NTD: сфера путешествий в Европе охвачена хаосом
Проблемы с багажом, бесконечные очереди и отменённые рейсы. Этим летом такие картины в европейских аэропортах стали привычным делом.
ПАССАЖИРКА: Пытаемся вернуться домой в Данию, и наш рейс отменили.
Проблемы с багажом, бесконечные очереди и отменённые рейсы. Этим летом такие картины в европейских аэропортах стали привычным делом.
ПАССАЖИРКА: Пытаемся вернуться домой в Данию, и наш рейс отменили.
Запад развязал против России «войну лжи» на тему Украины, заявил в ходе заседания Совбеза ООН постпред России при организации Василий Небензя.
Совместный координационный центр в Стамбуле разрешил выход из украинских портов ещё двух судов с кукурузой и пшеницей.
Российская корпорация «Тактическое ракетное вооружение» (КТРВ) впервые представит новую авиационную крылатую ракету Х-69 на международном форуме «Армия-2022».
Два ребёнка в России и Казахстане умерли при лечении спинальной мышечной атрофии с помощью препарата «Золгенсма».
Часть долгов в сфере жилищно-коммунального хозяйства России вернуть уже невозможно. Об этом в интервью РИА Недвижимость сообщил замглавы Минстроя России Алексей Ересько.
Индонезия может не согласиться на предложение Соединённых Штатов ограничить цены на российскую нефть. Об этом пишет издание South China Morning Post (SCMP).
Минэкономразвития России прогнозирует инфляцию ниже 14% по итогам 2022 года. Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на ведомство.
Нападающий лондонского «Челси» Рахим Стерлинг рассказал, почему принял решение уйти из «Манчестер Сити» летом.
Глава НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург рассказал о создании новой вакцины «Спутник V» против трёх новых видов омикрон-штамма коронавируса (BA.1, BA.2, BA.5).
Аналитик «БКС Мир инвестиций» Денис Буйволов допустил падение курса доллара из-за данных об ускорении инфляции в США.
Защитник клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) СКА Игорь Ожиганов рассказал, почему принял решение вернуться из США в Россию.
Власти Соединённых Штатов сохраняют приверженность выполнению договора СНВ-III, заявил первый заместитель руководителя пресс-службы Госдепартамента Ведант Пател.
Бывший нападающий «Локомотива» Дмитрий Булыкин высказался об игре московской команды на старте чемпионата России по футболу сезона-2022/23.
Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси заявил, что организация намерена активизировать контакты с Россией, Украиной и ООН для отправки миссии на Запорожскую АЭС.
Чемпион Hardcore FC в полутяжёлом весе Сослан Асбаров проведёт поединок с бывшим победителем по версиям WBC и WBA Дмитрием Кудряшовым.
Читатели французской газеты Le Figaro резко отреагировали на решение сейма Латвии признать Россию «спонсором терроризма».
Вторая ракетка России Вероника Кудерметова прокомментировала возможную смену спортивного гражданства.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала «новой высотой для ценителей и извращений» идею использовать сточные воды в Европе.
Президент екатеринбургского «Урала» Григорий Иванов прокомментировал введение нового формата проведения Кубка России по футболу.
Минобороны России запустило исторический мультимедийный раздел «Шагнувшие за Днепр», посвящённый освобождению Днепропетровска от фашистов в 1943 году.
Глава Минюста США Меррик Гарланд сообщил, что ведомство попросило суд рассекретить документы о прошедшем в имении бывшего американского президента Дональда Трампа обыске.
Серебряный призёр Олимпийских игр в танцах на льду Илья Авербух высказался об Анне Щербаковой.
Россия несёт полную ответственность за все возможные риски на Запорожской атомной электростанции. Такое мнение выразила замгоссекретаря США по контролю за вооружениями Бонни Дженкинс на заседании Совбеза ООН.
Всех горняков обесточенной из-за обстрелов ВСУ шахты имени М. Горького в Донецке подняли на поверхность, пострадавших нет. Об этом сообщили в Министерстве угля и энергетики ДНР.
Российская киберспортивная команда Virtus.Pro примет участие в чемпионате мира по Dota 2 — The International 2022.
Обвинения западных стран в якобы причастности России к атакам на Запорожскую атомную электростанцию (ЗАЭС) являются циничными и абсурдными. Об этом заявил российский постпред при ООН Василий Небензя.
Бюро совета Международной федерации футбола (ФИФА) подтвердило, что матч-открытие чемпионата мира 2022 года в Катаре был перенесён.
Обстрелы территории пивоваренного завода в Донецке, в результате чего произошла утечка нескольких тонн аммиака, являются актом химического терроризма со стороны украинских войск. Об этом заявил начальник Национального центра управления обороной России генерал-полковник Михаил Мизинцев.
Президент «Реала» Флорентино Перес прокомментировал возможное возвращение португальского нападающего Криштиану Роналду в мадридский клуб.
Спортивный блогер и журналист Василий Уткин высказался об увольнении главного тренера подмосковных «Химок» Сергея Юрана.
Постпред России при ООН Василий Небензя в ходе заседания Совета Безопасности всемирной организации заявил, что в случае катастрофы на Запорожской атомной электростанции ответственность ляжет на западных спонсоров Киева.
Представители тамбовского сводного поискового отряда вернулись из экспедиции «Аджимушкай-2022». Она проходила с 25 июля по 8 августа в Аджимушкайских каменоломнях в Керчи (Крым).
Врач-невролог медицинской клиники НАКФФ Иван Емельянов назвал причины появления болей в пояснице.
ВВС и ПВО Северного флота начали командно-штабную тренировку под руководством командующего объединением Александра Отрощенко.
Олимпийская чемпионка по теннису Анастасия Павлюченкова рассказала о ходе восстановления после травмы.
Россия рассчитывает на скорейший визит экспертов Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) на Запорожскую атомную электростанцию, возможно, до конца августа. Об этом заявил на заседании Совбеза ООН постпред России при ООН Василий Небензя.
Руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов допустил возможность возникновения засушливых условий на территории России.
Писатель Владимир Орлов выразил соболезнования в связи со смертью художницы Натальи Нестеровой, с которой дружил много лет.
Директор Фонда энергетического развития Сергей Пикин назвал важными договорённости России и Турции по оплате газа в рублях.
Представитель Greenpeace Polska Марек Юзефяк в эфире программы Onet Rano заявил, что с декабря Польша может столкнуться с дефицитом газа на уровне 40%.
В СКА сообщили, что в результате несчастного случая произошла трагедия на тренировке команды петербургской школы, во время которой скончался юный хоккеист.
«Немедленной угрозы» ядерной безопасности на Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) на данный момент не зафиксировано. Об этом заявил генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси.
Китай в связи с ситуацией вокруг Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) призывает стороны конфликта на Украине сесть за стол переговоров. Об этом заявил постпред КНР при ООН Чжан Цзюнь.
Президент Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дана Уайт назвал пять лучших бойцов в истории промоушена.
Президент Кубы Мигель Диас-Канель сообщил, что произошедший 5 августа крупный пожар на нефтехранилище в провинции Матансас потушен.
В Ростовской области обезвредили более 200 боеприпасов времён Великой Отечественной войны за январь — июль 2022 года.
В горах Карачаево-Черкесии нашли останки 23 красноармейцев. Поисковые работы проходили с 27 июля по 6 августа на территории ущелий Марухского и Архызского перевалов в Зеленчукском районе.
Врач-кардиолог, геронтолог, гериатр, доктор медицинских наук, профессор кафедры геронтологии и гериатрии ФПДО МГМСУ Юрий Конев посоветовал сделать прививку от гриппа людям из групп риска.
Министр сельского хозяйства России Дмитрий Патрушев посетил Тамбовскую область с рабочим визитом. Он обсудил с врио главы администрации региона Максимом Егоровым перспективы развития агропромышленного комплекса.
Телеканал ОТР начал регулярное вещание с сурдопереводом. Соответствующая студия прямого эфира заработает 15 августа.