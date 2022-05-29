SVT: в Антарктике обнаружили «супербактерии» — антибиотики им нипочём

01:00
В Колумбии закрылись участки для голосования на выборах президента
Участки для голосования на президентских выборах в Колумбии закрылись.
00:40
Лавров: Франция играет одну из инициативных ролей в разжигании украинского неонацизма
Франция играет одну из инициативных ролей в разжигании неонацизма на Украине путём активного вооружения Киева, заявил в интервью французскому телеканалу TF1 глава российского МИД Сергей Лавров.
00:39
Павлюченко: «Спартак» победой в Кубке России сгладил провальный результат в чемпионате
Бывший нападающий московского «Спартака» Роман Павлюченко оценил победу красно-белых в Кубке России по футболу сезона-2021/22.
00:32
В ДНР сообщили о четырёх погибших и 20 раненых мирных гражданах из-за обстрелов ВСУ
В результате обстрелов населённых пунктов Донецкой Народной Республики со стороны украинской армии 29 мая погибли четыре человека, ещё 20 получили ранения.
00:22
Баженов — о незабитом пенальти в ворота «Спартака»: футбольный бог справедлив
Бывший нападающий московского «Спартака» Никита Баженов считает, что не стоило назначать пенальти в ворота красно-белых в финальном матче Кубка России по футболу с «Динамо».
00:14
Власти Судана отменили чрезвычайное положение в стране
Лидер переходного Суверенного совета Судана Абдель Фаттах аль-Бурхан отменил чрезвычайное положение во всех районах страны, которое было введено осенью 2021 года. Об этом говорится в заявлении совета.
00:03
Лавров опроверг слухи о болезни Путина
Глава российского МИД Сергей Лавров в интервью французскому телеканалу TF1 опроверг слухи о болезни президента России Владимира Путина.
00:01
Опубликовано видео задержания фанатов «Спартака» в центре Москвы
В сети появилось видео задержания полицией болельщиков «Спартака» в центре Москвы после победы в Кубке России по футболу.
00:00
Николсон — о победе в Кубке России: я прикончил 14 бутылок шампанского, я чемпион
Нападающий московского «Спартака» Шамар Николсон поделился эмоциями после победы в финале Кубка России по футболу сезона-2021/22.
23:55
Басурин: ВСУ усилили обстрелы Донецка и Горловки
Заместитель начальника управления Народной милиции ДНР Эдуард Басурин заявил, что украинские военные усилили интенсивность обстрелов Донецка и Горловки, выпустив по ним более 100 снарядов.
23:44
Около 70 военных ВСУ остались убитыми на поле боя после атак в Херсонской области
Замглавы военно-гражданской администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов заявил, что ВСУ оставили не менее 70 своих солдат убитыми на поле боя после попыток наступления в регионе.
23:37
СЭ: «Динамо» сделало предложение Николичу
Серб Марко Николич близок к подписанию контракта с московским «Динамо».
23:36
ВСУ предприняли две попытки прорыва линии обороны в Херсонской области
Замглавы военно-гражданской администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов заявил, что украинские военные предприняли две попытки прорвать линию обороны региона.
23:24
Лавров: Россия не считает, что путь к возобновлению диалога с западными странами отрезан
Министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью французскому телеканалу TF1 заявил: в России не думают о том, что путь к возобновлению диалога с западными странами отрезан.
23:12
Финляндия победила Канаду и стала чемпионом мира по хоккею
Сборная Финляндии стала победителем чемпионата мира по хоккею 2022 года.
23:01
РИА Новости: более 50 фанатов задержано у «Лужников»
Порядка 50 футбольных болельщиков задержано у столичного стадиона «Лужники».
22:53
Украинские военные обстреляли из «Градов» Пантелеймоновку в ДНР
Представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) сообщило об обстреле Пантелеймоновки со стороны украинских военных.
22:40
Число жертв ливней на северо-востоке Бразилии выросло до 56
Число жертв последствий ливней в северо-восточном бразильском штате Пернамбуку выросло до 56.
22:31
Лавров: Запад наплевательски относился к призывам не делать из Украины анти-Россию
Министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью французскому телеканалу TF1 заявил, что Запад долго наплевательски относился к призывам не делать из Украины анти-Россию.
22:29
Надаль и Джокович встретятся в четвертьфинале «Ролан Гаррос»
Испанец Рафаэль Надаль и серб Новак Джокович сыграют в 1/4 финала плей-офф Открытого чемпионата Франции по теннису.
22:23
«Динамо» объявило о расторжении контракта со Шварцем
В московском «Динамо» сообщили, что Сандро Шварц расторг контракт со столичной командой.
22:18
Лавров заявил о бездействии ФРГ и Франции в вопросе Минских соглашений
Министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью французскому телеканалу TF1 заявил, что Германия и Франция проявили бездействие и не побуждали Украину выполнять Минские соглашения.
22:17
НАТО изменит статус России в новой стратегической концепции
Итальянский представитель в НАТО Франческо Мария Тало заявил, что в новой стратегической концепции НАТО, которую примут на саммите Североатлантического альянса в Мадриде в июне, будет изменён статус России, а также в неё будет добавлен Китай.
22:15
Лавров заявил об отсутствии у России веры в обещания Запада
Министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью французскому телеканалу TF1 заявил, что российская сторона «на веру обещания» Запада больше принимать не будет.
22:14
В Турции заявили об отмене обязательного масочного режима в транспорте
Глава Минздрава Турции Фахреттин Коджа заявил об отмене обязательного масочного режима в общественном транспорте.
22:12
Лавров: ВСУ и националисты используют мирных граждан в качестве живого щита
Министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью французскому телеканалу TF1 заявил, что военнослужащие украинской армии и боевики нацбатальонов используют мирных граждан в качестве живого щита.
22:11
В ВОЗ оценили риск распространения оспы обезьян в мире
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) оценивает риск распространения оспы обезьян на глобальном уровне как «умеренный».
22:09
Лавров заявил, что антироссийские санкции готовились задолго до обострения ситуации на Украине
Министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью французскому телеканалу TF1 заявил, что антироссийские санкции готовились задолго до обострения ситуации на Украине и вряд ли будут вообще сняты.
22:05
Бакаев: это враньё, что я просил у «Спартака» заоблачные деньги
Полузащитник московского «Спартака» Зелимхан Бакаев рассказал о ходе переговоров по новому контракту с красно-белыми.
21:56
Зеленский заявил об увольнении главы СБУ в Харьковской области
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что уволил начальника управления СБУ в Харьковской области Романа Дудина.
21:49
Фомин попросил прощения за незабитый в финале Кубка России пенальти
Полузащитник московского «Динамо» Даниил Фомин отреагировал на не реализованный в компенсированное время пенальти в финальном матче Кубка России по футболу со столичным «Спартаком».
21:42
В порту Мариуполя началась погрузка первого судна после освобождения
В порту Мариуполя началась погрузка российского сухогруза «Славутич», который стал первым судном, вошедшим в местный порт после освобождения. Об этом сообщили в управлении Народной милиции ДНР.
21:31
Джикия прокомментировал уход Бакаева из «Спартака»
Капитан «Спартака» Георгий Джикия высказался о новости про уход полузащитника Зелимхана Бакаева.
21:30
Минюст США проверит действия полиции во время стрельбы в школе в Техасе
Министерство юстиции США проанализирует действия сотрудников правоохранительных органов во время стрельбы в начальной школе в техасском Ювалде.
21:16
Бакаев — про бойкот болельщиков: настоящие мужики
Полузащитник московского «Спартака» Зелимхан Бакаев высказался о нежелании фанатов красно-белых посещать матчи из-за введения паспорта болельщика.
21:16
Умер телеведущий Алексей Бегак
Российский художник и телеведущий Алексей Бегак скончался на 63-м году жизни.
21:02
В МИД ДНР заявили о ведении с рядом стран переговоров о признании республики
Глава МИД Донецкой Народной Республики Наталья Никонорова заявила, что в настоящий момент ведутся переговоры с несколькими странами о признании ДНР.
21:00
Зелимхан Бакаев изучает предложения от российских и иностранных клубов
Полузащитник Зелимхан Бакаев объяснил, почему не остался в московском «Спартаке».
20:50
Силы ЛНР закрепились на окраинах Северодонецка
Силы Народной милиции ЛНР закрепились на окраинах города Северодонецка в Донбассе.
20:48
Фанаты «Спартака» пытались перекрыть улицу в центре Москвы после победы в Кубке России
Болельщики «Спартака» предприняли попытку перекрыть улицу в центре Москвы после победы в Кубке России по футболу сезона-2021/22.
20:45
Бакаев объявил об уходе из московского «Спартака»
Полузащитник Зелимхан Бакаев объявил об уходе из «Спартака» после победы в финале Кубка России над «Динамо».
20:38
РИА Новости: ЕС пока не может согласовать эмбарго на нефть из России
Процесс обсуждения санкций Евросоюза против России, включая нефтяное эмбарго, идёт сложно.
20:35
Набабкин: выигрыш Кубка не отменяет факта, что «Спартак» занял десятое место в РПЛ
Защитник ЦСКА Кирилл Набабкин отреагировал на победу «Спартака» в Кубке России.
20:26
Гендиректор «Спартака» высказался о возможном уходе игроков из-за позиции ФИФА
Генеральный директор московского «Спартака» Евгений Мележиков высказался о возможном уходе иностранных футболистов из команды в конце сезона-2021/22.
20:21
Федун: я пришёл в 2003 году с победой в Кубке, цикл замкнулся
Владелец московского «Спартака» Леонид Федун перед награждением поделился первыми эмоциями от победы в Кубке России по футболу сезона-2021/22.️
20:17
Три взрывных устройства обнаружены в день президентских выборов в Колумбии
Глава Минобороны Колумбии Диего Молано Апонте заявил, что колумбийские военные обнаружили три взрывных устройства 29 мая, в день, когда в стране проходит первый тур президентских выборов.
20:08
Шварц считает, что «Спартаку» повезло больше в финале КР с «Динамо»
Главный тренер «Динамо» Сандро Шварц поздравил с победой в Кубке России по футболу сезона-2021/22 «Спартак».
20:05
Шварц объявил об уходе из «Динамо»
Главный тренер «Динамо» Сандро Шварц после поражения в финале Кубка России от «Спартака» (1:2) объявил об уходе из столичного клуба.
20:05
В швейцарской коммуне Шпрайтенбах загорелся склад с битумом
В швейцарской коммуне Шпрайтенбах произошёл мощный пожар, в результате которого загорелся также склад с битумом.
20:02
В ДНР заявили об уничтожении 43 украинских националистов за сутки
Народная милиция ДНР заявила об уничтожении 43 украинских националистов с начала суток.