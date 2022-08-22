Le Figaro: «мужчина тоже может забеременеть» — рекламная кампания ассоциации планирования семьи возмутила французских политков
Рекламный плакат ассоциации «Планирование семьи» с изображением пары, в которой трансгендерный мужчина ждёт ребёнка, и подписью: «В «Планировании» мы знаем, что мужчины тоже могут забеременеть», стал предметом ожесточённых споров во Франции, передаёт Le Figaro.
В социальных сетях несколько политиков от партий «Национальное объединение» и «Реконкиста!» осудили попытку продвижения «гендерной теории» ассоциацией, получающей субсидии из бюджета. «Планирование семьи» — теперь просто ассоциация, выступающая за гендерную теорию. Тем не менее, он по-прежнему субсидируется нашими налогами и уполномочена министерством национального образования вмешиваться в дела молодёжи!», — возмущается вице-председатель партии «Национальное Объединение» Элен Лапорт.
«Планирование семьи» все больше отходит от своей первоначальной миссии и становится передаточным звеном для сторонников гендерной теории», — считает депутат Европарламента Тьерри Мариани.
«В «Планировании», как это часто бывает, мы говорим что попало», — язвит, в свою очередь, Жером Ривьер, евродепутат от партии "Реконкиста"!». По мнению пресс-секретаря партии «Национальное объединение» Филиппа Балларда, «общество, цивилизация находятся под угрозой исчезновения, когда оно отвергает свои ценности, свою идентичность, впадают в релятивизм и делают такие глупые заявления».
Как отмечает издание, против кампании высказались не только представители крайне правых, но и политики других взглядов. В частности, основатель ассоциации SOS Racisme и бывший видный деятель Социалистической партии Жюльен Дре заявил, что уважает и понимает людей, чувствующих себя особенными, но «когда мы хотим заставить общество принять это как естественный итог, это тоже становится формой нетерпимости», — написал он в соцсетях, вызвав гнев многих пользователей интернета. Другие комментаторы также напомнили о биологической природе беременности.
Тем не менее, ассоциация «Планирование семьи» считает, что стала жертвой «чрезвычайно жестокой атаки» в социальных сетях со стороны крайне правых деятелей и их сторонников. «Эти атаки используют как предлог плакат с изображением трансгендерного человека, чтобы призвать лишить нас субсидий, поставить под сомнение нашу легитимность как ассоциации, защищающей права женщин и борющейся за право на аборт», — сетует организация в заявлении.
Организация также заверила, что консультируется со своими адвокатами, чтобы привлечь к ответственности «разжигателей ненависти, которые иногда являются одновременно и должностными лицами республики». «Сексуальные и репродуктивные права — это единое целое: в «Планировании» мы не выстраиваем иерархию, мы боремся не только за аборты, но и за сексуальное здоровье трансгендеров или за доступ молодёжи к сексуальному просвещению», — оправдывается организация.
Как передаёт газета, в то же время «Планирование семьи» получило поддержку со стороны левых политиков, таких как мэр Парижа Анна Идальго, которая раскритиковала «нападки на почве ненависти», и партия «Зелёных», которая «решительно осудила трансфобное киберзапугивание, направленное против» ассоциации.
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