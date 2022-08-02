Evening Standard: австралийский сенатор, присягая на должность, назвала королеву Елизавету II «колонизатором»

Представитель партии «зелёных» в верхней палате парламента Австралии Лидия Торп во время принятия присяги на должность прибавила к имени королевы Елизаветы II, которая является главой австралийского государства, эпитет «колонизатор», пишет Evening Standard. Как подчёркивает журналист издания, Торп тут же напомнили о том, что она обязана зачитать текст присяги как есть — и после короткой паузы она этому требованию подчинилась.

Член австралийского сената от штата Виктория Лидия Торп, принимая присягу на должность, нарекла королеву Великобритании Елизавету II «колонизатором», сообщает Evening Standard.

«Я, суверенная гражданка Линда Торп (Торп придерживается убеждения, что коренные жители Австралии не сдались колонизаторам и поэтому сохраняют «суверенитет». — ИноТВ), торжественно и искренне клянусь, что буду верна и храню безусловную преданность колонизатору — Её Величеству королеве Елизавете Второй», — заявила Торп во время церемонии.

Как разъясняет обозреватель Evening Standard, слова «колонизатор» в тексте присяги нет, о чём Торп поспешила напомнить и президент сената Сью Лайнс, отметив, что сенатор обязана зачитать текст как написано. После небольшой паузы Торп всё же повторила присягу без собственных коррективов, отмечает журналист.

По информации Evening Standard, в Букингемском дворце слова сенатора пока не комментировали.

Королева Елизавета II является в том числе и главой австралийского государства, напоминает автор статьи. В качестве колонизаторской фигуры, подчинившей себе аборигенное население Австралии, монарха изображают не впервые — хотя аналогичные обвинения периодически звучат и в адрес государственных институтов Австралии в целом, подчёркивает он.

Торп, которая избралась в австралийский сенат в мае от партии «зелёных» — первая представительница коренных австралийцев в верхней палате парламента страны. По данным Evening Standard, в прошлом месяце она назвала Австралию «колониальным проектом» и заявила, что не считает национальный флаг символом, который представлял бы и её лично.

«Он символизирует колонизацию наших земель, и его здесь висеть не должно — согласия на это не давали, и соглашений не подписывали. Так что это флаг меня лично не представляет», — заявила сенатор в интервью местному каналу, отметив, что она избралась в парламент для того, чтобы «поставить под вопрос незаконную оккупацию нашей страны колониальной системой».

Лидеры коренных австралийцев многими поколениями боролись за то, чтобы власти страны признали то несправедливое обращение, которое пришлось перенести их племенам после начала колонизации континента европейцами в XVIII веке, упоминается в материале Evening Standard.