Джон Болтон: внешняя политика Джо Байдена характеризуется одним словом — «слабость»

Внешняя политика Джо Байдена не выдерживает никакой критики, уверен бывший советник по национальной безопасности при президенте Дональде Трампе Джон Болтон. Как он пишет в статье для портала 19FortyFive, такая слабость и неуверенность администрации американского президента лишь обнадеживают противников Америки в лице России и Китая и тревожат друзей США.

Опасный урок, что президенту Байдену не хватает политической решимости на международной арене, могут выучить «не те» страны — особенно Россия и Китай, считает бывший советник по национальной безопасности при президенте Дональде Трампе Джон Болтон. Как он пишет в статье для портала 19FortyFive, как по существу, так и дипломатически его администрация нерешительна, покорна и непоследовательна и столь разнообразные вопросы, как обмен заключёнными с Москвой, возвращение к ядерной сделке с Ираном от 2015 года или визит спикера Нэнси Пелоси на Тайвань выдают о Белом доме одно: под давлением он может сломаться. В результате слабость и неуверенность в этих и многих других вопросах, друг с другом, казалось бы, никак не связанных, обнадёживают противников и тревожат друзей.

Как продолжает Болтон, обмен заложниками «с террористами или государствами-изгоями» не следует путать с хорошо зарекомендовавшей себя западной практикой обмена военнопленными, а в последнее время и сотрудниками разведки. «Захватчики заложников», в том числе государства под видом «правоохранительных органов», по сути своей — похитители и ищут козыри для будущего торга. Кроме того, разнопрофильный обмен «придаёт захватчикам нахальства, утверждая моральное равенство и упуская из виду то, что их поведение в принципе неприемлемо».

По мнению автора материала, показательно, что Байден этих принципов не придерживается. Так, в 2021 году он предоставил исполнительному директору Huawei Мэн Ваньчжоу выгодное решение, отменив процедуру экстрадиции из США в Канаду. Взамен Китай освободил двух канадских граждан, задержанных сразу после ареста Мэн в 2018 году в Ванкувере. Нерешительность Байдена в случае с Мэн, несомненно, придаст Китаю решимости пресечь поездку Нэнси Пелоси на Тайвань.

«Капитуляция в случае с Мэн стала предвестником апрельского обмена американца Тревора Рида на крупного российского торговца кокаином и продолжающихся переговоров об освобождении Бритни Грайнер и Пола Уилана», — пишет Джон Болтон.

Он считает, что аналогичная неуверенность наблюдается и в попытках Байдена остановить визит Пелоси на Тайвань. Китай устроил мощное риторическое давление, и неловкость администрации слишком заметна. Сам президент упомянул об опасениях Пентагона насчёт безопасности Пелоси, а анонимные чиновники подтвердили, что Байден обсуждал поездку в недавнем телефонном разговоре с Си Цзиньпином. Пекин безо всякой застенчивости заявил, что Си сказал Байдену: «Кто играет с огнём — от него погибнет. Есть надежда, что США это усвоят». Иными словами, считает Болтон, Китай пытается «взять в заложники» поездку Пелоси.

Кроме того, страх перед китайским кулаком без трезвого анализа вписывается в один ряд с прошлыми ошибками Байдена. Например, он наложил вето на передачу польских самолётов Украине и проявил нерешительность в обеспечении Киева более совершенным оружием, чтобы не провоцировать Россию. В результате тревога администрации насчёт путешествий Пелоси болезненно ощущается по всему миру, удручая друзей США и разжигая аппетиты противников.

«Отказавшись от устоявшейся американской политики не вести переговоров с захватчиками заложников, переоценив краткосрочное давление и, наоборот, недооценив долгосрочные последствия и постоянно расписываясь в собственной слабости и неуверенности в отношениях с Китаем, Россией и другими, Байден подорвал авторитет Америки и навлёк новые угрозы и вызовы. Эта нерешительность не сулит ничего хорошего Украине, если российская спецоперация продолжится, — тем более что ряд европейских стран, в частности Германия и Франция, тоже начали колебаться. Так что неудивительно, что Тайвань так хочет, чтобы Пелоси приехала», — заключает Джон Болтон.