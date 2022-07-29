Обозреватель Bloomberg: эпоха европейского авторитета Германии подходит к концу

Больше десяти лет Берлин фактически обладал максимальным авторитетом в Евросоюзе, во многом определяя его политику. Однако разразившийся недавно энергетический кризис во многом изменил ситуацию, предоставив другим странам Европы более весомое право голоса в ходе принятия политических решений, пишет Мария Тадео в статье для Bloomberg.

Эпоха под лозунгом «Германии виднее» подходит к концу, поскольку энергетический кризис даёт странам Южной Европы больше возможностей повлиять на формирование общей политики Евросоюза, пишет Мария Тадео в статье для Bloomberg. На протяжении последнего десятилетия Берлин фактически обладал моральным и финансовым авторитетом в ЕС, выполняя роль «плохого полицейского» в отношении стран с более слабой экономикой, отмечается в статье.



Однако энергетический кризис нарушил этот баланс, поясняет автор. Германия во многом зависела от поставок энергоносителей из России, и нанешний кризис обнажил недостатки её экономической модели, основой для которой служила высокоинтенсивная промышленность, работающая на дешёвом газе. При этом власти Германии были слепы к зависимости от Кремля, подчёркивает автор.



В то время как Берлин всё ещё пытается преодолеть шоковые последствия кризиса, страны Южной Европы становятся всё более напористыми, говорится в статье. И по мнению автора, это не «месть за годы жёсткой экономии под руководством Германии», а своевременная «перекалибровка сил», которая способна в конечном итоге привести к оздоровлению Евросоюза.



Например, испанский министр по переходу к «зелёной» экономике Тереза ​​Рибера восприняла в штыки инициативу Европейской комиссии, которая потребовала, чтобы все члены Евросоюза сократили потребление энергии на 15% предстоящей зимой. Испания вложила значительные средства в возобновляемые источники энергии, она не так сильно зависит от импорта энергоносителей из России и всегда «жила по средствам», подчеркнула Рибера. По мнению министра, Мадрид и так уже сполна выполнил свою «домашнюю работу» при подготовке к зимнему периоду.



Это довольно необычное «проявление бравады» для такой страны, как Испания, которая обычно является получателем средств из европейских фондов, отмечает автор. Можно также считать это ответом на упрёки со стороны Германии во время европейского финансового кризиса, когда Берлин выписывал крупные чеки в обмен на структурные реформы, которые привели к экономическому спаду в странах Южной Европы.



Реакция на заявления Риберы также была неоднозначной: мнения разделились между теми, кто утверждал, что пришло время заявить о непоследовательной политике Берлина, и теми, кто опасается новых разногласий и роста напряжённости внутри ЕС из-за подобных высказываний, говорится в статье.



«На мой взгляд, комментарий Риберы был смесью того и другого, отражая раздражение Испании в связи с нежеланием Германии признать крупный провал своей политики в отношении России», — подчёркивает автор. В то время как все остальные, кажется, уже поняли, что лозунг «сделано в Германии» фактически зиждется на шатком фундаменте. Однако Берлину ещё предстоит в полной мере ощутить вкус унижения, прежде чем обратиться за помощью, прогнозирует автор.



Примечательно, что Испания была одной из первых, кто забил тревогу, предупреждая об опасности надвигающегося энергетического кризиса, когда Москва начала сокращать предложение, а на рынке появились первые признаки шока в конце прошлого года, отмечается в статье. Премьер-министр Испании Педро Санчес, которому тоже приходится сталкиваться с огромным давлением на фоне роста инфляции и счетов за электроэнергию, ещё осенью прошлого года заявил, что стремительный рост цен на энергоносители потребует от Евросоюза выработать совместные ответные меры, напоминает Bloomberg.



Мадрид и раньше призывал улучшать энергетическую взаимосвязь с остальными странами Европы. По мнению испанских властей, сокращение внутреннего потребления не способно эффективно помочь таким странам, как Германия, если Мадрид не сможет экспортировать свои излишки — однако их заявление тогда осталось без внимания, поскольку к нему отнеслись, как к очередному примеру попыток получить финансовую «подачку», говорится в статье.



Проблема энергоресурсов стала рассматриваться на общеевропейском уровне лишь тогда, когда для Германии существующие риски стали казаться непреодолимыми, подчёркивает автор: «Это отражает существующую проблему разработки европейской политики — и указывает путь к её решению». По мнению автора, Брюсселю пора более серьёзно относиться к предложениям стран Южной Европы и приветствовать «перебалансировку» сил, если она поможет улучшить процесс принятия решений.



Следует также отметить, что лидеры этих стран в рекордные сроки согласовали недавно предназначенную для Германии энергетическую сделку, избежав долгих дискуссий и лишив критиков возможности позлорадствовать. «Это было бы глупо и недальновидно — и прежде всего, сыграло бы на руку России, если бы Евросоюз потерпел неудачу», — подчёркивается в статье.



«Когда сосед зовёт на помощь, вы должны помочь», — заявила испанский министр Рибера, комментируя достигнутое соглашение. Именно такой подход помог Европе пережить пандемию и сподвигнул Германию согласиться разделить коллективный долг, что стало переломным моментом для ЕС, говорится в статье. Кроме того, учитывая взаимозависимость европейских экономик, их кризисы всегда отражаются на соседях — и рецессия в Германии, обладающей крупнейшей экономикой в еврозоне, окажет пагубное влияние на всех остальных, предупреждает автор.



Если противостояние между странами Севера и Юга будет обостряться, это способно отбросить Европу назад, учитывая, что в последнее десятилетие ей удавалось решать все проблемы сообща. Однако Берлину не стоит удивляться тому, что Южная Европа начинает активнее бороться за сферы влияния, учитывая масштабы фиаско, которое потерпела Германия, и тех проблем, которые это создало для всей Европы, заключает Тадео.