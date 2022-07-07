Sky News: Джонсон уйдёт с поста премьер-министра

12:38
Ракета «Союз» со спутником «Глонасс-К» стартовала с космодрома Плесецк
Ракета-носитель «Союз-2.1б» с российским навигационным спутником «Глонасс-К» стартовала с космодрома Плесецк в Архангельской области.
12:35
Макгрегор рассказал, кто из ирландцев может стать следующим чемпионом UFC
Бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в двух весовых категориях Конор Макгрегор высказался о своём соотечественнике Йене Гэрри.
12:32
В России за сутки госпитализированы 1272 человека с коронавирусом
За сутки в России госпитализированы 1272 человека с коронавирусом, накануне в больницы попали 1278 пациентов с COVID-19. Об этом сообщили в оперативном штабе.
12:28
В Херсонской области задержали планировавших покушение на руководителей региона
В Херсонской области задержали украинских боевиков, которые планировали убийство главы военно-гражданской администрации Херсонской области Владимира Сальдо и его заместителя Кирилла Стремоусова. Об этом сообщило РИА Новости.
12:26
Медведев назвал ситуацию вокруг Джонсона итогом «британской наглости и бездарной политики»
Замруководителя Совбеза России Дмитрий Медведев назвал ситуацию вокруг Бориса Джонсона закономерным итогом «британской наглости и бездарной политики».
12:24
Марко: Перес — идеальный напарник для Ферстаппена, потому что не пытается сражаться
Спортивный консультант Red Bull Хельмут Марко объяснил, почему Серхио Перес является идеальным напарником для Макса Ферстаппена.
12:19
Рябков назвал элементом психологической войны планы Запада по ценам на нефть из России
Замглавы российского МИД Сергей Рябков назвал очередным элементом психологической войны планы Запада ввести потолок цены на нефть из России.
12:18
Стали известны новые детали ликвидации главаря ОУН Евгения Коновальца
Агентство РИА Новости опубликовало неизвестные подробности ликвидации организатора и главаря «Организации украинских националистов»* (ОУН) Евгения Коновальца сотрудником органов госбезопасности СССР Павлом Судоплатовым.
12:14
В ЛНР назначили исполняющего обязанности главы администрации Северодонецка
Глава Луганской Народной Республики Леонид Пасечник своим указом назначил на должность исполняющего обязанности главы администрации Северодонецка Николая Моргунова.
12:13
Кадыров опубликовал ещё один юмористический ролик о Зеленском
Глава Чечни Рамзан Кадыров опубликовал новый юмористический ролик об украинском лидере Владимире Зеленском.
12:12
Гимнастка Саргсян: без россиянок очень тяжело и неинтересно на соревнованиях
Армянская гимнастка Сильва Саргсян рассказала об атмосфере на турнирах без участия в них российских спортсменок.
12:06
Чемпион Australian Open заподозрил Надаля в симуляции по ходу матча Уимблдона
Победитель Открытого чемпионата Австралии 2015 года в парном разряде Фабио Фоньини заподозрил испанского теннисиста Рафаэля Надаля в симуляции на Уимблдонском турнире 2022 года.
12:03
Sky News: новый лидер консервативной партии Великобритании будет назначен к октябрю
Новый лидер консервативной партии Великобритании будет назначен к октябрю, информирует телеканал Sky News со ссылкой на источник.
12:03
«Почта России»: письма на старый адрес британского посольства в Москве не дойдут
Письма и посылки, которые будут отправлены на старый адрес британского посольства в Москве, не дойдут. Об этом РИА Новости рассказали в «Почте России».
11:58
Суд в Москве арестовал директора научного центра академии ракетных и артиллерийских наук
Басманный суд Москвы арестовал директора научного центра Российской академии ракетных и артиллерийских наук Андрея Грудзинского по подозрению в мошенничестве.
11:55
Семак: желаю Абаскалю успеха, но не в матче с «Зенитом»
Главный тренер «Зенита» Сергей Семак поделился ожиданиями от матча за Суперкубок со «Спартаком».
11:53
ВКС России поразили склады с боеприпасами, где находились до 350 военных ВСУ
В Минобороны России заявили, что российские ВКС поразили в Донецкой Народной Республике склады с боеприпасами, где находились до 350 украинских военных.
11:53
ВКС России нанесли удар по фотографировавшимся с флагом на Змеином военным Украины
Самолёт Воздушно-космических сил России нанёс удар по военным Вооружённых сил Украины, которые фотографировались с флагом Украины на острове Змеиный.
11:52
Бакаев надеется, что ему будет проще адаптироваться в «Зените», чем Дзюбе
Полузащитник Зелимхан Бакаев рассказал, как его приняли болельщики сине-бело-голубых.
11:39
Замглавы МИД Рябков заявил, что шумиха вокруг дела американки Грайнер только мешает
Замглавы российского МИД Сергей Рябков заявил, что шумиха, создаваемая США в ситуации с арестованной в России американской баскетболисткой Бриттни Грайнер, не помогает, а мешает.
11:38
Семак: по Родригао официальной информации ещё нет
Главный тренер «Зенита» Сергей Семак прокомментировал информацию о возможном переходе защитника «Сочи» Родригао в стан сине-бело-голубых.
11:35
В МИД России оценили вероятность обмена баскетболистки Грайнер на Виктора Бута
Заместитель главы МИД России Сергей Рябков высказался о возможном обмене американской баскетболистки Бриттни Грайнер на российского предпринимателя Виктора Бута.
11:34
Врач Романенко назвала причины изменения уровня сахара в крови
Врач-терапевт Татьяна Романенко назвала четыре причины изменения уровня сахара в крови.
11:31
Суд отклонил иск Дудя к Минюсту по поводу статуса иноагента
Лефортовский суд Москвы отклонил административный иск российского журналиста, блогера Юрия Дудя* против Министерства юстиции России по поводу статуса иностранного агента.
11:30
Врач Соломатина назвала норму употребления шоколада
Врач-диетолог, сотрудник Центра эстетической косметологии Елена Соломатина порекомендовала употреблять в сутки до четырёх ломтиков натурального шоколада.
11:27
Кузяев: матч за Суперкубок России — для меня это полноценный трофей
Полузащитник петербургского «Зенита» Далер Кузяев поделился ожиданиями от матча за Суперкубок со «Спартаком».
11:27
В Великобритании в отставку подали министры по вопросам судов, безопасности и образования
Новый министр образования Великобритании Мишель Донелан сообщила, что подаёт в отставку.
11:26
Устроивший стрельбу в подмосковной Апрелевке рассказал о своих причинах
Житель подмосковной Апрелевки рассказал, почему устроил стрельбу из окна дома.
11:26
Бакаев ответил на слова Джикии о том, что ему не идёт форма «Зенита»
Полузащитник «Зенита» Зелимхан Бакаев рассказал, что партнёры по «Спартаку» были уверены, что он продлит контракт с красно-белыми.
11:25
Омбудсмен Волынец прокомментировала появление препарата «Золгенсма» в России
Уполномоченный по правам ребёнка в Татарстане Ирина Волынец в беседе с RT прокомментировала официальное появление в России препарата для лечения спинальной мышечной атрофии «Золгенсма».
11:23
Названы города России, жители которых чаще остальных покупают средства от аллергии
Руководитель отдела управления категориями лекарственных средств и БАД «Сбер Еаптеки» Карина Каминская назвала города России, жители которых чаще остальных покупают средства от аллергии.
11:18
В Тюмени к концу недели ожидается до +30 °С
В Тюмени в воскресенье, 10 июля, ожидается до +30 °С.
11:16
В Госдуме возобновят работу над законом о продаже пива на стадионах
Председатель комитета Госдумы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищёв рассказал о работе над законопроектом о разрешении продажи пива на стадионах.
11:15
Невролог Евдокимов перечислил факторы риска развития гипертонии
Врач-остеопат, невролог Александр Евдокимов рассказал, что к развитию гипертонии могут привести в том числе проблемы в шейном отделе позвоночника и нарушения работы почек.
11:15
Sky: Джонсон может уйти в отставку 7 июля
Борис Джонсон может уйти в отставку с поста премьер-министра Великобритании 7 июля.
11:10
Полпред Трутнев сообщил о снижении добычи нефти на «Сахалине-1» в 22 раза
Вице-премьер, полпред президента в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев сообщил, что добыча нефти на проекте «Сахалин-1» из-за введённых ограничений сократилась в 22 раза.
11:05
Каманцев стал председателем ЭСК РФС
Глава судейского комитета Российского футбольного союза (РФС) Павел Каманцев назначен председателем экспертно-судейской комиссии (ЭСК).
11:03
Росгвардия за сутки уничтожила в ЛНР 26 операторов беспилотников
Подразделения Росгвардии за сутки уничтожили в Луганской Народной Республике 26 операторов беспилотников. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.
11:02
The Sun: «Арсенал» намерен продать семь игроков
Лондонский «Арсенал» собирается расстаться с семью игроками, чтобы обеспечить себе дополнительные средства на трансферном рынке.
10:57
Bloomberg: увеличение Россией добычи нефти смягчило удар западных санкций
Россию, вероятно, ожидает более мягкая рецессия, чем прогнозировалось изначально. Как пишет Bloomberg, этому способствует рост добычи нефти, который смягчил влияние санкций США и Европы, введённых из-за спецоперации на Украине.
10:56
Источник: капитан женской сборной Замбии провалила тест на определение пола
Капитан и нападающая сборной Замбии Барбра Банда провалила тест на определение пола и не была допущена до участия в женском чемпионате Африканской конфедерации футбола (CAF).
10:46
Лавров заявил о расширении Россией и Китаем стратегического сотрудничества
Глава МИД России Сергей Лавров на встрече с китайским коллегой Ван И заявил о расширении Россией и Китаем стратегического сотрудничества.
10:46
The Telegraph: трансфер де Йонга в МЮ задерживается из-за долга «Барселоны»
В «Манчестер Юнайтед» согласовали трансфер полузащитника «Барселоны» Френки де Йонга.
10:40
Дарья Карпина считает, что Fan ID не необходимая мера
Дарья Карпина, супруга главного тренера «Ростова» и сборной России Валерия Карпина, высказалась об оформлении паспорта болельщика (Fan ID).
10:35
Советник президента Литвы не согласилась на зелёный коридор для транзита в Калининград
Советник президента Литвы Аста Скайсгирите заявила в эфире LRT, что власти страны не согласятся на установление зелёных коридоров для транзита грузов в Калининградскую область.
10:34
Радимов призвал обращаться к Аршавину по поводу критики молодёжи «Зенита»
Главный тренер «Зенита-2» Владислав Радимов высказался о критике бывшего полузащитника команды Магомеда Оздоева в адрес молодёжи сине-бело-голубых.
10:30
Цены на газ в Европе превысили $1900 за тысячу кубометров
Биржевые цены на газ в Европе превысили $1900 за 1 тыс. куб. м.
10:25
Волейболистка «Спортинга» Бочкарёва хочет вернуться в Россию из-за финансовых причин
Российская волейболистка лиссабонского «Спортинга» Евгения Бочкарёва заявила о готовности вернуться в Россию из-за финансовых причин.
10:24
Агент Языджи: «Фулхэм» и «Ноттингем» интересуются Юсуфом, но ЦСКА навсегда в наших сердцах
Адам Чебеджи, агент полузащитника французского «Лилля» Юсуфа Языджи, подтвердил интерес английских клубов к его клиенту.
10:22
Суд признал геноцидом действия нацистов во время оккупации Крыма
Верховный суд Крыма признал геноцидом действия нацистов во время оккупации полуострова в годы Великой Отечественной войны.