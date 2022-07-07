Sky News: Джонсон уйдёт с поста премьер-министра

Борис Джонсон согласился покинуть пост премьер-министра Великобритании, после того как целый ряд членов его правительства объявили об отставке, передаёт Sky News. По словам представителя Даунинг-стрит, объявление об отставке будет сделано уже сегодня, но Джонсон останется премьером до осени, когда будет назначен новый лидер Консервативной партии.

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон в ближайшие часы объявит об уходе с поста, сообщает Sky News со ссылкой на представителя Даунинг-стрит.

Глава правительства согласился уйти в отставку на фоне давления со стороны целого ряда членов его правительства, которые покинули свои должности. Однако, как ожидается, останется премьером до октября этого года, когда будет назначен новый лидер Консервативной партии.

Бывший министр науки Джордж Фриман, покинувший свой пост в знак протеста против лидерства Джонсона, призвал назначить временного исполняющего обязанности, а не позволять действующему премьеру руководить страной всё лето.

Как напоминает Sky News, премьер решил согласиться на отставку, вскоре после того, как министр образования Мишель Донелан подала в отставку всего после 36 часов работы на посту. А назначенный в начале недели министром финансов Надим Захави призвал Джонсона освободить должность. Премьер также потерял поддержку министра обороны Бена Уоллеса и министра Северной Ирландии Брендона Льюиса, который покинул свой пост.

Лидер оппозиционной Лейбористской партии Кир Стармер назвал отставку Джонсона «хорошей новостью для страны». «Это должно было произойти уже давно», — добавил Стармер.