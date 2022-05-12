PI-News: с помощью «оружия газовой блокады» США руками Киева стремятся ослабить Европу

Украина объявила о частичном прекращении транзита российского газа в Европу на следующий день после визита главы МИД ФРГ Анналены Бербок в Киев, в ходе которого она пообещала Зеленскому не возвращаться к импорту российского газа и в будущем, пишет колумнист PI-News Вольфганг Хюбнер. По мнению Хюбнера, всё указывает на то, что это решение «было срежиссировано США», поскольку «оружие газовой блокады», от применения которого Россия «упорно отказывается», будет способствовать ослаблению экономики ЕС и в то же время усилит её зависимость от США.