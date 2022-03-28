Sky News: голландские учёные впервые обнаружили микропластик в крови человека

Исследователям из Голландии впервые удалось зафиксировать наличие микроскопических частиц пластика в крови человека, сообщает Sky News. Как отмечается в материале канала, работа учёных вновь продемонстрировала, насколько мощным загрязняющим агентом является микропластик.

Исследователи Амстердамского свободного университета и Медицинского центра при Амстердамском университете впервые обнаружили микропластик в крови человека, пишет сайт Sky News.

По информации Sky, среди 22 добровольцев, принявших участие в исследовании голландских учёных, «измеримое» количество микропластика в крови было зафиксировано у семнадцати. Чаще всего исследователи находили ПЭТ, используемый для производства бутылок — частицы этого пластика были обнаружены у 50% испытуемых; полистирол, который применяется в производстве упаковочных материалов для пищевых продуктов, был выявлен в крови у 36% добровольцев, а полиэтилен, входящий в состав упаковочной плёнки и пластиковых пакетов — у 23%.

В целом концентрация микропластика в крови испытуемых оказалась достаточно низкой, не превышая в среднем 1,6 микрограммов на мл плазмы, но уже само наличие его в кровотоке имеет большое значение — тем более, что его присутствие в крови человека подтвердилось впервые, говорится в материале Sky.

По данным канала, авторы исследования отметили, что частицы пластика могли попасть в организм испытуемых самыми разными путями — вместе с загрязнённым им воздухом, водой и пищей, через случайное заглатывание гигиенических средств или фрагментов полимерных имплантов для зубов, в виде наночастиц полимеров, применяемых в медицинских иглах и другом медицинском оборудовании, либо же в качестве осадка от краски для татуировок.

Британские учёные, прокомментировавшие по просьбе корреспондентов Sky выводы голландских коллег, назвали их «тревожными», поскольку микропластик, как это было показано ранее в лабораторных условиях, способен вызывать воспаления и повреждать клетки.

Подчеркнув, что экстраполировать результаты исследования такой небольшой группы людей на всё население планеты было бы ошибочно, эксперты вместе с тем отметили, что сама способность обнаруживать микропластик в крови может простимулировать дополнительные изыскания в этой области, а его наличие в человеческом организме стало очередным свидетельством того, насколько мощным загрязняющим агентом он является, передаёт Sky.