Der Spiegel: на беретах военной полиции бундесвера обнаружили девиз нацистских концлагерей

В Германии проведут проверку в связи с использованием в рядах военной полиции бундесвера национал-социалистического девиза, сообщает Der Spiegel. Речь идёт о латинском выражении Suum cuique, которое в переводе означает «Каждому своё». Эта фраза была написана над главными воротами концентрационного лагеря в Бухенвальде, напоминает немецкое издание. Теперь оборонное ведомство проверит её на предмет соответствия новому воинскому уставу вооружённых сил, который предписывает бундесверу отмежеваться от вермахта.
Министерство обороны Германии собирается провести проверку в рядах военной полиции бундесвера в связи с использованием спорного девиза, сообщает Der Spiegel. На своих опознавательных знаках так называемые фельдъегери до сих пор пишут латинское изречение Suum cuique, что в переводе означает «Каждому своё». В частности, они носят его на своих беретах, поясняет немецкое издание.
Эти слова принадлежат одному римскому философу, который в такой лаконичной форме описал классический принцип справедливости. Но его также активно использовали национал-социалисты. К примеру, эта фраза была написана над главными воротами концентрационного лагеря в Бухенвальде вблизи немецкого города Веймар.
Пока что в министерстве обороны не дали никаких официальных комментариев по поводу длительности проверки и её возможных результатов. Но спикер ведомства подчеркнула, что бундесвер в прошлом уже доказывал, что способен менять «свои многолетние традиции». Об этом свидетельствует то обстоятельство, что «приказ о традиции», который является своеобразным воинским уставом Вооружённых сил Германии, уже подвергался коренной переработке.
Его новую редакцию в 2018 году представила Урсула фон дер Ляйен, занимавшая тогда пост министра обороны Германии. В документе говорится о том, что в деле соблюдения традиций бундесвер должен в первую очередь опираться на свою собственную историю и отмежеваться от преступного национал-социалистического режима. «В соблюдении традиций вооружённые силы демократического правового государства не могут ориентироваться на такой институт, как вермахт», — говорится в документе. В частности, новый устав категорически запрещает демонстрацию национал-социалистической символики. Этим «чётким критериям и стандартам» должен соответствовать и девиз военной полиции, подчеркнули в оборонном ведомстве.
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