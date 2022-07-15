WP: в американском Капитолии заменили статую генерала Конфедерации на статую темнокожей активистки

В Капитолии США статую генерала конфедератов Эдмунда Кирби Смита заменили монументом Мэри Маклеод Бетюн, которая стала первой темнокожей женщиной, чья статуя была размещена в Национальном Скульптурном зале Капитолия, пишет The Washington Post. В среду церемонию открытия памятника провела спикер палаты представителей конгресса Нэнси Пелоси.

Из коллекции Национального Скульптурного зала в Капитолии США убрали статую генерала конфедератов Эдмунда Кирби Смита, установив вместо неё монумент темнокожей активистке Мэри Маклеод Бетюн, сообщает The Washington Post.

Как напоминает издание, Бетюн была активисткой борьбы за гражданские права афроамериканцев и советником бывшего президента США Франклина Рузвельта. Она основала литературно-промышленную школу для темнокожих девочек в Дайтоне, которая позже стала Университетом Бетюн-Кукман.

Бетюн стала первой темнокожей женщиной, чья статуя была размещена в Национальном Скульптурном зале Капитолия. Её статуя представляет штат Флорида. С 1864 года каждый штат имеет право послать две статуи выдающихся граждан, которые будут представлять его в Капитолии США. С 2000 года штаты могут заменять существующие статуи новыми.

Как пишет The Washington Post, статуя конфедерата Смита была демонтирована в 2021 году. В среду утром церемонию открытия памятника провела спикер палаты представителей конгресса Нэнси Пелоси.

Ожидается, что в ближайшие несколько лет в Скульптурномзале Капитолияпроизойдёт ещё несколько изменений. В 2020 году в штате Вирджиния приняли решение убрать статую генерала конфедератов Роберта Ли и планируют заменить её статуей лидера движения за гражданские права Барбары Джонс. В 2019 году в Арканзасе решили заменить обе свои статуи — белогвардейца Джеймса Пола Кларка и сторонника Конфедерации Урии Милтона Роуза — статуями активистки борьбы за гражданские права Дейзи Бейтс и музыканта Джонни Кэша, хотя пока обе статуи остаются на своих местах.

Хотя статуя Бетюн стала первой статуей темнокожей американки в коллекции Скульптурного зала, это не первая статуя, посвящённая темнокожим активистам в здании Капитолия. Там также установлены статуи Фредерика Дугласса и Розы Паркс, бюсты Мартина Лютера Кинга-младшего и Соджорнер Истины. Последние три статуи были установлены по заказу Конгресса и не представляют какой-либо отдельный штат. А статуя Дугласа — подарок округа Колумбия.