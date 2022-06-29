Бывший и. о. директора Иммиграционной и таможенной полиции США обвинил Байдена в гибели десятков мигрантов в Сан-Антонио

Более 40 мигрантов были найдены мёртвыми в неисправной фуре-рефрижераторе недалеко от американского города Сан-Антонио. Предположительно, они умерли из-за отсутствия воды и охлаждения, передаёт Fox News. По словам бывшего руководителя Иммиграционной и таможенной полиции Тома Хомана, эти смерти на совести администрации Байдена, создавшей условия для рекордной нелегальной иммиграции. «Администрация побивает много рекордов, но всё это плохие рекорды», - подчёркивает Хоман.
С нами на связи Том Хоман — комментатор Fox News и бывший исполняющий обязанности директора Иммиграционной и таможенной полиции. Доброе утро, Том!
ТОМ ХОМАН, бывший и. о. директора Иммиграционной и таможенной полиции:Доброе утро.
Знаете, причина, по которой мы обратились к Вам в начале часа, заключается в том, что в районе Сан-Антонио арестовано три человека, потому что вчера вечером поступили сообщения о 46 мигрантах, обнаруженных внутри фуры на пустынной дороге около Сан-Антонио. Воды не было, температура снаружи была 103 градуса (39,4 по Цельсию. — ИноТВ), это была фура-холодильник, но охлаждение не работало.
Том, Вы видите эти кадры, от них разрывается сердце. Но губернатор Техаса Грег Эббот заявляет, что эти смерти на совести Джо Байдена, это результат его смертоносной политики открытых границ.
ТОМ ХОМАН:Совершенно верно. Прошлая ночь вызвала у меня много плохих воспоминаний. Худший день в моей жизни. Мне самому приходилось стоять перед дверьми фуры на месте преступления, и у моих ног лежали 19 мёртвых мигрантов. Среди них был пятилетний мальчик, он задохнулся. Эти случаи схожи. И тогда, и сейчас люди были заперты в стальном ящике, без воды, без работающего кондиционера, и люди умерли ужасной смертью.
И я хотел бы видеть… Я в гневе, я хотел бы видеть сегодня министра внутренней безопасности выступающим перед прессой. Как он выйдет и сделает заявление. И продолжит лгать американскому народу, что граница охраняется, граница на замке, что она под оперативным контролем. Что его политика безопасна, организованна и гуманна.
Потому что реальность такова: ваша политика привела к рекордной нелегальной иммиграции. Чем больше людей пересекает эту границу, тем больше людей умирает. Эта администрация побила много рекордов: рекордное число мигрантов уже погибло при Джо Байдене. Уже 700, теперь добавим ещё 46. Рекордное число американцев умерло от передозировок наркотиками, переправленными через открытую границу. Эта администрация побивает много рекордов, но всё это плохие рекорды.
Исторический уровень нелегальной иммиграции. К концу этого фискального года у нас будет около 4 миллионов зафиксированных случаев, прибавьте к этому ещё миллион тех, кому удалось улизнуть. Это 5 миллионов. Эта администрация и её политика негуманны. Вот почему я по сей день поддерживаю президента Трампа. Когда президентом был он, граница охранялась лучше, чем когда-либо в моей жизни. Самый низкий показатель (нелегальной иммиграции. — ИноТВ) за 40 лет! Нелегальная иммиграция снизилась на 83 процента! Когда вы настолько хорошо охраняете границу, вы спасаете жизни. Спасаете жизни!
Так что я сыт по горло этой администрацией, рассказывающей мне, какая гуманная у неё политика и какие защищённые границы. Меня это злит. Особенно в данном случае. Я был там, и это изменило меня навсегда. Это жутко… Эти люди умирают жуткой, трагической смертью.
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