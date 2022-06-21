NOZ: Вагенкнехт призвала немецких левых не умалчивать о частичной ответственности Запада за украинский кризис

Депутат бундестага от Левой партии Сара Вагенкнехт возложила частичную ответственность за развязывание конфликта на Украине на страны Запада, сообщает Neue Osnabrücker Zeitung. Она призвала прислушаться к словам Папы Римского, заявившего, что одной из причин начала боевых действий стал «лай НАТО у дверей России». По словам Вагенкнехт, коллективная ответственность Запада и в первую очередь США не должна становиться для Левой партии табуированной темой.
Перед съездом Левой партии, который пройдёт в Эрфурте на выходных, депутат германского бундестага Сара Вагенкнехт возложила частичную ответственность за украинский кризис на страны НАТО, сообщает Neue Osnabrücker Zeitung.
Вагенкнехт выразила надежду, что на предстоящем съезде делегаты обсудят по-настоящему острый вопрос: по её словам, Левая партия не должна принимать участие в «нелепой риторике» правительства Германии, провозгласившей 24 февраля 2022 года «поворотным моментом»истории.
Депутат бундестага подчеркнула, что в конфликтах, возникающих из-за «великодержавных амбиций» и сфер влияния, «к сожалению, нет ничего нового».
Она призвала прислушаться к словам Папы Римского о причинах спецоперации России на Украине: «Левая партия не должна отставать от папы, который указал, что «лай НАТО у дверей России» частично способствовал развязыванию конфликта. Ничто не может оправдать конфликт на Украине, но его можно было бы избежать».
Вагенкнехт добавила, что коллективная ответственность Запада и в первую очередь США не должна становиться для Левой партии табуированной темой, передаёт Neue Osnabrücker Zeitung.
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