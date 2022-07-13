FAZ: нехватка газа в Европе погрузит евро в «идеальный шторм»

Украинский кризис обнажил серьёзную зависимость Европы от российского газа, что сказывается на евро. На днях курс европейской валюты уже сравнялся с курсом доллара, пишет Frankfurter Allgemeine. А в случае полного перекрытия российских газовых поставок немецкая газета и вовсе обещает евро «идеальный шторм».
На протяжении почти 20 лет курс евро превышал курс доллара, пишет Frankfurter Allgemeine, однако в минувший вторник эта эра подошла к концу: доллар и евро достигли паритета. Как отмечает издание, ослабление европейской валюты началось с нерешительной монетарной политики ЕЦБ, в то время как ФРС США на фоне инфляции быстро объявила о повышении ключевых ставок.
Украинский кризис стал вторым фактором давления на евро, отмечает Frankfurter Allgemeine. В частности, кризис отчётливо обнажил зависимость европейской экономики от российского газа. При этом, по мнению финансового эксперта Дирка Кленча, основной причиной снижения курса евро является укрепление доллара на фоне страхов глобальной рецессии.
«США также страдают от повышения цен на энергию и снижения реальных доходов населения, однако с другой стороны американская нефтегазовая промышленность получает выгоду от роста цен, что в итоге приводит к сглаживанию», — передаёт издание слова Кленча. Как отмечает Кленч, сейчас нельзя точно предсказать дальнейшее развитие курса евро. При сохранении нынешних условий евро может несколько отыграться, однако если Россия перекроет поставки газа, «карты снова смешаются», считает эксперт.
Аналитик Commerzbank Ульрих Лейхтманн считает, что в случае газового ЧП в Европе может начаться инфляционная рецессия. «Такой сценарий стал бы идеальным штормом для евро, а положение ЕЦБ было бы ещё труднее», — приводит Frankfurter Allgemeine слова Лейхтманна.
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