Deutsche Wirtschafts Nachrichten: энергия «по карточкам» — Европе грозит холодная зима

Европе грозит рационирование энергоснабжения, то есть введение своеобразной «карточной системы» на электричество, сообщает Deutsche Wirtschafts Nachrichten. Об этом заявил глава Международного энергетического агентства (IEA) Фатих Бироль. Он опасается, что ситуацию может усугубить и восстановление экономического спроса в Китае после пандемии. К тому же болезненным для многих стран Европы станет рост цены на нефть.

Европе грозит холодная зима и рационирование энергоснабжения, пишет Deutsche Wirtschafts Nachrichten. Об этом заявил глава Международного энергетического агентства (IEA) Фатих Бироль. «Если зима будет морозной и длинной и не будет принято никаких мер, то я бы не исключал возможности рационирования природного газа в Европе, начиная с крупного промышленного оборудования», — заявил он.

Ситуацию может также усугубить восстановление экономического спроса в Китае, добавил Бироль. В последние месяцы в рамках политики «нулевой терпимости» к COVID-19 Пекин принял ограничения, которые остановили экономический рост и снизили спрос на энергию. Но сейчас Поднебесная вновь открыла свою экономику.

К тому же многие государства Европы сильно зависят от поставок российского газа, отмечает издание. Российский концерн «Газпром» уже остановил поставки голубого топлива в Польшу, Болгарию, Финляндию, Нидерланды и Данию, потому что те отказались платить за него в рублях. Министр климата и энергетики Дании Дан Йоргенсен разделяет опасения Бироля по поводу возможности введения своеобразной «карточной системы» на энергию, если Европа перестанет импортировать российский газ.

Германия ещё в марте заявила, что в случае острой нехватки голубого топлива будет отключать от газовой сети части промышленности, чтобы как минимум снабдить энергией домохозяйства. По словам уполномоченной Европейской комиссии по энергетике Кадри Симсон, ЕС уже разрабатывает экстренные планы на случай полной остановки поставок из России. По имеющейся информации, они также содержат меры по рационированию энергии.

Бироль также опасается, что высокие цены на нефть могут оказаться болезненными для многих национальных экономик. В конце мая цена на чёрное золото марки Brent достигла годового рекорда, так как ЕС объявил о планах запретить поставки из России, и с тех пор его стоимость продолжает расти. Ещё тогда Бироль заявил, что сегодня мир стоит перед «гораздо более масштабным» энергетическим кризисом, чем в 1970-х годах: «Тогда речь шла только о нефти — теперь же у нас одновременно нефтяной кризис, газовый кризис и кризис электроэнергии».