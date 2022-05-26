NTD: из детей австралийских аборигенов собираются делать полицейских

Полиция штата Виктория взяла на обучение и стажировку детей австралийских аборигенов. Как передаёт NTD, правоохранители считают, что таким образом они смогут разрушить барьер и помогут представителям коренных народов понять, что униформа символизирует помощь и никак не связана с историей прошлого. Однако юристы критикуют пилотный проект и считают его попыткой за счёт аборигенов решить проблему нехватки кадров.

Эти юные австралийцы — дети аборигенов. Возможно, через несколько лет они станут полицейскими. Полиция штата Виктория взяла их на обучение и стажировку.

ДЭНИЕЛ СПИТЕРИ, студент: Это немного безумно и весело, мне нравится. Ходить каждую среду в полицейский участок и встречаться со всеми — это здорово.

Студентам рассказывают обо всех аспектах полицейской службы. Помимо теории, есть практика. В числе прочего нужно научиться верховой езде и работе со служебными собаками.

ЛИЯ МЮРРЕЙ-НОУЛБ, студентка: Всё это очень интересно. На каждом занятии учишься чему-то новому, и нет двух одинаковых дней.

Сержант Джеймс Иган проработал в полиции почти 40 лет. Сейчас совмещает службу с преподаванием. Говорит, что очень трудно привлекать к учёбе детей коренных народов. У аборигенов издавна натянутые отношения с людьми в форме.

ДЖЕЙМС ИГАН, полицейский: Мы надеемся, что эта программа разрушит барьер и поможет им понять, что униформа символизирует помощь и никак не связана с историей прошлого.

Впрочем, некоторые юристы критикуют пилотный проект правоохранителей. Они считают его попыткой за счёт аборигенов решить проблему нехватки кадров.

ЮСУФ МОХАМУД, юрист: Полиция Виктории должна сама навести у себя порядок, а не заставлять молодых аборигенов делать это вместо них.

Полицейские приводят собственные аргументы.

ДЖЕКСОН КАКАДУ, полицейский: Если студенты не вернутся к нам, ничего страшного. Мы просто готовим этих молодых людей к успешной карьере в любой области, которую они выберут.

Обучение студентов рассчитано на два года.

Дата выхода в эфир 24 мая 2022 года.