Fox News: профнепригодность Байдена по возрасту признали даже демократы — но проблема совсем не в ней

О несостоятельности Джо Байдена как кандидата в президенты США на следующих выборах теперь открыто говорят даже его соратники по Демократической партии, отметил внештатный обозреватель Fox News Джейсон Чаффетц. Между тем, как полагает Чаффетц, дело отнюдь не в возрасте Байдена, а в том, что президент стремительно впадает в деменцию, а также в том, что ни он, ни его партия не способны предложить для проблем, стоящих перед страной, реальных решений.

Ну а когда страна пришла к единогласию — а 88 процентов американцев считают, что США идут неправильным путём, — демократы и союзные им СМИ вдруг стали высказывать мысль о том, что президент Байден слишком стар для своей должности.

ДЖО КАННИНГЭМ, кандидат в губернаторы Южной Каролины от Демократической партии: Если он пойдёт на второй срок, ему будет 86 лет. Что-то не уверен, что хоть кто-то может точно сказать, стоит ли 86-летнему человеку управлять всей страной.





ЭДВАРД-АЙЗЕК ДОВЕР, старший корреспондент CNN: Ещё на момент инаугурации он был самым пожилым президентом в истории — а ко дню выборов в 2024 году он ведь будет ещё старше.

ДЖОН ХАРВУД, корреспондент CNN в Белом доме: Джо Байден — человек старый, и ни говорить, ни даже ходить так же плавно, как в своё время, он уже не в состоянии. Это говорит об определённых проблемах.

ДЭВИД ГЁРГЕН, публицист, внештатный обозреватель CNN: Мне только что исполнилось восемьдесят, и я вам могу сказать — в этом возрасте всё-таки немножко сдаёшь: ум уже не такой острый, становишься забывчивее, не всегда точно знаешь, куда направляешься. Для президента это слишком преклонный возраст.

То есть, выходит, что два года назад никаких проблем в этом плане не было — а теперь они вдруг появились? И всё это они предположить не могли, что ли?

Байдену по вопросу возрастных предрассудков приходится препираться даже с собственной партией. Вот только проблема-то не в возрасте — можно быть старым, но при этом бодрым. Но Джо Байден уж точно не бодрый, когнитивные способности у него явно ухудшаются — от одного публичного мероприятия к другому наш президент раз за разом вгоняет в краску и себя, и всю страну.

И как только не стыдно тем людям, которые его окружают! Ведь у них на глазах это происходит куда чаще, чем на камеру.

Но кто же они, эти столичные кукловоды? Во-первых, это жена президента Джилл Байден, а далее — глава его администрации Рон Клейн; неуловимая и кулуарная Сьюзен Райс, которая занимает пост советника по внутренней политике; глава Национального экономического совета Брайан Диз; вице-президент Камала Харрис; Хантер Байден — человек, которого сам президент называет «самым умным среди тех, кого ему довелось знать лично» и который хвастается тем, какое большое влияние имеет на отца; ну и, конечно, Пасхальный Кролик, который каким-то таинственным образом всем заправляет

И как же им не стыдно так оберегать президента и ограждать его от мира? Ведь снижение когнитивных способностей президента — это серьёзная угроза, и чем раньше мы разберёмся с этим вопросом, тем лучше.

Но проблема демократов — не в возрастных предрассудках. Всего несколько недель назад главным решением и для всех наших бед, и для проблемы скверных рейтингов президента в администрации Байдена видели подход в стиле «Дайте две!»: СМИ, говорили они, должны утихомириться, а президенту следовало выступать почаще. И тогда подключили Джимми Киммела — ну, чтобы реализма добавить. Что тут скажешь — подход этот не сработал.

Для демократов Джо Байден и Камала Харрис превратились в обузу, которая не даст им победить на выборах: очень мало кто хочет с ними вместе где-то появляться — ведь, представьте себе, члены конгресса вообще-то хотят на выборах побеждать. А настоящая проблема демократов — в том, что те решения, которые они предлагают стране, не помогут нам решить те вопросы, которые перед нами стоят.

Дата выхода в эфир 07 августа 2022 года.