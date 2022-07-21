N-TV: «Северный поток — 1» возобновил подачу газа в ФРГ

11:25
Аналитик Деев дал прогноз по курсу доллара
Руководитель аналитического департамента AMarkets Артём Деев выразил мнение, что доллар, вероятнее всего, укрепится осенью. Кроме того эксперт рассказал о факторах, влияющих на курс американской валюты.
11:24
Российский посол: иранский опыт по обходу санкций может быть востребован в России
Посол России в Тегеране Леван Джагарян в эфире телеканала «Россия 24» заявил, что иранский опыт по обходу санкций может быть востребован в России.
11:20
«Зенит» продлил контракт с Венделом
«Зенит» продлил контракт с бразильским полузащитником Венделом.
11:20
Глава Запорожской области заявил о намерениях обратиться в ООН и МАГАТЭ после атаки на АЭС
Глава администрации Запорожской области Евгений Балицкий сообщил о планах обратиться в Совет Европы, ООН и МАГАТЭ после атаки украинских дронов на АЭС.
11:16
Премьер Италии Марио Драги подал в отставку
Премьер-министр Италии Марио Драги подал в отставку.
11:11
Аршавин поделился мнением, когда российские клубы вернутся в еврокубки
Заместитель генерального директора «Зенита» по спортивному развитию Андрей Аршавин рассказал, когда отечественные клубы вернутся в еврокубки.
11:06
МИД России: действия Молдавии по блокаде Приднестровья грозят разморозить конфликт
Действия Молдавии по блокаде Приднестровья могут спровоцировать разморозку конфликта, чего нельзя допустить, заявил директор второго департамента стран СНГ МИД России Алексей Полищук.
11:03
За сутки в России госпитализированы 1195 человек с коронавирусом
За сутки в России госпитализированы 1195 человек с коронавирусом, накануне в больницы попали 1110 пациентов с COVID-19.
11:00
В Nord Stream AG заявили об успешном завершении ремонта на обеих нитках «Северного потока»
Компания — оператор Nord Stream AG заявила, что все запланированные ремонтные работы на обеих нитках газопровода «Северный поток» успешно завершены.
10:59
Медведев: Украина может утратить остатки суверенитета и исчезнуть с карты мира
Зампред российского Совбеза Дмитрий Медведев заявил, что Украина может утратить остатки суверенитета и исчезнуть с карты мира.
10:58
Чавушоглу: открытие зернового коридора ожидается в ближайшие дни
Открытие зернового коридора для поставок по морю зерна и сельхозпродукции с Украины ожидается в ближайшие дни, заявил глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу в эфире ТРТ.
10:56
Рылов: в плавании до последнего момента есть шанс отобраться на Олимпиаду
Двукратный олимпийский чемпион по плаванию Евгений Рылов отреагировал на слова президента Всемирного антидопингового агентства (WADA) Крейга Риди, который считает, что отечественные спортсмены вряд ли успеют отобраться на Олимпийские игры в Париже.
10:51
В МИД России выразили обеспокоенность сближением Молдавии с НАТО
Москва обеспокоена тенденциями сближения Молдавии с НАТО и отхода от нейтралитета, заявил глава второго департамента стран СНГ российского МИД Алексей Полищук.
10:48
Юрист Ярмуш назвала важным предложение ставить на учёт ранее лишённых родительских прав граждан
Адвокат, специалист по гражданскому и международному праву Мария Ярмуш в беседе с RT прокомментировала предложение уполномоченного по правам ребёнка в Республике Татарстан, основательницы Национального родительского комитета Ирины Волынец вести наблюдение за родителями, лишёнными родительских прав, с целью защиты вновь рождённых детей.
10:46
Медведев: не Россия виновата, что европейцы будут мёрзнуть в своих домах зимой
Зампред российского Совбеза Дмитрий Медведев заявил, что не Россия виновата в том, что обычные европейцы будут мёрзнуть в своих домах этой зимой.
10:41
Премьер Италии Драги заявил, что планирует сообщить президенту «о своих намерениях»
Премьер-министр Италии Марио Драги заявил, что отправляется к президенту республики Серджо Маттарелле с тем, чтобы сообщить ему «о своих намерениях».
10:37
Лукашенко заявил, что Белоруссия продолжит выступать за развитие отношений с Бельгией
Президент Белоруссии Александр Лукашенко в рамках поздравления народа Бельгии с Национальным днём выразил надежду на развитие партнёрских контактов со страной.
10:31
Аршавин назвал игрока, который может покинуть «Зенит»
Заместитель генерального директора «Зенита» по спортивному развитию Андрей Аршавин рассказал, кто из игроков может покинуть клуб по ходу нынешнего трансферного окна.
10:27
Медведев: американцы избрали президентом «странного дедушку с деменцией»
Зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев обвинил Запад в том, что американцы избрали государственным лидером «странного дедушку с деменцией».
10:24
Полиция задержала подозреваемых в стрельбе на Одинцовской улице в Москве
Полиция задержала трёх подозреваемых в стрельбе на Одинцовской улице в Москве.
10:19
ESPN: Харден подписал контракт с «Филадельфией» на два года
Разыгрывающий «Филадельфии Сиксерс» Джеймс Харден подписал новый контракт с клубом.
10:15
Медведев заявил, что НАТО вопреки здравому смыслу приближается к границам России
НАТО продолжает вопреки логике и здравому смыслу приближаться к российским границам, заявил зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев.
10:07
Генерал США Реймонд признал оказание помощи ВСУ частными космическими компаниями
Командующий Космическими силами США генерал Джон Реймонд, выступая на ежегодном форуме по безопасности Аспенского института, признал оказание помощи ВСУ частными космическими компаниями.
09:57
Машиностроительная компания Wärtsilä объявила об уходе с российского рынка
Финская машиностроительная компания Wärtsilä объявила о завершении процедур, связанных с покиданием российского рынка.
09:57
Гайич: у других наций нет такого внутреннего духа и силы воли, как у сербов
Новый защитник ЦСКА Милан Гайич рассказал о национальной особенности представителей Сербии.
09:45
Власти Великобритании запретили импорт золота из России
В Великобритании вступил в силу запрет на импорт золота из России, следует из заявления на официальном сайте британского правительства о внесении поправок в Положение об антироссийских санкциях.
09:44
РИА Новости: ВСУ дистанционно применяют «подлые мины» на харьковском направлении
ВСУ дистанционно минируют территории на харьковском направлении при помощи «Лепестков» — противопехотных мин ПФМ-1, пишет РИА Новости.
09:37
Великобритания введёт запрет на импорт нефти и угля из России
Власти Великобритании внесли поправку в Положение об антироссийских санкциях, предполагающую запрет на импорт нефти, нефтепродуктов и угля из России.
09:36
Джеруто принесла Казахстану первую в истории золотую медаль на ЧМ по лёгкой атлетике
Бегунья Нора Джеруто принесла Казахстану первое в истории золото чемпионата мира по лёгкой атлетике.
09:29
Минобороны России показало работу расчётов РСЗО «Ураган» в ходе спецоперации на Украине
Минобороны России показало боевую работу расчётов РСЗО «Ураган» в ходе спецоперации на Украине.
09:26
Экс-президенту Молдавии Додону продлили срок ареста до 20 августа
Находящемуся под следствием экс-президенту Молдавии Игорю Додону продлили срок домашнего ареста ещё на 30 суток — до 20 августа.
09:21
Аргентина установила рекорд по добыче сланцевого газа
Глава департамента энергетики Аргентины Дарио Мартинес сообщил о достижении рекорда в июне по добыче сланцевого газа — 78 млн куб. м в сутки.
09:17
Суд отложил рассмотрение дела об увольнении Газизова из «Спартака» на 28 июля
Верховный суд Башкирии отложил рассмотрение иска бывшего генерального директора «Спартака» Шамиля Газизова об оспаривании увольнения из московского клуба.
09:14
Nord Stream: поставки газа по «Северному потоку» сейчас составляют около 30% мощности
Поставки газа по «Северному потоку» сейчас составляют около 30% мощности, сообщил оператор магистрали Nord Stream AG.
09:09
Пиняев поблагодарил болельщиков за поддержку после госпитализации
Форвард «Крыльев Советов» Сергей Пиняев поблагодарил всех за моральную поддержку после госпитализации.
09:02
Токаев предложил приглашать лидеров России и Китая на встречи глав Центральной Азии
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев предложил приглашать на встречи лидеров Центральной Азии представителей соседних стран, включая Россию и Китай.
09:02
Гайич назвал ЦСКА миксом опытности и молодости
Новый защитник ЦСКА Милан Гайич поделился первыми впечатлениями от игроков московского клуба.
08:56
Замглавы херсонской ВГА Стремоусов: Херсон отразил попытку Киева нанести удар HIMARS
Замглавы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов сообщил, что ПВО отразила попытку Киева нанести ракетный удар по Антоновскому мосту через Днепр в Херсоне, все 12 ракет HIMARS сбиты.
08:52
Замглавы Горловского района ДНР получил ранение при обстреле ВСУ
Замглавы администрации Калининского района Горловки Юрий Лысенко был ранен 20 июля при обстреле ВСУ, заявил мэр города Иван Приходько.
08:51
Президент «Барселоны» заявил, что клуб вернулся в мировую элиту
Президент «Барселоны» Жоан Лапорта рассказал о прогрессе в развитии клуба.
08:51
Португалия вслед за Испанией не поддержала идею ЕК сократить потребление газа на 15%
Португалия не поддержала предложение Еврокомиссии сократить потребление газа на 15%.
08:45
Демограф Тимаков оценил перспективы развития русских деревень
Демограф Владимир Тимаков, комментируя урбанизацию в России, назвал её неизбежным процессом, так как она экономически выгодна.
08:40
Глава МИД ПМР Игнатьев: поставками для Молдавии НАТО раздувает противостояние в регионе
Глава МИД непризнанной Приднестровской Молдавской республики Виталий Игнатьев заявил, что НАТО поставками оружия для Молдавии ухудшает ситуацию в регионе и провоцирует обострение.
08:35
Мостовой рассказал, почему Оздоев не может найти команду
Бывший футболист сборной России Александр Мостовой поделился мнением о будущем бывшего полузащитника «Зенита» Магомеда Оздоева.
08:32
Захарова назвала символичным, что беспозвоночное в Африке назвали в честь Зеленского
Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала символичным тот факт, что учёные назвали останки морского беспозвоночного, найденного в Африке, в честь украинского президента Владимира Зеленского.
08:30
Нутрициолог Кононенко рассказала, как правильно закаляться
Нутрициолог Ирина Кононенко рассказала о главных принципах того, как нужно закаляться, чтобы ледяная вода не нанесла вреда организму.
08:28
Данные операторов: «Северный поток» возобновил транспортировку газа после техобслуживания
Поставки по газопроводу «Северный поток» после техобслуживания возобновились с 07:00 мск.
08:21
Володин: Байдену нужно продолжение конфликта на Украине для удержания власти
Президенту США Джо Байдену выгодно продолжение боевых действий на Украине, так как это способ удержания власти для него, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин.
08:09
Диетолог Филиппова рекомендовала ограничить ряд продуктов для предупреждения рака
Для того чтобы снизить риски возникновения онкологического заболевания, нужно ограничить потребление ряда продуктов, заявила врач-эндокринолог и диетолог Татьяна Филиппова.
08:09
Генконсул России: Норвегия проверяет грузы для Баренцбурга на наличие санкционных товаров
Новый генконсул России на Шпицбергене Андрей Чемерило сообщил, что Норвегия проверяет грузы, направляющиеся в том числе в Баренцбург, на предмет наличия санкционных товаров.