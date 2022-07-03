Spiegel: хватит одного заявления — в Германии упростят процедуру смены пола по паспорту

Правительство Германии намерено упростить процедуру смены полы и имени в органах регистрации актов гражданского состояния, сообщает Der Spiegel. Проект нового закона «О самоидентификации» предполагает, что для внесения изменений в удостоверение личности людям, желающим самостоятельно определить свою гендерную принадлежность, потребуется лишь заявление. Нововведение коснётся и несовершеннолетних: в случае несогласия родителей суд будет вправе внести изменения в документы исключительно по требованию подростка.

Гендерная идентичность большинства немцев совпадает с их биологическим полом. Но есть люди, которые предпочли бы определять её самостоятельно. Правительство Германии намерено упростить процедуру смены полы и имени для таких лиц в органах регистрации актов гражданского состояния. Это предусматривает концепция нового закона «О самоидентификации», представленная сегодня Министерством юстиции и Министерством по делам семьи Германии, пишет Der Spiegel.

Если новая концепция будет реализована, как и планировалось, то при регистрации пола и имени больше не будет иметь значения, является ли человек трансгендерной, небинарной или интерсекс-персоной. Экспертные заключения о половой принадлежности или медицинские справки перестанут являться предварительным условием для смены пола и имени в удостоверении личности. Новый закон должен заменить закон «О транссексуалах», который многие считают устаревшим и дискриминационным.

Как отмечает Der Spiegel, интерсекс-люди — это люди, рождённые с половыми признаками, не вписывающимися в систему медицинских определений мужского или женского тела. Небинарные персоны не относят себя ни к одному из двух полов бинарной системы — ни к мужскому, ни к женскому. Гендерная идентичность трансгендерных людей не совпадает с полом, присвоенным им при рождении.

За несовершеннолетних в возрасте до 14 лет заявление о смене пола и имени в органы ЗАГС должны будут подавать их законные представители. Подростки в возрасте от 14 лет до 18 лет получат возможность подать заявление самостоятельно, но с согласия родителей.

В соответствии с документом, составленным двумя министерствами, возможные разногласия между несовершеннолетними в возрасте от 14 лет и их родителями могут быть разрешены в судебном порядке: «В целях защиты личных прав молодых людей суд по делам семьи может в случае несогласия законных представителей, основываясь на обеспечении благополучия ребёнка — как и при ином стечении обстоятельств в семейном праве, — заменить решение родителей по требованию несовершеннолетнего».

Министр юстиции Марко Бушман (СвДП) и министр по делам семьи Лиза Паус («Союз 90 /Зелёные») прямо указали, что планируемый закон не будет содержать каких-либо положений, касающихся физической смены пола. Решения о проведении таких манипуляций будут по-прежнему приниматься на основе специальных медицинских предписаний.

«Закон «О транссексуалах» датируется 1980 годом и унижает достоинство тех, кого он касается», — заявила Паус. Бушман отметил: «Действующее законодательство обходится с заинтересованными лицами так, будто они больны. Этому нет оправдания», — передаёт Der Spiegel.