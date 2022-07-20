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Вести: Сирия разрывает дипломатические отношения с Украиной

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Сирия приняла решение разорвать дипломатические отношения с Украиной в соответствии с принципом взаимности. Как передают «Вести», ранее на данный шаг пошёл Киев, который также ввёл против Дамаска торговое эмбарго и другие экономические санкции в ответ на признание независимости ДНР и ЛНР.
Вести: Сирия разрывает дипломатические отношения с Украиной
AP

Сирия приняла решение разорвать дипломатические отношения с Украиной в соответствии с принципом взаимности. Как пишут «Вести», ранее на разрыв отношений пошла Украина. 

Как отмечает издание, Украина ввела торговое эмбарго и другие экономические санкции в отношении сирийских юридических и физических лиц ещё 30 июня. Об этом говорится в заявлении МИД Украины в ответ на признание Сирией независимости ДНР и ЛНР.

«В ответ на этот недружественный акт Украина заявляет о разрыве дипломатических отношений с Сирией без разрыва консульских отношений, согласно статье 2 Венской конвенции о консульских сношениях 1963 года. Украинская сторона начинает процедуру введения торгового эмбарго в отношении Сирии, а также наложения других санкций в отношении сирийских юридических и физических лиц», — заявили в ведомстве.
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