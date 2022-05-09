Das Erste: министра иностранных дел ФРГ забросали яйцами во время выступления

11:53
В Волновахе зажгли вечный огонь
В освобождённом городе Волноваха в ДНР зажгли вечный огонь.
11:47
Мединский: российско-украинские переговоры проходят в дистанционном формате
Помощник президента России Владимир Мединский заявил, что российско-украинские переговоры проходят в дистанционном формате.
11:46
The Sun: Роналду решил остаться МЮ, чтобы выиграть трофей
Нападающий сборной Португалии по футболу Криштиану Роналду принял решение остаться в «Манчестер Юнайтед» в сезоне-2022/23.
11:43
В Минстрое России начали оценку затрат на восстановление инфраструктуры Донбасса
Российский Минстрой начал оценку затрат, которые потребуются для восстановления инфраструктуры Донбасса.
11:35
Иванова рассказала, как политическая ситуация отразилась на её отношениях с Латыниной
Заслуженный мастер спорта СССР Лидия Иванова ответила на вопрос, отразилась ли нынешняя политическая ситуация на её отношениях с девятикратной олимпийской чемпионкой по гимнастике Ларисой Латыниной.
11:30
Лидия Иванова сравнила Олимпийские игры с войной
Двукратная олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике Лидия Иванова поделилась мнением о сравнении Олимпиады с войной.
11:23
Лукашенко: праздник Победы по-особому дорог белорусам и россиянам
Президент Белоруссии Александр Лукашенко поздравил российского коллегу Владимира Путина с годовщиной победы в Великой Отечественной войне.
11:17
Акция «Бессмертный полк» состоялась в Херсоне
Акция «Бессмертный полк» состоялась в Херсоне, в ней приняли участие сотни жителей города.
11:10
Дети погибших участников спецоперации на Украине смогут поступить в вузы России без экзаменов
Президент России Владимир Путин подписал указ о дополнительных мерах поддержки семей военнослужащих и сотрудников некоторых федеральных государственных органов.
11:08
Олимпийский чемпион Нагорный возглавил строй юнармейцев на параде Победы в Москве
Олимпийский чемпион по спортивной гимнастике Никита Нагорный принял участие в военном параде на Красной площади в Москве в честь 77-й годовщины победы в Великой Отечественной войне.
11:00
Парад Победы завершился на Красной площади в Москве
Военный парад в честь 77-й годовщины победы в Великой Отечественной войне завершился на Красной площади в Москве.
10:57
Рассказов не собирается уходить из «Спартака»
Валериюс Мижигурскис, агент защитника Николая Рассказова, сообщил, что его клиент не намерен покидать московский «Спартак».
10:55
Музей Главархива пополнился новыми списками награждённых за вклад в Победу
Виртуальный музей Главархива «Москва — с заботой об истории» опубликовал списки награждённых медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941—1945 годов».
10:45
Юрист Ярмуш осудила идею Борреля об использовании резервов России для восстановления Украины
Адвокат, специалист по гражданскому и международному праву Мария Ярмуш прокомментировала в беседе с RT сообщение о том, что глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель поддержал использование замороженных резервов России для восстановления Украины.
10:44
RUTUBE сообщил о мощной кибератаке
Российский онлайн-сервис для хостинга и просмотра видео RUTUBE подвергся мощной кибератаке.
10:43
Путин: Россия дала упреждающий отпор агрессии
Россия дала упреждающий отпор агрессии, это было единственное правильное решение, заявил российский президент Владимир Путин.
10:40
Баринов рассказал о планах «Локомотива» на остаток сезона
Полузащитник московского «Локомотива» Дмитрий Баринов рассказал о целях железнодорожников на остаток сезона-2021/22.
10:31
Путин подписал указ о поддержке детей российских военных, погибших на Украине
Президент России Владимир Путин сообщил, что подписал указ о поддержке детей российских военных, погибших в ходе специальной операции на Украине.
10:20
Медведева отреагировала на совместное фото Трусовой и Кондратюка
Российская фигуристка Евгения Медведева оставила комментарий под постом олимпийского чемпиона Марка Кондратюка, который выложил совместное фото с серебряным призёром Игр в Пекине Александрой Трусовой.
10:17
Вице-премьер Борисов: Россия создаёт гиперзвуковые ракеты нового поколения
Вице-премьер России Юрий Борисов заявил, что в стране создаётся новое поколение гиперзвуковых ракет для различных носителей.
10:14
Собянин поздравил жителей столицы с Днём Победы
Мэр Москвы Сергей Собянин поздравил жителей столицы с 77-й годовщиной победы в Великой Отечественной войне.
10:07
Парад Победы начался на Красной площади в Москве
Военный парад в честь 77-й годовщины победы в Великой Отечественной войне начался на Красной площади в Москве.
10:06
Двукратная олимпийская чемпионка Иванова: политика в спорте присутствовала всегда
Двукратная олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике Лидия Иванова рассказала, как ощущала политическую напряжённость на Олимпиаде 1956 года в Мельбурне.
10:03
В Москве отменили воздушную часть парада Победы из-за погоды
В Москве отменили воздушную часть парада Победы из-за погодных условий.
10:00
Лидия Иванова: была в войну маленькой, но хорошо запомнила, как жила с мамой в подвале
Двукратная олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике Лидия Иванова рассказала о своём детстве во время Великой Отечественной войны.
09:58
Путин прибыл на Красную площадь в Москве
Президент России Владимир Путин прибыл на Красную площадь в Москве, где пройдёт парад Победы.
09:54
Итальянский журналист: МС на днях объявит о трансфере Холанда
«Манчестер Сити» в ближайшие дни сообщит о переходе Эрлинга Холанда из дортмундской «Боруссии».
09:49
Правительство представило Путину предложения о дополнительной индексации пенсий
Правительство России представило президенту Владимиру Путину предложения о дополнительной индексации пенсий и социальных пособий. Об этом заявил глава Минтруда Антон Котяков.
09:39
Рублёв опередил Медведева в чемпионской гонке АТР
Россиянин Андрей Рублёв в обновлённом рейтинге поднялся на четвёртое место в чемпионской гонке Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР).
09:38
Правительство России обнулило плату за поставки газа для мемориалов Вечного огня
Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление, которое закрепляет обнуление платы за поставки газа, а также услуги по его транспортировке по газораспределительным сетям для Вечного огня и Огня памяти на воинских захоронениях и мемориалах.
09:29
Тренер «Рейнджерс»: ожидаю от Шестёркина уверенной игры в четвёртом матче с «Питтсбургом»
Главный тренер «Нью-Йорк Рейнджерс» Жерар Галлан высказался об игре российского голкипера Игоря Шестёркина в серии первого раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ) против «Питтсбург Пингвинз».
09:17
На Сахалине и Курилах состоялось шествие «Бессмертного полка»
На Сахалине и Курилах состоялось шествие «Бессмертного полка».
09:13
Столтенберг призвал Россию вывести войска с Украины и начать мирные переговоры
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг призвал Россию прекратить боевые действия на Украине, вывести войска и начать мирные переговоры.
09:10
Павлюченкова опустилась на 20-е место в рейтинге Женской теннисной ассоциации
Россиянка Анастасия Павлюченкова потеряла несколько позиций в обновлённом рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA).
08:56
Володин призвал не забывать, какой ценой досталась победа в Великой Отечественной войне
Спикер Госдумы Вячеслав Володин призвал не забывать, какой ценой досталась победа в Великой Отечественной войне.
08:51
Рублёв поднялся на седьмое место в рейтинге ATP
Россиянин Андрей Рублёв улучшил свои позиции в обновлённом рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР).
08:40
Офтальмолог Коваль заявила о жалобах пациентов на тёмные пятна перед глазами после COVID-19
Врач-офтальмохирург центра микрохирургии глаза «Я вижу» Наталья Коваль рассказала, что пациенты, переболевшие коронавирусом, жалуются на тёмные пятна перед глазами и искривление изображения.
08:37
«Майами» проиграл «Филадельфии» в матче плей-офф НБА, Батлер набрал 40 очков
«Филадельфия Севенти Сиксерс» переиграл на своей площадке «Майами Хит» в четвёртом матче серии второго раунда плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).
08:31
Мировые цены на нефть незначительно растут
Мировые цены на нефть в ходе торгов незначительно растут.
08:28
Две передачи Кучерова помогли «Тампе» победить «Торонто» в матче плей-офф НХЛ
«Тампа-Бэй Лайтнинг» на своём льду переиграл «Торонто Мэйпл Лифс» в четвёртом матче серии первого раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
08:13
Шайба Капризова не спасла «Миннесоту» от поражения в матче плей-офф НХЛ с «Сент-Луисом»
«Сент-Луис Блюз» на своём льду нанёс поражение «Миннесота Уайлд» в четвёртом матче серии первого раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
08:10
В ДНР сообщили об эвакуации за сутки из Мариуполя 408 человек
Штаб территориальной обороны Донецкой Народной Республики сообщил, что за сутки из Мариуполя эвакуированы 408 человек.
07:52
Боррель поддержал использование замороженных резервов России для восстановления Украины
Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель в интервью Financial Times высказался в пользу использования замороженных валютных резервов России для восстановления Украины.
07:33
Президент Белоруссии Лукашенко поздравил граждан с Днём Победы
Президент Белоруссии Александр Лукашенко поздравил соотечественников с Днём Победы.
07:21
Украинские военные обстреляли Петровский район Донецка
Представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации (СЦКК) режима прекращения огня сообщило об обстреле Петровского района Донецка со стороны ВСУ.
07:14
Товарооборот России и Китая в январе — апреле превысил $51 млрд
Товарооборот России и Китая в январе — апреле 2022 года вырос в годовом исчислении на 25,9%, до $51,09 млрд.
07:06
Глава компании — производителя Javelin заявил о намерении удвоить производство
Глава компании Lockheed Martin, одного из производителей переносных противотанковых ракетных комплексов (ПТРК) Javelin, Джим Тайклет заявил о планах компании удвоить выпуск ракетных комплексов.
06:56
Объём внешней торговли Китая в январе — апреле вырос до $1,98 трлн
Внешний товарооборот Китая в январе — апреле 2022 года вырос в годовом исчислении на 10,1%, до $1,98 трлн.
06:42
В кабмине Японии отметили важность российских нефтегазовых проектов для экономики страны
Нефтегазовые проекты «Сахалин-1» и «Сахалин-2» играют важную роль для Японии в силу её зависимости от импорта энергоресурсов. Об этом заявил генеральный секретарь кабинета министров страны Хирокадзу Мацуно.
06:30
Еврокомиссия займётся анализом политического дискурса в румынских СМИ
Представительство Еврокомиссии в Бухаресте ищет подрядчика, который будет осуществлять мониторинг румынских СМИ. Согласно тендеру, с которым ознакомился RT, таким образом планируется улучшить понимание политической ситуации в стране.