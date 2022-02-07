Frankfurter Allgemeine: Тунберг выступила против «колонизации» Великобританией севера Швеции

19:06
Глава МИД Украины Кулеба отметил важность дипломатического решения ситуации в Донбассе
Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что в ходе переговоров с германской коллегой Анналеной Бербок отметил необходимость решения ситуации в Донбассе дипломатическим путём.
19:04
В Удмуртии вакцинацию от COVID-19 прошли 332 подростка
В Удмуртии вакцинацию от коронавируса прошли 332 подростка, заявила на аппаратном совещании при главе региона вице-премьер Эльвира Пинчук.
19:01
Аввакумова — о серебре в миксте по прыжкам с трамплина: необходимо переварить это всё
Россиянка Ирина Аввакумова, выступающая в прыжках на лыжах с трамплина, поделилась своими эмоциями после завоевания серебряной медали в составе смешанной команды на Олимпийских играх в Пекине.
19:01
Поклонская заявила, что намерена защищать права соотечественников за рубежом
Наталья Поклонская сообщила, что на посту замглавы Россотрудничества намерена заняться вопросами культуры и защитой прав соотечественников.
18:58
«Оператор ГТС Украины»: импорт газа из ЕС на Украину в январе сократился на 90%
Импорт природного газа на Украину в январе 2022 года сократился на 90% по сравнению с январём 2021 года. Об этом сообщает компания «Оператор ГТС Украины».
18:56
Путин отметил на встрече с Макроном необходимость обсудить накопившиеся вопросы
Президент России Владимир Путин заявил на встрече с французским коллегой Эммануэлем Макроном, что накопилось много вопросов, которые нужно обсуждать в прямом формате.
18:53
Суд в Петербурге продлил до апреля запрет определённых действий блогеру Хованскому
Куйбышевский суд Санкт-Петербурга продлил до апреля запрет определённых действий блогеру Юрию Хованскому по делу об оправдании терроризма. Об этом сообщил его адвокат Александр Передрук.
18:50
В Нижегородской области прививку от COVID-19 сделали 137 детей
В Нижегородской области прививку от коронавируса сделали 137 детей.
18:48
Вирусолог Чумаков рассказал о мутациях коронавируса
Член-корреспондент РАН, заведующий лабораторией пролиферации клеток Института молекулярной биологии им. В.А. Энгельгардта, вирусолог Пётр Чумаков рассказал о мутациях коронавируса.
18:48
Боррель обвинил Россию в использовании энергопоставок в Европу в качестве оружия
Россия использует поставки энергии в Европу в качестве оружия на фоне всплеска мировых цен на топливо, заявил глава еровпейской дипломатии Жозеп Боррель.
18:45
На Украине планируют построить плавучий космодром за $172 млн
Глава Государственного космического агентства Украины Владимир Тафтай сообщил о планах построить морскую плавучую платформу для запуска ракет в рамках космической программы до 2025 года.
18:44
Американский фигурист Чжоу пропустит соревнования одиночников на ОИ из-за коронавируса
Американский фигурист Винсент Чжоу сдал второй положительный тест на коронавирус на Олимпийских играх в Пекине.
18:38
Адвокат Мысловский прокомментировал законопроект о превышении самообороны
Член Совета по правам человека, адвокат Евгений Мысловский прокомментировал законопроект о превышении самообороны.
18:38
Эрдоган выразил уверенность в разрешении ситуации вокруг Украины путём дипломатии
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в телефонном разговоре с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом выразил уверенность, что ситуация вокруг Украины будет разрешена мирным путём на основе Минских соглашений.
18:36
Очередная группа американских десантников прибыла в Польшу
В Польшу 7 февраля прибыла очередная группа военнослужащих 82-й воздушно-десантной дивизии ВС США.
18:34
В Минобороны Польши объявили о создании кибервойск
В Министерстве национальной обороны Польши объявили о формировании войск обороны киберпространства.
18:31
В Подмосковье рассказали о ситуации с решением проблем обманутых дольщиков
Министр жилищной политики Московской области Инна Федотова доложила губернатору Андрею Воробьёву, что в регионе решили проблемы 85,8 тыс. дольщиков, из них 20 тыс. — в 2021 году.
18:30
Фёдор Емельяненко не считает, что Немкову стоит уходить в UFC
Легендарный российский боец смешанных единоборств Фёдор Емельяненко заявил, что не считает переход в Абсолютный бойцовский чемпионат (UFC) идеальным решением для чемпиона Bellator в полутяжёлом весе Вадима Немкова.
18:29
Глава Минобороны Британии Уоллес заявил о планах увеличить военный контингент в Польше
Глава Минобороны Соединённого Королевства Бен Уоллес заявил о намерении властей Британии увеличить на 350 человек численность военного контингента в Польше.
18:28
Блинкен рассказал о переговорах с партнёрами об увеличении поставок газа в Европу
США ведут переговоры с основными поставщиками топлива по вопросу увеличения поставок в Европу. Об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен в ходе заседания Совета США — ЕС по энергетике в Вашингтоне.
18:27
Иммунолог Ярцева дала советы по профилактике COVID-19
Врач-иммунолог Ирина Ярцева дала советы по профилактике COVID-19.
18:25
В Калужской области сообщили о превышении эпидпорога по ОРВИ и гриппу
В Калужской области в период с 31 января по 6 февраля выявили более 16,6 тыс. случаев инфицирования ОРВИ и гриппом, что на 84,4% выше эпидпорога.
18:22
Вирусолог Жемчугов рассказал о возможном развитии ситуации с пандемией
Терапевт-иммунолог, специалист по особо опасным инфекциям, вирусолог доктор медицинских наук Владислав Жемчугов рассказал о возможном развитии ситуации с пандемией COVID-19.
18:22
В Киеве получили подтверждение передачи Германией пяти тысяч касок на Украину
В Киеве получили официальное письмо о намерении Германии поставить на Украину 5 тыс. касок, власти надеются на положительное решение и по другим запросам, заявил глава украинского Минобороны Алексей Резников.
18:19
Врач Ершов дал советы переболевшим COVID-19
Практикующий врач доктор медицинских наук Антон Ершов дал советы переболевшим COVID-19.
18:19
Невролог Давидов рассказал о возможных симптомах постковидного синдрома
Кандидат медицинских наук Натан Давидов рассказал о возможных симптомах так называемого постковидного синдрома.
18:19
Метеоролог Синенков рассказал о погоде в европейской части России
Ведущий специалист Центра Фобос Александр Синенков рассказал о погоде, которая установится на европейской территории России на текущей неделе.
18:18
Адвокат Синюкова рассказала, какие сооружения подпадают под гаражную амнистию
Адвокат Марина Синюкова рассказала, кто может воспользоваться так называемой гаражной амнистией.
18:17
Президент Франции Макрон заявил о позитивном настрое перед встречей с Путиным в Москве
Президент Франции Эммануэль Макрон заявил французским журналистам, что настроен позитивно перед встречей с российским лидером Владимиром Путиным в Москве.
18:16
В Федерации прыжков с трамплина прокомментировали серебро сборной России на ОИ-2022
Вице-президент Федерации прыжков с трамплина и лыжного двоеборья России Владимир Славский поделился эмоциями от серебра сборной России в миксте на Олимпийских играх в Пекине.
18:14
Минздрав России разрешил проведение третьей фазы исследований «КовиВака» с участием детей
Министерство здравоохранения России выдало разрешение на проведение третьей фазы клинических исследований вакцины от коронавируса «КовиВак» с участием детей.
18:05
Американская горнолыжница О'Брайен сломала ногу на финише олимпийской трассы
Американская горнолыжница Нина О'Брайен получила серьёзную травму во время соревнований по гигантскому слалому на зимних Олимпийских играх, которые проходят в Пекине.
18:03
МЧС объявило в Севастополе штормовое предупреждение
Региональное управление МЧС со ссылкой на прогноз Центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Севастополя сообщило о неблагоприятных погодных явлениях в городе до 9 февраля.
18:03
Посол США в Японии Эмануэль заявил о поддержке Токио в вопросе Курил
Посол США в Японии Рам Эмануэль заявил о поддержке Вашингтона Токио по вопросу территориальной принадлежности Южных Курильских островов.
18:02
Транзит газа по «Северному потоку» в 2021 году составил 59,2 млрд кубометров
Поставки газа по газопроводу «Северный поток» в 2021 году составили 59,2 млрд куб. м. Об этом сообщает компания-оператор Nord Stream AG.
18:01
В Ленобласти число амбулаторных пациентов с ОРВИ и COVID-19 выросло на 43% за неделю
За неделю в Ленинградской области на 43% увеличилось количество пациентов с ОРВИ и коронавирусом, лечащихся на дому, рассказал председатель регионального Комитета по здравоохранению Сергей Вылегжанин.
17:56
Опрос YouGov показал малую поддержку американцами идеи смены пола несовершеннолетними
Лишь 8% респондентов поддерживают идею смены пола среди несовершеннолетних «без каких-либо условий». Об этом следует из результатов опроса YouGov, проведённого в том числе по заказу RT.
17:50
Президент Франции Макрон прибыл на переговоры в Москву
Президент Франции Эммануэль Макрон прибыл в Москву на переговоры с российским лидером Владимиром Путиным.
17:50
Фёдор Емельяненко назвал имена соперников, с которыми хотел бы подраться в следующем бою
Российский боец смешанных единоборств Фёдор Емельяненко заявил, что хотел бы подраться с экс-чемпионами Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Фабрисиу Вердумом или Джуниором дос Сантосом.
17:44
Мишустин поручил подписать соглашение о совместном с Белоруссией оказании помощи Сирии
Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил министерствам обороны и иностранных дел подписать с Белоруссией соглашение о сотрудничестве в сфере оказания гуманитарной помощи Сирии.
17:41
Посол Франции в США прокомментировал ситуацию с Минскими соглашениями
Посол Франции в США Филипп Этьен прокомментировал ситуацию с Минскими соглашениями в связи с визитом французского лидера Эммануэля Макрона в Москву 7 февраля на переговоры с российским президентом Владимиром Путиным.
17:37
Губерниев назвал великим успехом серебро сборной России в прыжках с трамплина на ОИ-2022
Известный российский комментатор Дмитрий Губерниев высказался о серебряной медали сборной России в миксте по прыжкам на лыжах с трамплина.
17:30
Худрук театра «Градский Холл» Рыбников поделился планами нового репертуара
Композитор Алексей Рыбников, временный художественный руководитель театра «Градский Холл», назначенный на
эту должность после смерти Александра Градского, сообщил, какие изменения ждут театр.
17:28
Суд в Москве оштрафовал «Медиазону»
Мировой суд в Москве оштрафовал онлайн-издание «Медиазона»* и её главного редактора Сергея Смирнова** за отсутствие маркировки экстремистского движения в публикации про штабы Навального***.
17:26
В Казани пресекли работу мошеннического кол-центра
В Казани пресекли деятельность мошеннического кол-центра, заявила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
17:24
Список всех медалистов третьего дня Олимпийских игр в Пекине
По итогам третьего дня XXIV зимних Олимпийских игр в Пекине было разыграно девять комплектов наград.
17:23
Глава МИД Австрии выразил надежду на дипломатическое решение ситуации вокруг Украины
Глава австрийского внешнеполитического ведомства Александер Шалленберг заявил, что надеется на дипломатическое урегулирование ситуации вокруг Украины.
17:19
Глава ЕК сообщила о переговорах с партнёрами об увеличении поставок газа в Европу
Евросоюз ведёт переговоры с США и рядом других стран о возможности увеличения поставок газа в Европу, заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.
17:17
Аналитик Деев прокомментировал ситуацию на крипторынке
Руководитель аналитического департамента AMarkets Артём Деев прокомментировал ситуацию на крипторынке.
17:16
В МВД попросили Тверской суд Москвы арестовать шестерых участников хакерской группы
Следователи Министерства внутренних дел попросили суд арестовать шестерых человек, которых подозревают в неправомерном обороте средств платежей. Об этом сообщили в пресс-службе Тверского суда Москвы.