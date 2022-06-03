WSWS: «сгущаются тучи» — глава JPMorgan предрёк Америке «экономический ураган»

Глава американского банка JPMorgan Джейми Даймон предупрежил, что на экономику США надвигается «ураган», пишет World Socialsi Web Site. По словам Даймона, основными причинами волатильности станут украинский кризис и ужесточившаяся финансовая политика ФРС США.
Глава крупнейшего американского банка JPMorgan Джейми Даймон предупредил о том, что из-за украинского кризиса и ужесточения монетарной политики ФРС на американскую экономику может обрушиться «ураган», пишет World Socialist Web Site. Две недели назад Даймон говорил о том, что над американской экономикой «сгущаются тучи».
«Я говорил о том, что сгущаются тучи, это большие тучи. Это ураган. Этот ураган уже рядом, он приближается», — приводит издание слова Даймона, сказанные во время конференции с инвесторами.
По мнению Даймона, украинский кризис может привести к дальнейшему сильному росту цен на нефть — до уровня в $175 за баррель. Вторым фактором возможной нестабильности Даймон назвал ужесточение политики ФРС, повышающей ключевую ставку. Как отмечает глава JPMorgan, в прошлом сокращения активов ФРС никогда не удавалось провести гладко и подобные шаги всегда сопровождались волатильностью рынков. При этом Даймон отвечает, что у ФРС нет выбора: им придётся повышать ставку ради снижения цен.
Кроме того, финансовый эксперт S&P Global Фрэнк Гилл отмечает, что ещё одним фактором экономического риска становится глобальная нехватка продовольствия и рост цен на энергию. Он подчеркнул, что перебои с продовольствием наиболее сильно отразятся на развивающихся странах.
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