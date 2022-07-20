Вести: Сирия разрывает дипломатические отношения с Украиной

12:48
Военный триллер «Красный призрак» получит продолжение
Компания «Базелевс» и режиссёр Андрей Богатырёв («Красный призрак», «Вампиры средней полосы») планируют снять продолжение ленты 2020 года «Красный призрак». В работе над фильмом примет участие команда, занимавшаяся производством первой части, в частности — оператор Никита Рождественский и художник Мария Турская.
12:46
ВС России уничтожили пусковую установку Harpoon в Одесской области
Вооружённые силы России уничтожили пусковую установку ракетного комплекса Harpoon американского производства в Одесской области. Об этом информирует Министерство обороны.
12:45
Глава комитета Госдумы Пахомов: апартаменты не будут приравнены к жилью
Глава комитета Госдумы по строительству Сергей Пахомов прокомментировал ситуацию с апартаментами.
12:39
Гвардиола подтвердил трансфер Зинченко в «Арсенал»
Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола подтвердил, что защитник клуба и сборной Украины Александр Зинченко перейдёт в лондонский «Арсенал».
12:36
Лавров: ЕС уже исчерпал все возможные сферы для введения санкций против России
Министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью главреду RT и РИА Новости Маргарите Симоньян заявил, что Евросоюз уже исчерпал все возможные сферы для введения антироссийских санкций.
12:30
Мещеряков: футболисты «Локомотива» способны решать самые большие задачи
Бывший председатель совета директоров московского «Локомотива» Анатолий Мещеряков считает, что железнодорожники способны побороться за медали чемпионата России по футболу сезона-2022/23.
12:28
TNT Sports: Фернандес согласовал контракт с «Сантосом»
Приостановивший контракт с ЦСКА защитник Марио Фернандес близок к переходу в бразильский «Сантос».
12:22
В сентябре начнутся съёмки второго «Холопа»
Съёмки продолжения популярной народной комедии «Холоп» начнутся в сентябре 2022 года.
12:19
Глава МИД России: навязанные из Брюсселя требования начинают мешать странам ЕС
Глава МИД России Сергей Лавров в интервью главреду RT и РИА Новости Маргарите Симоньян заявил, что навязанные из Брюсселя требования начинают мешать странам Евросоюза и раздражать их.
12:16
Роспотребнадзор: у заразившегося оспой обезьян россиянина прошёл инкубационный период
У россиянина, заболевшего оспой обезьян, прошёл инкубационный период, заявил заместитель директора ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов.
12:15
Сутормин объяснил ничейный результат в матче «Зенит» — «Химки»
Полузащитник «Зенита» Алексей Сутормин прокомментировал матч первого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Химками» (1:1).
12:11
Алексей Нужный снимет новых «Бременских музыкантов»
«Студия «ТРИТЭ» Никиты Михалкова» совместно с режиссёром Алексеем Нужным («Ёлки новые», «Громкая связь», «Обратная связь») готовится к съёмкам семейного художественного фильма с элементами игрового мюзикла «Бременские музыканты».
12:08
Лавров: Зеленский «переобувается очень быстро»
Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что украинский президент Владимир Зеленский, пришедший к власти с лозунгами мира, «переобувается очень быстро».
12:08
Левников назначен главным арбитром матча «Краснодар» — «Спартак»
Бригада арбитров во главе с Кириллом Левниковым будет работать на матче второго тура чемпионата России по футболу между «Краснодаром» и московским «Спартаком».
11:57
Роспотребнадзор рекомендовал уязвимым категориям носить маски из-за ситуации с COVID-19
В Роспотребнадзоре в связи с распространением новых подвариантов омикрон-штамма рекомендовали гражданам из уязвимых категорий, в том числе с хроническими заболеваниями, носить маски в общественных местах.
11:57
Карякин: отказ Карлсена от матча с Непомнящим породит хаос в шахматном мире
Гроссмейстер Сергей Карякин высказался о возможном отказе действующего чемпиона мира по шахматам норвежца Магнуса Карлсена от матча за мировую корону с россиянином Яном Непомнящим.
11:55
Лавров: в ядерной войне не может быть победителя
Министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью RT и РИА Новости заявил, что российская позиция заключается в том, что в ядерной войне не может быть победителя.
11:53
Карраскаль заявил, что в «Ривер Плейт» тренировки были сложнее, чем в ЦСКА
Полузащитник ЦСКА Хорхе Карраскаль сравнил тренировочный процесс в московском клубе и аргентинском «Ривер Плейте».
11:50
Лавров заявил, что в нынешней ситуации вести переговоры с Украиной нет смысла
Министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью RT и РИА Новости высказался о переговорах Москвы и Киева.
11:41
Жоазиньо: я не жалею, что получил российский паспорт
Бразильский полузащитник «Сочи» Жоазиньо рассказал, почему принял решение стать гражданином России.
11:36
Семак ответил на вопрос об опасности большого количества бразильцев в «Зените»
Главный тренер «Зенита» Сергей Семак поделился мнением о появлении ещё двух бразильцев в составе команды.
11:30
Актёр Соколов рассказал о роли императора в фильме «Аманат»
Народный артист России Андрей Соколов рассказал о роли императора в фильме «Аманат».
11:27
Роскомнадзор принял меры против Wikimedia Foundation за неудаление незаконных данных
Роскомнадзор сообщил, что принял меры в отношении Wikimedia Foundation в связи с невыполнением организацией обязанности по удалению противоправной информации.
11:26
АТОР: долги туроператоров перед российскими туристами составляют около 9 млрд рублей
Задолженность российских туроператоров перед туристами за не состоявшиеся из-за пандемии коронавируса и текущей геополитической обстановки путешествия составляет около 8—9 млрд рублей.
11:24
Семак: «Зениту» нужно вернуть эмоции и улучшить игру
Главный тренер «Зенита» Сергей Семак заявил, что клуб из Санкт-Петербурга должен наладить игру, чтобы улучшить результаты.
11:22
Турция возглавила рейтинг самых популярных направлений у россиян в первой половине лета
Турция возглавила рейтинг самых популярных направлений у россиян в первой половине лета, об этом свидетельствуют данные сервиса для планирования путешествий OneTwoTrip.
11:21
Министр спорта Башкортостана заявил, что риска исчезновения «Уфы» нет
Министр спорта Республики Башкортостан Руслан Хабибов заявил, что «Уфа» не будет испытывать недостатка в финансировании.
11:15
В Херсонской области заявили, что Антоновский мост через Днепр фактически разрушен
В Херсонской области заявили, что Антоновский мост через Днепр фактически разрушен в результате обстрелов со стороны украинских войск.
11:12
Росгвардия задержала в Херсонской и Запорожской областях пособников ВСУ
В ходе поисковых мероприятий и адресных проверок в населённых пунктах Херсонской и Запорожской областей военнослужащие и сотрудники Росгвардии задержали четырёх пособников ВСУ.
11:11
Вайсфельд: Радулов не стал бы звездой первой величины в НХЛ
Бывший генеральный менеджер новокузнецкого «Металлурга» Леонид Вайсфельд высказался о выступлении российского форварда Александра Радулова в Национальной хоккейной лиге (НХЛ).
11:09
Степанова рассказала о помощи спортшкол начинающим лыжникам в России
Олимпийская чемпионка 2022 года Вероника Степанова рассказала, что для того, чтобы добиться успеха в лыжных гонках, не обязательно иметь богатых родителей.
11:08
Росавиация: допуск на международные рейсы привяжут к объёму внутренних перелётов
Предоставление допуска к международным рейсам для российских авиаперевозчиков будет привязано к объёму внутренних перелётов. Об этом заявила Росавиация.
11:02
За сутки в России госпитализированы 1110 человек с коронавирусом
За сутки в России госпитализированы 1110 человек с коронавирусом, накануне в больницы попали 1337 пациентов с COVID-19.
11:00
На капремонт инженерных сетей многоквартирных домов в Тамбове потратят около 190 млн рублей
На капремонт инженерных сетей многоквартирных домов в Тамбове в этом году потратят около 190 млн рублей.
10:54
Белый медведь с застрявшей во рту банкой сгущёнки пришёл за помощью к людям в Заполярье
Молодой белый медведь с застрявшей во рту банкой сгущёнки пришёл за помощью к людям в посёлок Диксон Красноярского края. Об этом рассказала глава Росприроднадзора Светлана Радионова в своём Telegram-канале.
10:44
Инфекционист Сапронов прокомментировал ситуацию с подвидом COVID-19 «кентавр»
Подвид коронавируса «кентавр» может преодолевать иммунную защиту даже у тех, кто вакцинировался или переболел коронавирусом, высказал мнение заведующий инфекционным отделением №2 ЦКБ Управления делами президента России, доцент кафедры инфекционных болезней РМАНПО Георгий Сапронов.
10:40
В IIHF заявили, что пока рано восстанавливать контакт с Россией
Генеральный секретарь Международной федерации хоккея (IIHF) Матти Нурминен считает, что на данный момент рано восстанавливать контакт с Россией.
10:39
«Известия»: на транспортный налог при покупке отечественной машины могут ввести мораторий
Минпромторг поддержал депутатское предложение освободить от уплаты транспортного налога на два-три года, если человек покупает российский автомобиль.
10:36
Новым президентом Шри-Ланки избрали Ранила Викремесингхе
Новым президентом Шри-Ланки в рамках парламентского голосования избрали Ранила Викремесингхе, ранее занимавшего пост премьер-министра страны.
10:31
Правительство ЛНР постановило учредить посольство в России численностью 18 человек
Правительство Луганской Народной Республики постановило открыть посольство в России, его численность составит 18 человек.
10:31
Паттерсон — об отстранении Ласицкене: спорт стал слишком политизированным
Австралийская прыгунья в высоту Элинор Паттерсон высказалась об отстранении олимпийской чемпионки россиянки Марии Ласицкене от международных соревнований.
10:29
Представитель ЛНР: жители Краматорска сообщили о множестве иностранцев в военной форме в городе
Глава представительства Луганской Народной Республики в России Родион Мирошник рассказал, что жители Краматорска (ДНР) сообщают, что видят множество иностранцев в военной форме в городе.
10:25
Врач Филиппова дала совет для отказа от мяса летом
Врач-эндокринолог и диетолог Татьяна Филиппова дала совет для отказа от мяса летом.
10:16
Представитель ЛНР Мирошник заявил о готовящейся провокации Киева в Славянске
Глава представительства Луганской Народной Республики в России Родион Мирошник заявил, что украинские власти готовят в Славянске (ДНР) провокации и постановки.
10:15
Эксперт Супрунов прокомментировал идею сократить реестр малого и среднего бизнеса
Член Совета Московского городского отделения «Опоры России» Станислав Супрунов в беседе с радио «Комсомольская правда» прокомментировал сообщения о планах ЦБ сократить реестр компаний малого и среднего бизнеса.
10:12
Защитник ХК «Сибирь» Мёрфи покинул расположение клуба по семейным обстоятельствам
ХК «Сибирь» сообщил, что канадский защитник команды Тревор Мёрфи пропустит часть подготовки команды перед новым сезоном Континентальной хоккейной-лиги (КХЛ) по семейным обстоятельствам.
10:09
Die Welt: Шольц, несмотря на обещания Зеленскому, сократил поставки оружия Украине
Канцлер ФРГ Олаф Шольц сократил военную поддержку Украины со стороны Германии, несмотря на противоположные обещания украинскому лидеру Владимиру Зеленскому.
10:07
Экономист Остапкович оценил идею налогового вычета за инвестиции в экономику Донбасса
Директор центра конъюнктурных исследований Института статистических исследований и экономики знаний НИУ ВШЭ Георгий Остапкович в беседе с RT прокомментировал предложение луганского промышленника, председателя совета директоров группы компаний «Маршал» (ЛНР) Сергея Горохова ввести налоговый вычет для частных компаний за инвестиции в экономику Донбасса.
09:59
«Барселона» не исключает вариант продажи де Йонга
В «Барселоне» не уверены, что хавбек Френки де Йонг останется в команде.
09:52
Минобороны России показало штурм украинского опорного пункта российскими десантниками
Минобороны России опубликовало кадры боевой работы подразделений воздушно-десантных войск в ходе специальной военной операции на Украине.