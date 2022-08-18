Hill: США нужно готовиться к глобальному экономическому кризису

Замедление китайской экономики, угроза рецессии в Германии из-за нехватки российского газа и уход капитала из стран с формирующимся рынком являются предвестниками глобального экономического кризиса. Как пишет The Hill, если Федеральная резервная система США хочет уберечь американскую экономику от жёсткой посадки, она должна учитывать эти проблемы при определении денежно-кредитной политики страны.

Неприятности приходят в мировую экономику согласно поговорке «Пришла беда — отворяй ворота». Как пишет The Hill, к числу наиболее системных мировых экономических проблем относятся те, что исходят из Китая, второй по величине экономики мира и до недавнего времени основного двигателя экономического роста.

Как продолжает автор материала, китайский лидер Си Цзиньпин объявил о намерении свести заболеваемость коронавирусом к нулю — и крупные города вроде Шанхая и Пекина закрылись на карантин. В результате этой политики с рынка труда выпало до 350 млн человек. В итоге китайская экономика забуксовала: за финансовый год, закончившийся во втором квартале этого года, экономика Китая выросла всего лишь на 0,4%, что значительно ниже заданного правительством целевого показателя — 5,5%.

Экономические проблемы Китая усугубляет ширящийся кризис в секторе недвижимости. На него приходится почти 30% экономики страны и до 70% накоплений домохозяйств. Дело не только в том, что после нескольких лет быстрого роста порядка 30 китайских застройщиков с высокой долей заёмных средств не выполняют своих кредитных обязательств. Цены на жильё снижаются уже 11 месяцев подряд, в стране насчитывается свыше 65 млн незанятых единиц жилья, а свыше миллиона китайских домовладельцев бойкотируют выплаты по ипотечным кредитам.

Вполне вероятно, что Китаю светит потерянное экономическое десятилетие, как до этого Японии, поскольку банковская система подпитывает застройщиков-«зомби» крупными кредитами.

Ещё одна тёмная туча, нависшая над мировой экономикой, — это угроза Владимира Путина перекрыть экспорт природного газа в крупные европейские страны, такие как Германия и Италия. Путин уже сократил экспорт российского природного газа до 20% от нормы, что вызывает серьёзную озабоченность, ведь импорт российского газа покрывает почти половину потребности Германии и Италии в газе.

В соответствии с недавним докладом Международного валютного фонда, полное прекращение экспорта энергоносителей из России грозит сократить ВВП Германии на 1,5% в 2022 году и на 2,75% — в 2023-м. Экономика Германии уже стагнирует, и, если поставки прекратятся, она может впасть в глубокую экономическую рецессию, а рецессия в Германии — последнее, что нужно Европе в эпоху, когда возобновившаяся политическая нестабильность в Италии ставит под сомнение способность Рима обслуживать гигантский государственный долг.

Среди других поводов для глобального экономического уныния следует учитывать мощную репатриацию капитала из стран с формирующимся рынком в связи с повышением процентных ставок Федеральной резервной системой США. По всей видимости, это повлечёт за собой волну дефолтов в странах с формирующимся рынком и рекордными уровнями долга. На вероятность такой волны указывают острые экономические трудности, с которыми столкнулись Аргентина, Египет, Пакистан, Россия, Шри-Ланка и Украина.

Как заключает автор статьи, всё это наверняка сулит США дальнейшее дефляционное давление на фоне укрепления доллара и продолжающегося падения мировых цен на сырьевые товары. И если Федеральная резервная система США хочет уберечь экономику от жёсткой посадки, она должна учитывать эти проблемы при определении денежно-кредитной политики страны.