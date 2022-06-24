Der Freitag: принятие Украины в ЕС — это путь к демонтажу союза

Вступление Украины в ЕС приведёт к смещению «ядра Европы» с Запада на Восток, пишет Der Freitag. В результате может возникнуть настоящий восточноевропейский блок стран, куда также войдут Польша, Латвия, Литва и Эстония. Без одобрения этой группы государств не будет возможно принять никакого решения в Европе, а это очевидный путь к «самодемонтажу» союза, предостерегает автор статьи Лутц Херден.

Если Евросоюз будет обращаться с Украиной, как с Турцией, то она не станет членом ЕС и в 2044 году, пишет Der Freitag. Анкара получила кандидатский статус ещё в 1999. Прошло уже 23 года, а страна не приблизилась к вступлению ни на йоту. Видимо, всё так получилось из-за того, что тогда председатель Еврокомиссии объявлял о начале переговоров о членстве не в одежде цветов национального флага Турции, иронизирует автор статьи Лутц Херден. Теперь же главе европейского органа Урсуле фон дер Ляйен удалось лучше продемонстрировать пафос и заинтересованность, ведь, рекомендуя предоставить Киеву кандидатский статус, она была одета в жёлтый пиджак и синюю блузку.

По-видимому, в Брюсселе считают, что конфликт на Украине — это своего рода «боевое крещение», потому воинственный настрой против России должен «проникнуть в каждую клеточку» европейских лидеров. Но, когда время нарядов, бутафории и одержимости закончится, придётся взглянуть на реальность и возникнет масса вопросов. Ведь если Европейский совет поддержит предложение Еврокомиссии, то тогда ЕС впервые в истории предоставит статус кандидата стране, которая в этот момент ведёт боевые действия. Это создаст серьёзный прецедент и подорвёт доверие к союзу других кандидатов, предостерегает автор.

Нельзя не заметить, что с начала боевых действий в феврале «ядро Европы» сместилось с Запада на Восток, отмечает Херден. Говорить о скрытом доминировании пока ещё рано, но отношение к украинскому конфликту ЕС во многом определяют Латвия, Литва, Эстония и в первую очередь Польша. А Германия и Франция или не хотят, или не могут уклониться от этого «невода узурпации». Напротив, им нужно проявлять бóльшую осторожность. Так, канцлер Германии Олаф Шольц, президент Франции Эммануэль Макрон и премьер-министр Италии Марио Драги специально появились в Киеве вместе с президентом Румынии Клаусом Йоханнисом, чтобы не сложилось впечатление, что триумвират Западной Европы действует в отрыве от Восточной Европы.

Проявляется смещение «ядра Европы» на Восток и в том, что в Еврокомиссии вдруг поняли, что европейские ценности не так уж и важны. Все препятствия на пути к получению Польшей первого транса финансовой помощи в борьбе с пандемией коронавируса уже устранены. И не важно, что Варшава политизирует суды. Главное — это передовая роль Польши в противостоянии с Россией. Через неё на Украину идёт западное оружие. Своей враждебной риторикой она задаёт тон в общении с Москвой, уравнивает дипломатию с капитуляцией и находит желаемую поддержку в США. К тому же в стране находятся 3,5 млн украинских беженцев, которые пока что не собираются ехать дальше в Центральную Европу, например в Германию.

Польша выступает в качестве «старосты восточноевропейского филиала ЕС», который потенциально может стать настоящим блоком, если Украина всё-таки войдёт в союз. Влияние этой группы государств не позволит в ЕС продвинуть ни одну позицию без её одобрения. Расширение Евросоюза на Восток оказалось тем, чем оно было всегда, путём к «самодемонтажу». Если Украина станет полноценным членом союза, она будет определять политику ЕС своей величиной, статусом жертвы, бескомпромиссно конфронтационным отношением к России и необходимостью получать помощь для восстановления.