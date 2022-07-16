Der Spiegel: офицер бундесвера предстал перед судом за планирование покушения на немецких политиков

Немецкий суд приговорил офицера бундесвера Франко А. к пяти годами и шести месяцам тюремного заключения за планирование покушений на высокопоставленных политиков Германии, сообщает Der Spiegel. Убить их он хотел за то, что они якобы виноваты в «разложении немецкой нации», так как поддерживали принятие в страну беженцев. При этом для совершения преступлений он сам выдавал себя за беженца из Сирии, рассказывает немецкое издание.
Офицер бундесвера Франко А. приговорён к пяти годам и шести месяцам лишения свободы за то, что он планировал покушения на высокопоставленных политиков в Германии, сообщает Der Spiegel. Меру наказания для него определил Сенат по охране государства Высшего земельного суда во Франкфурте. В законную силу приговор пока ещё не вступил, отмечает немецкое издание.
Председатель суда Кристоф Коллер признал Франко виновным в подготовке тяжких антигосударственных насильственных преступлений. По его словам, у осуждённого сформировалось «праворадикальное и народно-националистическое» мировоззрение. Он считал, что ряд политиков и общественных деятелей виноваты в «разложении немецкой нации», так как поддерживали принятие в страну беженцев. Конкретно речь идёт о бывшем министре юстиции Германии Хайко Маасе, экс-вице-президенте бундестага Клаудии Рот и основательнице фонда Фонда Амадеу Антонио Анетте Кахане.
Федеральная прокуратура изначально требовала, чтобы Франко посадили в тюрьму на шесть лет и три месяца. Защита же настаивала на том, что его оправдали по основному пункту обвинения, а именно в подготовке антигосударственного преступления, а также назначили денежный штраф и условное наказание за остальные прегрешения. Сам Франко отрицал, что планировал покушения. Он признал, что хранил оружие и патроны, но, по его словам, делал это исключительно на случай краха общественного порядка в Германии.
Его задержали в аэропорту в Вене в феврале 2017 года, когда он пытался достать заряженный пистолет из тайника в туалете аэропорта. В результате расследования выяснилось, что он выдавал себя за сирийского беженца, несмотря на то, что не знал арабского. По его собственным словам, он собирался выявить изъяны в процессе рассмотрения заявлений о предоставлении временного убежища или статуса беженца. Федеральная же прокуратора полагает, что таким образом он хотел добиться того, чтобы после совершения преступлений подозрение пало на беженцев из Сирии.
Глава британского МИД Лиз Трасс в ходе теледебатов кандидатов на пост премьер-министра заявила о необходимости построить как можно больше АЭС и производить больше малых модульных реакторов для сокращения зависимости от российского газа.
Украинские военные допрашивают жителей Одессы, выясняя, есть ли у них родственники в России и насколько они лояльны Киеву, заявил начальник Национального центра управления обороной Российской Федерации генерал-полковник Михаил Мизинцев.
Адвокат общественного деятеля Леонида Гозмана* сообщил, что его подзащитного допросили в Следственном комитете по делу о неисполнении обязанности по подаче уведомления о наличии гражданства иностранного государства.
Министр строительства и ЖКХ Калининградской области Сергей Черномаз заявил, что план по вводу жилья в эксплуатацию в 2022 году составляет 981 тыс. кв. м. По итогам января — июня введено 678 тыс. кв. м.
Американский президент Джо Байден заявил, что США и Саудовская Аравия обсудили возможность обеспечения адекватного предложения нефти на мировых рынках. Администрация Байдена при этом ожидает, что шаги на этом направлении будут предприняты в ближайшие недели.
Соединённые Штаты призывают страны Европейского союза вводить многочисленные санкции против России, при этом испытывая от них меньший ущерб, чем европейские партнёры, пишет китайское издание Global Times.
Прибывший в Саудовскую Аравию президент США Джо Байден встретился с наследным принцем Мухаммедом бен Сальманом Аль Саудом. Их встреча состоялась сразу после того, как американский лидер вышел из машины после прибытия из аэропорта Джидды.
Трёхкратный чемпион мира по кикбоксингу, боец Top Dog FC Владислав Туйнов рассказал, как относится к решению известного кикбоксинг-промоушена Glory освободить от контрактов российских бойцов из-за событий на Украине.
Минобороны США не отслеживает использование украинскими военными американских вооружений и не видит признаков того, что они передаются третьей стороне, заявил высокопоставленный представитель Пентагона в беседе с журналистами.
В Николаеве националисты оборудовали опорные пункты в многоквартирных жилых домах на Адмиральской улице, при этом не эвакуировав жителей, сообщил начальник Национального центра управления обороной России генерал-полковник Михаил Мизинцев.
Глава военно-гражданской администрации Запорожской области Евгений Балицкий подписал указ о выселении через пункты пропуска граждан, которые помогают террористам и радикальным группировкам, таким как «Правый сектор»*.
Украинская артиллерия обстреляла центральный рынок Славянска в Донецкой Народной Республике, чтобы обвинить ВС России в неизбирательных ударах, сообщил начальник Национального центра управления обороной России генерал-полковник Михаил Мизинцев.