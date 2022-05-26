Le Figaro: власти Харькова избавляются от российских названий на улицах города

Власти Харькова приступили к переименованию улиц, в названиях которых есть отсылки к России, сообщает Le Figaro. К примеру, Московский проспект был переименован в проспект героев Харькова. При этом ситуация со сменой названий осложняется, когда речь заходит об именах, связанных с деятелями культуры прошлого, ведь далеко не все хотят стирать их имена с карты города, отмечает издание.

В Харькове, втором по величине городе Украины больше нет места для улиц с российскими названиями, пишет Le Figaro. Так, бывший Московский проспект переименован в проспект Героев Харькова в честь защитников города. Как передаёт издание, в городе уже сменилось название трёх улиц и был снесён памятник Александру Невскому. В перспективе под прицелом властей находится около двухсот топонимов.

Руководитель Департамента по делам информации и связям с общественностью Харькова Юрий Сидоренко, считает, что «время пришло» «Что касается российских топонимов — площадей, улиц, поселений — наша позиция ясна: их больше не будет на карте города», — заявляет он. Тем не менее, мэрия не хочет торопить события: «на карту поставлено много названий, я не могу сказать, сколько, потому что власти должны обсудить их, и нужно обсуждать это публично», — говорит Юрий Сидоренко. Вопрос не так прост, как кажется. Если Московский проспект и площадь или Белгородский проспект являются «очевидными» мишенями для переименования, то другие — названные в честь российских художников или писатели прошлого — не имеют ничего общего с недавней или советской историей, отмечает издание.

«Необходимо переименовать всё связанное с империалистической русской культурой. Они навязали нам свою культуру, своих писателей, всё...», — уверяет прохожий. Хотя он не имеет ничего против Александра Пушкина, он отмечает, что в улицу в городе назвали в честь него, поскольку он был русским. На этой улице, проходящей через северную часть города, теперь изображены граффити украинского уличного художника Гамлета, который подписал под несколькими табличками на домах новое название — Британская улица. Как поясняет издание, это имя было выбрано из-за широко распространённого на Украине убеждения, что Великобритания в настоящее время является одним из главных сторонников страны в противостоянии России.

Жители Московского проспекта опередили мэрию и заменили табличку на одном из домов на «проспект Григория Сковороды» в честь украинского философа XVIII века. При этом в Google Maps название проспекта уже сменилось на проспект Героев Харькова.

Ситуация, однако, осложняется, когда речь заходит о Николае Гоголе, на наследие которого претендуют и Россия и Украина, а также о Михаиле Булгакове, который родился в Киеве и умер в Москве.

«Всё неоднозначно. Я беспокоюсь за Пушкинскую улицу. Мне нравится Пушкин, — говорит владелица мелкого бизнеса Юрия Бутенко. — Сегодня я не купила «Российский» сыр, потому что он российский.. странно, если подумать, что мы уже могли бы сменить эти названия».