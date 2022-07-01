Guardian: опрос показал, что более четверти американцев готовы пойти с оружием против правительства

Почти половина жителей США, принявших участие в опросе Института политики Чикагского университета, заявили, что «всё больше и больше чувствуют себя чужими в своей собственной стране», сообщает The Guardian. 28% опрошенных заявили, что считают, что вскоре может возникнуть необходимость «взять в руки оружие против правительства».

Более четверти американцев чувствуют себя настолько отчуждённо от правительства США, что считают, что им вскоре придётся выйти против него с оружием в руках, сообщает The Guardian со ссылкой на опрос Института политики Чикагского университета.

Результаты опроса 1 тыс. избирателей свидетельствуют о сохраняющейся крайней поляризации в американской политике. Большинство респондентов, вне зависимости от партийных предпочтений, согласны с тем, что правительство «коррумпировано и настроено против обычных людей, таких как я».

Впрочем, исследование показало, что недоверие к правительству всё же варьируется в зависимости то того, сторонником какой партии является человек. В то время как 56% участников заявили, что они в целом согласны с тем, что выборы в стране «проводятся справедливо и подсчитываются точно», республиканцы, демократы и те, кто не считает себя сторонником какой-либо партии, разошлись во мнениях по этому вопросу. Почти 80% демократов выразили доверие к выборам, но это число упало до 51% среди людей, не поддерживающих основные партии страны, и всего до 33% среди республиканцев.

При этом 49% американцев заявили, что «всё больше и больше чувствуют себя чужими в своей собственной стране». И вновь результаты опроса отражают резкое политическое разделение —беспокойство по этому поводу высказали 69% республиканцев, но среди демократов это число составило 38%.

28% избирателей заявили, что считают, что вскоре может возникнуть необходимость «взять в руки оружие против правительства», а 37% граждан хранят дома оружие. Треть опрошенных республиканцев заявили, что считают, что им, возможно, вскоре придется выйти против правительства с оружием. Такого мнения придерживаются 35% избирателей, не являющихся сторонниками ни одной из партий, и 20% сторонников Демократической партии.

Между тем опрошенные высказывали негативное отношение к представителям других политических партий. 73% избирателей-республиканцев согласились с тем, что «демократы в целом являются задирами, которые хотят навязать свои политические убеждения тем, кто с ними не согласен», и почти такой же процент демократов — 74% — выражают схожее мнение о республиканцах.

«Хотя мы уже много лет фиксируем партийную поляризацию в стране, результаты этого опроса, возможно, являются самым ярким свидетельством распространяющихся по стране глубоких разногласий в партийных взглядах», — приводит The Guardian слова соавтора исследования Нила Ньюхауса.

Опрос также свидетельствует о том, что почти половина жителей Соединённых Штатов избегают разговоров о политике с другими людьми, так как не знают, какой позиции они придерживаются. Четверть опрошенных заявили, что переставали общаться с друзьями, так как придерживаются с ними разных взглядов, и ещё столько же — о том, что избегают родственников и друзей из-за политических разногласий.