NTD: куда же без Эйфелевой башни, раз уже есть Париж — жители села на Южном Урале гордятся своей достопримечательностью
Эйфелева башня в центре Парижа. В этих словах — ни доли иронии. Это село на Южном Урале появилось в 1842 году. Сначала называлось Пост №4.
НАДЕЖДА ГЕРАСИМОВА, директор Музея села Париж: И только через год после основания мы получили своё французское название — село Париж. И сейчас, если мы говорим о французском Париже, то говорим: «Мы были в Пари́же». А если мы говорим о нагайбакском Париже, то говорим: «Мы были в Парижé». Это особенности национального произношения.
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