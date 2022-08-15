Bloomberg: эксперты предрекают ЕС рецессию с ещё большей уверенностью
Опасность рецессии в еврозоне достигла максимально высокого уровня с ноября 2020 года, пишет Bloomberg. Дело в том, что нехватка энергоресурсов угрожает подстегнуть и без того большую инфляцию.
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