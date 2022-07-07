Sky News: «незаменимых нет» — Джонсон объявил об отставке

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон объявил о своём уходе в отставку, сообщает Sky News. В своей прощальной речи на Даунинг-стрит он рассказал, что очень расстроен из-за того, что ему приходится отказываться от «лучшей работы в мире», которую он считал своим долгом и обязанностью перед избирателями. «Но что поделаешь, — пояснил экс-премьер. — Незаменимых нет».

Британский политик Борис Джонсон заявил о своём уходе с поста премьер-министра Великобритании, сообщает Sky News. Выступая на Даунинг-стрит, он поблагодарил всех, кто проголосовал за консерваторов на последних выборах, и объяснил, почему так долго боролся за возможность остаться.

«Я думал это моя работа, мой долг и моя обязанность перед вами», — сказал Джонсон. По его словам, он пытался убедить кабинет министров, что будет «странным» заменять премьер-министра именно сейчас: «Мне жаль, что в этих спорах я не смог добиться успеха... Хочу, чтобы вы знали, как я расстроен, что отказываюсь от лучшей работы в мире, но что поделаешь», — добавил Джонсон. «Незаменимых нет».

Он также подтвердил, что вскоре начнётся процесс назначения нового лидера. Теперь уже бывший премьер Великобритании заявил, что очень горд тем, чего удалось добиться его правительству за три года, а именно завершения процедуры брексита и победы над пандемией. В своей речи на Даунинг-стрит Джонсон также обратился к украинцам: «Я знаю, что мы в Великобритании продолжим поддерживать вашу борьбу за свободу так долго, сколько этого потребуется».