент успешно добравшихся мигрантов: другие видят, что всё больше и больше людей умудряются пересечь Ла-Манш и приплыть в Англию. Мигранты, разместившиеся на севере Франции, тоже видят это и решают испытать удачу. Более того, как отмечают в ассоциациях (по защите прав мигрантов. — ИноТВ), к отъезду их подталкивают условия жизни на севере страны. Об этом мы тоже много говорили: мигрантов регулярно прогоняют с мест размещения, они испытывают трудности с доступом к продовольственной помощи от ассоциаций, регулярно жалуются на насилие со стороны полиции. Наконец, ещё один фактор, который нужно учесть, — это милитаризация порта Кале. Раньше, чтобы въехать в Британию, мигранты забирались в грузовики. Сегодня, поскольку контроль стал гораздо жёстче, такое происходит всё реже. И это подталкивает их испытать судьбу иным способом. Как и везде, мы замечаем: когда одну дорогу перекрывают, другую открывают; контрабандисты, как это часто бывает, приспосабливаются и организуются.



Лэсли Карретеро, спасибо Вам большое за разговор.

Дата выхода в эфир 23 августа 2022 года.