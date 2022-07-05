Guardian: ржавеет и нуждается в ремонте — экспертов встревожило плачевное состояние Эйфелевой башни
В 1889 году после завершения строительства Эйфелевой башни планировалось, что она будет демонтирована через 20 лет. Но спустя 133 года «железная леди Парижа» продолжает стоять на прежнем месте, впрочем, не столько благодаря конструкции, сколько старательному уходу, пишет The Guardian.
Между тем во французские СМИ просочились секретные отчёты, которые утверждают, что монумент находится в удручающем состоянии и «изобилует ржавчиной». Согласно документам, башня нуждается в капитальном ремонте, но вместо этого получает только косметический, отмечает издание.
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