Newsweek: США перебросили в Европу дивизию после слов Кириенко

Миссия США в НАТО сообщила о переброске в Европу дополнительной воздушно-десантной дивизии для укрепления восточного фланга альянса, пишет Newsweek. Как отмечает издание, это решение было принято сразу после слов первого замглавы администрации президента России Сергея Кириенко о том, что Запад проводит «горячую военную операцию» против Россиии на украинской земле.

США перебросили в Европу одну десантно-штурмовую дивизию для укрепления восточного фланга НАТО, сообщает Newsweek: как отмечает издание, это было сделано на фоне высказывания одного из высокопоставленных российских чиновников, заявившего, что Россия ведёт войну с НАТО на украинской земле.

Как пишет Newsweek, решение о переброске 101-й воздушно-десантной дивизии по прозвищу «Кричащие орлы» было анонсировано миссией США при НАТО в минувший четверг. Общая численность дивизии составляет 2400 человек: они будут отправлены в Румынию, Болгарию, Словакию и Венгрию. У себя в Twitter миссия США в НАТО написала, что этот шаг направлен на «поддержку наших союзников и сдерживание наших противников». Newsweek напоминает, что за день до этого первый замглавы администрации президента России Сергей Кириенко заявил, что Запад проводит «горячую военную операцию» против России на Украине.

Увеличенное присутствие НАТО в Европе связано с опасениями, что конфликт на Украине может вылиться за её пределы, пишет Newsweek. При этом сам Владимир Путин не говорил, что Россия и НАТО находятся в состоянии войны, но предупреждал, что страны, создающие стратегические угрозы России в ходе спецоперации, могут ожидать ответные удары.

НАТО не вовлечено в конфликт на Украине напрямую, однако альянс поставляет украинской стороне вооружения, такие как, к примеру, американские РСЗО HIMARS, пишет Newsweek.