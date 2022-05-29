SVT: в Антарктике обнаружили «супербактерии» — антибиотики им нипочём

Исследователи в Антарктике обнаружили гиперрезистентные бактерии, которые устойчивы к антибиотикам и дезинфекции, передаёт SVT. При этом, как отмечает канал, глобальное потепление может привести к вскрытию больших масс этих «супербактерий» и передаче их потенциала различным возбудителям болезней.

Исследователи в Антарктике обнаружили бактерии, которые называются гиперрезистентными и обладают естественной устойчивостью к антибиотикам и дезинфекции.

АНДРЕС МАРКОЛЕТА, исследователь Чилийского университета: В контексте глобального потепления особенно беспокоит то, что Антарктический полуостров — а именно там проводилось исследование — это один из районов, где лёд тает наиболее быстрыми темпами. Следовательно, там становится больше проталин, где может храниться значительное количество гиперрезистентных бактерий.

По словам учёных, эти «суперсилы» бактерии развили, чтобы иметь возможность выжить в экстремальных антарктических условиях. Однако теперь также стало известно, что этот потенциал может легко передаться другим заразным и болезнетворным бактериям.

АНДРЕС МАРКОЛЕТА: Мы знаем, что в Антарктике полно бактерий, которые могут обладать гиперустойчивостью. Речь может идти о резервуаре генетической информации — что может стать причиной проблем со здоровьем, если болезнетворные бактерии до него доберутся.

Дата выхода в эфир 29 мая 2022 года.