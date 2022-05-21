Sky: в Великобритании число случаев заражения оспой обезьян увеличилось более чем в 2 раза

Количество случаев заражения оспой обезьян в Великобритании увеличилось более чем в два раза, однако местные власти заверили население, что опасность «остаётся невысокой» в том числе и из-за наличия вакцины, пишет Sky News. Тем не менее эксперты в области здравоохранения беспокоятся, что распространение болезни может ускориться летом из-за большого количества фестивалей и вечеринок.

Число случаев заражения оспой обезьян в Великобритании увеличилось более чем вдвое: сегодня там было зафиксировано 11 случаев заболевания, пишет Sky News.

При этом общее количество случаев инфицирования в этой стране достигло 20, хотя эксперты и опасаются, что многие эпизоды болезни не попадают в статистику.

«Сегодня утром я проинформировал министров здравоохранения G7 о том, что нам известно на данный момент, — заявил по этому поводу министр здравоохранения Великобритании Саджид Джавид. — Большинство случаев протекают в лёгкой форме, и я могу подтвердить, что мы закупили дополнительные партии вакцин, которые эффективны против оспы обезьян».

На данный момент неясно, что стало причиной вспышки этой болезни в Великобритании, учитывая, что она обычно проявляется спорадически и связана с поездками граждан в некоторые районы Африки — региона, для которого характерен этот недуг.

Однако весьма «вероятно», что недавние случаи заболевания распространились и по всей Великобритании, причём на фоне грядущих массовых летних фестивалей.

В пятницу директор Европейского регионального бюро ВОЗ доктор Ханс Клюге заявил, что о случаях заболевания оспой обезьян отчитались по крайней мере восемь стран Европы, включая Бельгию, Францию, Германию, Италию, Португалию, Испанию, Швецию и Великобританию. Тем не менее, по его словам, большинство случаев, о которых известно на континенте, пока протекают в лёгкой форме.

«Но болезнь может протекать и в более тяжёлой форме, особенно у маленьких детей, беременных женщин и людей с ослабленным иммунитетом», — предупредил он.

Данная вирусная инфекция напоминает человеческую оспу с лёгкими симптомами, притом что большинство людей выздоравливают в течение нескольких недель. В этом контексте Агентство по безопасности здоровья Великобритании заверило население, что риски для него «остаются невысокими».

Немаловажно то, что сходство этих двух болезней означает, что вакцина против оспы демонстрирует высокую (85%) эффективность в плане предотвращения заболевания оспой обезьян.

Вместе с тем доктор Клюге заявил, что обеспокоен тем, что вирус может начать распространяться быстрее в летние месяцы, во время которых люди массово посещают различные вечеринки и фестивали, учитывая, что сейчас «выявляются случаи заболевания среди сексуально активных лиц, в то время как симптомы многим незнакомы».

В Африке, для которой оспа обезьян эндемична, это заболевание обычно переносится грызунами и передаётся от человека к человеку с большим трудом. Кроме того, значительная часть заболеваний фиксировалась у мужчин, у которых были гомосексуальные контакты. При этом чиновники отмечают, что болезнь передаётся не половым путём, а из-за длительного телесного контакта.

В начале заболевания его можно диагностировать по таким симптомам, как лихорадка, головная и мышечная боль, боли в спине, увеличение лимфатических узлов, озноб и утомление. Кроме того, у больного может появиться сыпь сначала на лице, а затем распространиться на другие части тела, включая гениталии. Обычно эти симптомы исчезают через две-четыре недели, хотя некоторым людям может потребоваться лечение в стационаре, напоминает Sky News.