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WSWS: «сгущаются тучи» — глава JPMorgan предрёк Америке «экономический ураган»

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Глава американского банка JPMorgan Джейми Даймон предупрежил, что на экономику США надвигается «ураган», пишет World Socialsi Web Site. По словам Даймона, основными причинами волатильности станут украинский кризис и ужесточившаяся финансовая политика ФРС США.
WSWS: «сгущаются тучи» — глава JPMorgan предрёк Америке «экономический ураган»
AP
Глава крупнейшего американского банка JPMorgan Джейми Даймон предупредил о том, что из-за украинского кризиса и ужесточения монетарной политики ФРС на американскую экономику может обрушиться «ураган», пишет World Socialist Web Site. Две недели назад Даймон говорил о том, что над американской экономикой «сгущаются тучи».
 
«Я говорил о том, что сгущаются тучи, это большие тучи. Это ураган. Этот ураган уже рядом, он приближается», — приводит издание слова Даймона, сказанные во время конференции с инвесторами.
 
По мнению Даймона, украинский кризис может привести к дальнейшему сильному росту цен на нефть — до уровня в $175 за баррель. Вторым фактором возможной нестабильности Даймон назвал ужесточение политики ФРС, повышающей ключевую ставку. Как отмечает глава JPMorgan, в прошлом сокращения активов ФРС никогда не удавалось провести гладко и подобные шаги всегда сопровождались волатильностью рынков. При этом Даймон отвечает, что у ФРС нет выбора: им придётся повышать ставку ради снижения цен.
 
Кроме того, финансовый эксперт S&P Global Фрэнк Гилл отмечает, что ещё одним фактором экономического риска становится глобальная нехватка продовольствия и рост цен на энергию. Он подчеркнул, что перебои с продовольствием наиболее сильно отразятся на развивающихся странах. 
 

 

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