Экс-председатель Социал-демократической партии Германии и основатель Левой партии Оскар Лафонтен обрушился с критикой на министра иностранных дел ФРГ Анналену Бербок, сообщает Saarbrücker Zeitung. Он обвинил зелёных, стремящихся снизить зависимость от российских энергоресурсов, в содействии ослаблению экономики Германии. Кроме того, по мнению Лафонтена, говоря о «разрушении» России, «невежественная» Бербок использует слова, которые могли бы понравиться лидерам Третьего рейха.

Сначала он принимается за то, что называет лицемерием Запада по отношению к России в украинском кризисе. Через несколько дней он целится в министра иностранных дел Германии представительницу зелёных Анналену Бербок. Ошибался тот, кто предполагал, что после окончания своей политической карьеры в марте экс-председатель Социал-демократической партии Германии и основатель Левой партии Оскар Лафонтен смиренно уйдёт на покой, пишет Saarbrücker Zeitung.

«Всей своей словесной мощью» он обрушился на Бербок в Facebook*. «Спусковым крючком» для его всесторонних ударов стал её визит на Украину и встреча с президентом Владимиром Зеленским. Там она объявила, что Германия намерена свести к нулю зависимость от российских энергоносителей — «навсегда».

На основании этого заявления Лафонтен заключает, что зелёные делают всё, «чтобы немецкая экономика становилась всё менее конкурентоспособной». И сразу добавляет: «А Шольц и Линднер наблюдают со стороны». Таким образом, взбучку от него получают даже канцлер Германии Олаф Шольц и министр финансов Кристиан Лиднер (СвДП).

78-летний «политический пенсионер» разбирает ещё одну цитату Бербок. В ней она говорит о «разрушении» России. По мнению Лафонтена, Бербок перенимает «язык нацистской Германии», то есть слова, которые вполне могли бы понравиться лидерам Третьего рейха.

Лафонтен, объявивший о выходе из Левой партии незадолго до выборов в ландтаг Саара 27 марта, на этом не останавливается. С долей цинизма он рассматривает заявления о поставках оружия на Украину. В Киеве министр иностранных дел ФРГ отметила: «Поставки оружия означают, что на Украине больше не будут совершаться военные преступления». Лафонтен парирует: на долю США приходится 39% мирового экспорта оружия, на долю России — 19%. По его мнению, эти страны не славятся своей борьбой с военными преступлениями.

Бывший политик продолжает атаковать Бербок, называя её «оливково-зелёным министром иностранных дел Германии». На прикреплённой к тексту фотографии Бербок крупными буквами напечатано: «Глупее не бывает». Он позволяет себе увлечься: «Радует, что срок полномочий нашего невежественного министра иностранных дел, скорее всего, будет ограничен».

Оскар Лафонтен покинул Левую партию за несколько дней до выборов в ландтаг федеральной земли Саар. Свой шаг он обосновал тем, что партия «больше не представляет интересы трудящихся и пенсионеров». Кроме того, по его мнению, внешняя политика партии больше не основывается на международном праве и мире. К тому же отделение Левой партии в Сааре поддерживает «мошенническую систему». Лафонтен отказался от участия в выборах в ландтаг ещё до того, как принял решение о выходе из партии, отмечает Saarbrücker Zeitung.

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