American Conservative: «внешнеполитический алкоголик» Байден ведёт США к банкротству
Хотя Джо Байден и вывел американские войска из бесконечного афганского конфликта, он втянул свою страну в опасную опосредованную войну против России, заявил о готовности Соединённых Штатов воевать с Китаем за Тайвань и пригрозил ударом Ирану. Как считает старший научный сотрудник Института Катона и бывший специальный помощник президента Рональда Рейгана Дуг Бэндоу, Байден — это внешнеполитический эквивалент алкоголика, который никогда не сможет насытиться вмешательствами Америки в дела разных стран по всему миру.
Как отмечает эксперт в статье для The American Conservative, неизвестно, откуда американский президент собирается брать деньги, необходимые для ведения всех этих конфликтов. Соединённые Штаты сейчас приближаются к национальному банкротству. На этот курс страну поставил ещё президент Джордж Буш — младший, который начал транжирить бюджетные средства при поддержке контролируемого республиканцами конгресса. Президент Барак Обама поддержал огромные расходы на фоне финансового кризиса. Президент Дональд Трамп призывал республиканцев к бездумному расходованию средств и не предпринял никаких попыток сдержать демократов, когда те взяли контроль в свои руки, особенно после начала пандемии коронавируса.
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