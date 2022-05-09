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Das Erste: министра иностранных дел ФРГ забросали яйцами во время выступления

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Министра иностранных дел ФРГ Анналену Бербок забросали яйцами в ходе её предвыборного выступления в Северном Рейне — Вестфалии, сообщает Das Erste. Издание отмечает, что подобные инциденты уже происходили в конце апреля, когда активисты прерывали выступления министра экономики ФРГ Роберта Хабека.
Das Erste: министра иностранных дел ФРГ забросали яйцами во время выступления
AP
Министра иностранных дел ФРГ Анналену Бербок забросали яйцами во время предвыборного выступления в городе Вупперталь, сообщает Das Erste. Согласно информации издания, Бребок поднялась на сцену, для того чтобы поддержать кандидата от зелёных на предстоящих региональных выборах в Северном Рейне — Вестфалии: вскоре после этого из толпы в неё бросили несколько яиц.
 
Как пишет Das Erste, сотрудники безопасности прикрыли Бербок, однако она призвала их отойти в сторону и обратилась к бросавшей яйца активистке и её единомышленникам. Бербок заявила, что забрасывать яйцами и камнями тех, кто придерживается иного мнения, — неверный способ выразить свою позицию.
 
Между тем сотрудники безопасности задержали бросавшую яйца молодую женщину, сообщает Das Erste. Согласно информации полиции, сейчас ей вменяется «попытка нанесения телесных повреждений». Издание напоминает, что в конце апреля подобные инциденты происходили на двух публичных выступлениях министра экономики ФРГ и одного из лидеров зелёных Роберта Хабека. 
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источник
Das Erste Германия Европа
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