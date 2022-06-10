France 3: во Франции учителя уходят из школ, устав «бороться с системой»

Французы больше не хотят работать в школе, а некоторые учителя не выдерживают и навсегда оставляют свою профессию, рассказывает France 3. Так, преподавательница новых технологий Натали Портуа-Ролан после выгорания, вызванного сложными условиями работы в больших классах, непониманием со стороны руководства и недостатком признания, решила уйти из преподавания, которому посвятила 30 лет своей жизни.

Натали Портуа с наслаждением проводит время со своим мужем. Бывшая учительница новых технологий, после 30 лет преподавания два года назад она уволилась из-за выгорания. Теперь она может вздохнуть спокойно.

НАТАЛИ ПОРТУА-РОЛАН, бывшая преподавательница новых технологий: Выход из системы национального образования — это настоящая эпопея. Когда я наконец смогла подписать расторжение договора по обоюдному согласию, то обрела свободу.

ИВ РОЛАН, муж Натали Портуа-Ролан: Когда видишь, как твоя жена уходит при таких условиях, это действительно очень тяжело. И, конечно, мы друг друга поддерживали.

Потому что её депрессия длилась четыре года, во время которых она два раза лежала в психиатрической больнице. Бывшая преподавательница рассказала о причинах, которые подтолкнули её оставить профессию.

НАТАЛИ ПОРТУА-РОЛАН: Последняя капля — это истощение из-за того, что столько себя отдавал. Это невозможно представить. А потом вам не дают неполную ставку, потому что вам необходимо выдохнуть. Вам не дают свободного времени, чтобы выдохнуть, вас не слышат. Не слышат, как вы страдаете. Именно это, по крайней мере в моём случае, заставило меня сломаться.

Натали всё же любит свою работу, но та её изматывает. Слишком большие классы, игнорирование её проблем и, главное, нехватка профессионального признания. Её всё ещё сложно говорить об этом.

НАТАЛИ ПОРТУА-РОЛАН: Хотите, скажу, что было для меня тяжело? Сказать: я бессильна и не могу бороться против системы. Вот что было тяжело. Я оставляла всю себя… (сквозь слёзы) Извините, меня это сильно расстраивает. Потому что идём до самого конца.

Чтобы справиться со стрессом, учительница обучилось софрологии (метод лечения с помощью аутогенной тренировки. — ИноТВ). Ей эта практика помогла…

НАТАЛИ ПОРТУА-РОЛАН: Мы начнём стоя, так что я предлагаю вам встать…

… и она решила сделать её своей профессией.

НАТАЛИ ПОРТУА-РОЛАН: Теперь вдыхаем, глубоко, спокойно. Почувствуем свою голову. Этот метод мне помог, и когда я увидела улучшения у людей в моей группе, я подумала: вот чем я хочу заниматься.

Сейчас бывшая учительница продолжает передавать знания — она даже ведёт мастер-классы по софрологии в некоторых школах.