N-TV: «Северный поток — 1» возобновил подачу газа в ФРГ

Газ по «Северному потоку — 1» снова поступает в Германию, сообщает N-TV. Как отмечает издание, на данный момент объёмы прокачки составляют около 40% от максимальной мощности газопровода: представитель Nord Stream AG отметил, что до возвращения к максимуму должно пройти определённое время.

После завершения технических работ прокачка газа по «Северному потоку — 1» возобновилась, сообщает N-TV. Об этом сообщил официальный представитель компании Nord Stream AG: он также отметил, что до возобновления полной мощности прокачки должно пройти определённое время. На данный момент мощность газопровода составляет примерно 67 млн кубометров газа в день, то есть 40% от максимального уровня прокачки.

При этом заказы немецкой стороны также пока проходят на сниженном уровне, отмечает N-TV. Глава немецкого федерального сетевого агентства Клаус Мюллер сообщил, что заказы в первый день запуска составляют 30% от максимальной загрузки. Маловероятно, что объёмы заказов будут изменены в первый же день, отмечает издание.

N-TV напоминает, что «Северный поток — 1» был закрыт на технические работы с 11 июля. Кроме того, недавно «Газпром» намекнул, что возникли дополнительные проблемы с газовой турбиной Siemens, находящейся на ремонте в Канаде. Правительство ФРГ приложило усилия к тому, чтобы турбину можно было вернуть назад, несмотря на канадские санкции против российского энергетического сектора.