Корреспондент: советник Зеленского предложил переименовать Украину

16:53
Собянин высказался о ситуации с городскими праздниками в условиях пандемии
Мэр Москвы Сергей Собянин в своём блоге написал, что «после вынужденного перерыва в Москву возвращаются фестивали, пока в ограниченном масштабе — без шумных народных гуляний и мастер-классов».
16:46
РФС хочет выплатить повышенные суммы чемпионам мира по пляжному футболу
Генеральный секретарь Российского футбольного союза Александр Алаев заявил, что РФС планирует выплатить повышенные премиальные игрокам сборной России по пляжному футболу.
16:45
Бывший тренер «Зенита» Рапопорт прокомментировал предстоящий матч сборной России с Хорватией
Футбольный эксперт и бывший главный тренер «Зенита» Борис Рапопорт сообщил, что главная задача сборной России в предстоящем матче с Хорватией — не проиграть.
16:42
Чистяков из-за травмы покидает расположение сборной России по футболу
Тренерский штаб сборной России по футболу принял решение отпустить в расположение клуба получившего травму защитника «Зенита» Дмитрия Чистякова.
16:41
Памфилова назвала число досрочно проголосовавших на выборах в Госдуму
Председатель Центризбиркома России Элла Памфилова заявила, что уже более 7 тыс. человек в десяти регионах смогли досрочно проголосовать на выборах в Госдуму.
16:40
Эксперт рассказал о боевых возможностях новых подводных беспилотников
Капитан третьего ранга запаса Дмитрий Литовкин прокомментировал сообщения о том, что в России проходят испытания беспилотных подводных аппаратов (БПА) для поиска и сопровождения субмарин противника.
16:36
Аналитик Бодрова заявила о возможном росте цен на нефть на 1—3%
Старший аналитик информационно-аналитического центра «Альпари» Анна Бодрова сообщила, что после заседания ОПЕК+ нефтяные цены могут вырасти на 1—3%.
16:36
В МЧС рассказали о ситуации с пожаром в заповеднике Мордовии
В МЧС России по Мордовии рассказали о ситуации с пожаром в заповеднике.
16:35
В Калининградской области сапёры обезвредили 19 боеприпасов времён войны
Специалисты Невского спасательного центра обезвредили 19 боевых припасов времён Великой Отечественной войны в районе посёлка Павлово близ Балтийского моря в Калининградской области.
16:34
За лето по Крымскому мосту проехало более 2 млн автомобилей
Летний трафик по Крымскому мосту превысил допандемийные показатели — за три месяца по нему проехало более 2 млн автомобилей.
16:34
В Петербурге провели праздничные линейки в честь Дня знаний
В честь Дня знаний, 1 сентября, в школах Санкт-Петербурга провели торжественные линейки.
16:33
В Крыму открыли кадетский корпус Следственного комитета России
На Малаховом кургане в Севастополе прошла торжественная церемония открытия кадетского корпуса Следственного комитета России имени Владимира Истомина.
16:29
Экс-главред «Проекта» Роман Баданин получил стипендию в Стэнфордском университете
Основатель «Проекта»* Роман Баданин (признан иноагентом) стал стипендиатом JSK Fellowships — программы стипендий имени Джона Ш. Найта в Стэнфорде. Об этом говорится на официальном сайте университета.
16:24
В Telegram заявили о запуске видеотрансляций с неограниченной аудиторией
Мессенджер Telegram заявил о запуске видеотрансляций с неограниченной аудиторией, а также о новой возможности скрыть имя отправителя и подписи к фото при осуществлении пересылки сообщений.
16:23
Курс доллара торгуется на уровне 73 рублей
Курс доллара в ходе торгов на Московской бирже торгуется на уровне 73 рублей.
16:20
США помогут Украине написать стратегию развития здравоохранения до 2030 года
Украинское и американское министерства здравоохранения договорились, что эксперты США помогут Украине в написании стратегического плана развития системы охраны здоровья населения на период до 2030 года.
16:16
В Тамбовской области прокомментировали ситуацию с COVID-19
За сутки в Тамбовской области зарегистрировали 91 случай COVID-19.
16:15
В Кировской области выявили 113 случаев COVID-19 за сутки
В Кировской области выявили 113 случаев коронавируса за сутки. Вылечились 242 жителя.
16:14
В Севастополе прокомментировали ситуацию с COVID-19
В Севастополе выявили 143 случая COVID-19 за минувшие 24 часа.
16:12
В Ростовской области подтвердили 479 случаев коронавируса за сутки
В Ростовской области подтвердили 479 случаев коронавируса за последние сутки. В то же время, как уточняется, выздоровели 380 жителей региона.
16:11
В 150 российских школах ввели уроки по футболу
150 общеобразовательных школ в восьми регионах России примут участие в проекте «Футбол в школе».
16:11
В Краснодарском крае зарегистрировали 248 случаев COVID-19 за сутки
В Краснодарском крае зарегистрировали 248 случаев коронавируса за сутки, вылечились при этом 69 жителей региона.
16:09
В Омской области зарегистрировали 387 случаев COVID-19 за сутки
В Омской области зарегистрировали 387 случаев коронавируса за сутки. Из больниц выписаны 328 жителей региона.
16:07
В Нижегородской области прокомментировали ситуацию с COVID-19
За сутки в Нижегородской области выявили 402 случая коронавируса.
16:05
В Тверской области выявили 187 случаев коронавируса за сутки
В Тверской области выявили 187 случаев коронавируса за последние сутки, выздоровели при этом 158 человек.
16:03
В Томской области подтвердили 115 случаев COVID-19 за сутки
В Томской области подтвердили 115 случаев коронавируса за сутки. Из больниц при этом выписали 49 человек.
16:01
Лукашенко рассказал о цели учений «Запад-2021»
Президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал цель учений «Запад-2021».
16:00
Калина — о втором золоте Паралимпиады: это награда за труд
Двукратный чемпион Паралимпийских игр в Токио Андрей Калина поделился эмоциями от победы в заплыве на дистанции 200 м комплексным плаванием в классе SM9.
15:56
Иммунолог Крючков дал прогноз по окончанию пандемии коронавируса
Врач-иммунолог, гендиректор контрактно-исследовательской компании «КЭГ» кандидат медицинских наук Николай Крючков сообщил, что пандемия COVID-19 может закончиться в 2024 году.
15:54
Эндокринолог рассказала о способах поддержания иммунитета осенью
Для поддержания иммунитета осенью следует уделить внимание соблюдению режима дня, правильному питанию и физической активности, заявила врач-эндокринолог клинико-диагностического центра «МЕДСИ» Надежда Собаева.
15:53
Главком ВМФ поздравил нахимовцев в Калининграде с Днём знаний
В калининградском отделении Нахимовского училища состоялись торжественные мероприятия ко Дню знаний при участии главнокомандующего ВМФ России адмирала Николая Евменова.
15:49
Кабмин выделил 15 млрд рублей на покупку школьных автобусов
Власти России выделили 15 млрд рублей на приобретение новых школьных автобусов для семи регионов страны, заявила детский омбудсмен Анна Кузнецова.
15:37
Гризманн трогательно попрощался с болельщиками «Барселоны»
Французский нападающий Антуан Гризманн, перешедший из каталонской «Барселоны» в мадридский «Атлетико», попрощался с болельщиками сине-гранатовых.
15:31
Герман Греф рассказал команде Сбербанка о важности социальных выплат
Глава Сбербанка Герман Греф заявил, что предстоящие начисления единовременных выплат пенсионерам по 10 тыс. рублей, указ о которых подписал президент России Владимир Путин, означают, что банку предстоит «реализовать самую масштабную социальную акцию».
15:31
Система FacePay заработает на всех станциях метро Москвы с 15 октября
Система FacePay станет доступна на всех станциях Московского метрополитена с 15 октября, сообщил мэр столицы Сергей Собянин в ходе марафона «Новое знание».
15:21
Просветительский марафон «Новое знание» будет доступен в онлайн-формате
С выступлениями спикеров в рамках просветительского марафона «Новое знание» можно будет ознакомиться на сайте общества «Знание» и в группах в социальных сетях.
15:20
Роналду поделился эмоциями от возвращения в «Манчестер Юнайтед»
Форвард сборной Португалии Криштиану Роналду эмоционально прокомментировал возвращение в «Манчестер Юнайтед».
15:16
Актриса Елена Ташаева рассказала о работе с Александром Ширвиндтом в спектакле «Где мы?»
Актриса Елена Ташаева рассказала о работе с Александром Ширвиндтом в спектакле «Где мы?».
15:12
Поставки газа в КНР по «Силе Сибири» обновили рекорд
Поставки газа в Китай по «Силе Сибири» четвёртый раз за год обновили абсолютный рекорд, сообщает «Газпром».
15:10
Синоптики заявили, что лето 2021 года стало самым солнечным в Петербурге
Лето 2021 года стало самым солнечным в Санкт-Петербурге — общее количество солнечных часов составило 880, что превысило рекорд 2002 года, заявил главный синоптик Петербурга Александр Колесов.
15:08
В Пермском крае 2 сентября ожидается гроза и сильный ветер
В МЧС предупреждают жителей Пермского края о надвигающейся грозе и сильном ветре — погода ухудшится к 2 сентября.
15:02
В Тамбовской области в ДТП с автобусом пострадали восемь человек
В результате массового ДТП с участием автобуса в Мичуринском районе Тамбовской области пострадали восемь человек.
14:58
В школах ЯНАО в новом учебном году будут заниматься около 77 тысяч детей
В школах Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) в новом учебном году будут заниматься около 77 тыс. детей, заявил во время встречи с салехардскими школьниками глава региона Дмитрий Артюхов.
14:57
Лукашенко: США намерены использовать Афганистан против России и КНР
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что США хотят использовать Афганистан для подогревания ситуации в России и Китае.
14:57
В сельских школах Свердловской области начинают работу 98 «Точек роста»
В сельских школах Свердловской области 1 сентября начинают работу 98 образовательных центров «Точка роста».
14:55
Синоптики предупредили о заморозках до -5 °С в Омской области
Синоптики предупредили о заморозках в Омской области в ближайшие дни.
14:55
Экс-футболист сборной России Тарасов: давайте порвём Хорватию вместе
Бывший полузащитник сборной России Дмитрий Тарасов обратился к футболистам национальной команды в преддверии матча с Хорватией в рамках отборочного турнира чемпионата мира 2022 года.
14:54
Адвокат главы профсоюза «Альянс врачей» Васильевой сообщил о её задержании
В Москве задержана глава профсоюза «Альянс врачей»* Анастасия Васильева. Об этом сообщил её адвокат Дмитрий Джулай.
14:52
Rainews24: Берлускони вновь госпитализировали
Бывший премьер-министр Италии Сильвио Берлускони вновь госпитализирован, передаёт телеканал Rainews24 со ссылкой на партийные источники.
14:45
В «Спартаке» полностью поддерживают трансфер Кофрие
Глава пресс-службы «Спартака» Дмитрий Зеленов высказался по поводу приобретения защитника Максимилиано Кофрие.