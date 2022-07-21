Fakt.pl: из-за мирового кризиса и Украины в Польше ограничивают продажу сахара

Спустя почти полвека после того, как в Польше начали выдавать сахар по карточкам, история в некотором роде повторяется. Как пишет Fakt.pl, популярные торговые сети вводят ограничения на продажу данного товара. Как говорят эксперты, на ситуацию повлияли пандемия и разрыв цепочек поставок из-за конфликта на Украине.

Прошло почти полвека с тех пор, как польские чиновники начали регламентировать продажу сахара, и история в некотором роде повторяется. Как пишет Fakt.pl, популярные торговые сети, такие как Biedronka и Netto, вводят ограничения на продажу сахара.

«Жена послала меня за несколькими килограммами сахара для варки варенья. В магазине Biedronka я не нашел ни пачки. Из Netto я тоже вышел с пустыми руками», — рассказал журналистам Войцех, пенсионер из Торуни.

Марцин Хадай, менеджер по корпоративным коммуникациям сети Biedronka, объяснил, что некоторые клиенты приобретают в магазинах «нерозничный объём сахара». Это стало проблемой для сети, поэтому с 20 июля 2022 года введены ограничения на продажу сахара — до 10 кг в чеке. Также в некоторых магазинах выросла и цена на данный товар.

«Весь рынок в настоящее время сталкивается с временными проблемами для поставщиков во многих категориях продуктов. В то же время, несмотря на эти проблемы, в целом по стране уровень поставок в нашей сети в июле этого года улучшился на шесть процентных пунктов, и мы делаем всё возможное, чтобы в ближайшее время обеспечить полную доступность товаров», — подчёркивает Марцин Хадай.

«Мы наблюдаем повышенный спрос на сахар, который является реакцией потребителей на сообщения о нехватке этого продукта. Кроме того, учитывая, что сейчас разгар сезона домашних заготовок, когда спрос на сахар, естественно, выше, клиенты покупают больше, чем им действительно нужно. Мы также получаем сигналы о том, что кондитеры перешли на сахар с рынка, а не с оптовых источников, из-за более низких розничных цен», — рассказала изданию Патриция Каминьская, PR-менеджер сети Netto.

Пустые полки, растущие цены. О причинах таких потрясений, пустых полках и растущих ценах издание расспросило эксперта по вопросам рынка сельскохозяйственной продукции. Аналитик банка Credit Agricole Якуб Олипра рассказал, что мировое производство сахара основано на сахарном тростнике. Если нефть дорожает, тростник используется для производства биоэтанола. Это один из факторов роста цен.

«Всё дорожает, не только сахар. Мы имеем дело с широким диапазоном роста цен на сельскохозяйственную продукцию. Это следствие того, что происходит на мировом рынке, где цены тоже выросли», — говорит эксперт.

Он также перечисляет факторы, влияющие на подорожание: сначала из-за пандемии, потом из-за конфликта на Украине у нас разорвались цепочки поставок. Растут транспортные расходы.

Как указывает Олипра, в некоторых магазинах не хватает не только сахара, но и растительного масла.

«Когда еда дорожает, люди ищут более дешёвую альтернативу. Выбирают собственные бренды, идут в дискаунтеры», — говорит эксперт. Он добавляет, что на повышенный спрос влияет и присутствие украинских беженцев.